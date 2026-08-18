Насколько iPhone 18 Pro будет мощнее 17 Pro: считаем реальный прирост производительности

Через месяц Apple покажет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra, а вместе с ними новую систему на чипе A20 Pro. За выходные известный инсайдер поделился цифрами прироста производительности со ссылкой на цепочку поставок, и выглядят они внушительнее прошлогодних. Недавно я разбирал, стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro, и теперь на грядущий скачок можно взглянуть под другим углом: через сухие проценты и вероятные результаты в бенчмарке.



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Первый чип Apple на 2-нанометровом техпроцессе

A20 Pro станет первым чипом Apple, отпечатанным по 2-нанометровой технологии TSMC. Более тонкий техпроцесс — это не абстрактная цифра для маркетинга: он позволяет разместить больше транзисторов на той же площади и заставить их переключаться, тратя меньше энергии. Отсюда и растут ноги у двух главных обещаний нового поколения — скорости и экономичности одновременно.

Вдобавок в чипе ждут свежий метод упаковки кристаллов под названием Wafer-Level Multi-Chip Module, сокращенно WMCM. Если упрощать, эта технология плотнее и аккуратнее соединяет компоненты внутри одного корпуса, что улучшает и передачу данных, и отвод тепла. Именно поэтому от чипа этого года ждут прибавку выше привычной, а не рядовое обновление на пару процентов.

Интерес к сентябрьской презентации такой, что энтузиасты на YouTube показали iPhone 18 и складной iPhone Ultra еще до самой Apple, собрав макеты по утечкам. Финальные цифры компания раскроет уже со сцены, но общая картина складывается заранее.

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Сколько скорости обещает утечка

Портал 9to5Mac назвал, на сколько изменится мощность нового чипа Apple. A20 Pro окажется на 18% быстрее A19 Pro и на 30% экономичнее по энергопотреблению. Обе прибавки касаются одного и того же кремния, просто смотрят на него с разных сторон: сколько работы чип успевает сделать и какой ценой для батареи.

Чтобы понять масштаб, полезно вспомнить прошлый год. Тогда A19 Pro прибавил в процессорных тестах лишь около 11-12% относительно A18 Pro, и это считалось нормальным, пусть и скромным результатом. Значит, если нынешний слив верен, в этом сезоне скачок ощутимо крупнее. А прибавка в энергоэффективности приятна вдвойне, ведь экономичность напрямую превращается в часы автономной работы.

Есть важный нюанс. Обычно Apple раскладывает такие проценты отдельно по процессору, графике и нейродвижку, поэтому одна усредненная цифра сглаживает детали. Реальные приросты по разным блокам почти всегда отличаются, и полную раскладку мы увидим только на презентации. Разница между старшими моделями тоже играет роль, и я отдельно объяснял, чем iPhone 18 Pro Max отличается от iPhone 18 Pro по нагреву и удержанию частот под нагрузкой.

Прикидываем баллы в Geekbench

Официальных результатов A20 Pro пока нет, но грубую оценку сделать несложно. Geekbench 6 хорош тем, что дает понятные числа для одноядерной и многоядерной нагрузки, плюс отдельный тест графики в Metal. Берем реальные баллы A19 Pro из iPhone 17 Pro Max и накручиваем сверху обещанные проценты.

Сейчас A19 Pro набирает порядка 3895 в одноядерном тесте, 9746 в многоядерном, а графика в Metal выдает около 45 657 баллов. Если добавить заявленные 18%, вырисовывается такая таблица:

Тест A19 Pro A20 Pro (прогноз) Одно ядро 3895 ~4600 Многоядерный 9746 ~11 500 Графика, Metal 45 657 ~54 000

Чтобы эти числа не висели в воздухе, стоит держать в голове ориентир. Уже A19 Pro в одноядерном тесте обгонял многие настольные процессоры, так что прогнозные 4600 очков переводят смартфон в категорию, где ему в затылок дышат полноценные компьютеры. Многоядерный результат до ПК пока не дотянется, но для телефона в кармане это все равно внушительная планка.

Оценка сознательно консервативная. Графику Apple традиционно вытягивает сильнее процессора, поэтому реальный балл в Metal вполне может улететь выше ~54 000, а прирост чисто в CPU и GPU разложится неравномерно. Но даже такой осторожный расклад выводит новый смартфон в лидеры по чистой мощности на рынке. Если хочется деталей по версиям, я собирал все цены и объемы памяти iPhone 18 Pro в отдельном разборе.

Что прирост даст в реальной жизни

Голые баллы — это интересно для сравнений, но важнее, как ускорение ощущается в руках. Экономичность в 30% значит, что тот же объем задач телефон осилит меньшей ценой для батареи, а стало быть, дольше живет от заряда. Причем это без учета более емких элементов питания: недавно всплыла точная емкость батарей iPhone 18 Pro и Pro Max, и там речь идет о новом рекорде для линейки. Два фактора складываются, и итоговая автономность может приятно удивить.

Добавьте к железу ускорение самой системы. Apple заранее пообещала заметный прирост скорости в iOS 27, и в паре с новым чипом получается двойной эффект: софт и кремний тянут в одну сторону. Именно поэтому на бумаге iPhone 18 Pro и iPhone Ultra выходят одними из самых любопытных обновлений по производительности за последние годы, а не косметическим апдейтом ради новой цифры в названии.

Не согласны с моими прикидками или есть чем дополнить расчеты? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, обсудим цифры вместе.