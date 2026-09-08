Apple не выпустит iPhone Ultra. Вот что будет вместо него

Casetify снова обогнала Apple и засветила название складного смартфона раньше самой компании. На сайте бренда появилась страница чехла для устройства, которое там без стеснения назвали iPhone Duo. Страницу оперативно снесли, но скриншоты уже разлетелись по сети. Про сам аппарат мы пишем далеко не первый месяц и уже прикидывали стоимость ремонта складного iPhone, и суммы там выходят просто космические. Теперь к спорам о начинке добавился вопрос названия, и вариант Duo смотрится куда уместнее, чем можно было ожидать.



Откуда вообще взялось имя iPhone Duo

Долгое время в утечках складной айфон называли то iPhone Ultra, то iPhone Fold. Свежий вброс подкинул третий вариант, и звучит он как iPhone Duo. Прямых доказательств, что Apple выберет именно это имя, пока нет. Но и отмахнуться от версии не выходит: новые подробности про складной iPhone всплывают почти каждый день, и путаница с названием только растет. Само слово Duo здесь отсылает к двум экранам устройства, внешнему и внутреннему. Логика максимально простая.

Casetify, к слову, подставилась знатно. Компания выкатила целый лендинг с чехлом, описанием на китайском и кнопкой записи в лист ожидания. А заодно слила и предполагаемый дизайн, и название разом. Такое ощущение, будто кто-то в отделе маркетинга нажал кнопку публикации сильно раньше времени. Страницу быстро удалили, вот только осадочек и скриншоты никуда не делись. Забавно, что производитель аксессуаров умудрился рассекретить продукт Apple лучше любого инсайдера.

Кстати, о чехлах. Складной аппарат придется беречь особенно тщательно, тут одним защитным стеклом не обойтись. Годные варианты по адекватным ценам мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС. Заглядывайте, там реально полезные находки на каждый день.

У Apple с приставкой Duo уже была история

Тут полезно заглянуть в прошлое. Приставку Duo компания использовала далеко не впервые. В девяностых существовала линейка ноутбуков PowerBook Duo, а в начале двадцатых вышла зарядка MagSafe Duo Charger. То есть имя для Apple совсем не чужое, оно органично вписывается в фирменную историю. И это добавляет версии веса, ведь мы уже видели примерные цены на складной iPhone, которые прямо намекают на статус топового устройства в линейке.

Есть, правда, и неудобные соседи по названию. Microsoft еще в 2020 году выпускала двухэкранный Android-смартфон Surface Duo, который позже тихо сняли с производства. А у Intel были популярные процессоры Core Duo и Core 2 Duo из нулевых. Не исключено, что из-за этого багажа Apple предпочтет держаться от слова Duo подальше. С другой стороны, приставки Ultra и Fold тоже давно расхватали конкуренты. У Samsung на прилавках стоят и Galaxy S26 Ultra, и Galaxy Z Fold8. Чистых, никем не занятых вариантов на рынке почти не осталось.

С самой приставкой Ultra тоже не все гладко. Бывший журналист Macworld Филипе Эспозито ссылался на источник, который называл складной айфон именно iPhone Ultra. Марк Гурман из Bloomberg отмечал, что внутри Apple многие сотрудники зовут аппарат Ultra, но твердо официальное название он так и не подтверждал. Раньше это слово компания вешала на Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra и топовые чипы серии M. Складывается ощущение, что Ultra в Apple берегут для флагманов с реально выдающейся начинкой.

Почему на Ultra он не тянет

И вот здесь начинается самое интересное. Если разобрать начинку складного айфона по косточкам, слово Ultra клеится к нему с большим трудом. Мы уже подробно расписывали, чем складной iPhone уступит обычному iPhone 18 Pro Max, и список вышел внушительный. По ряду пунктов новинка проигрывает не только Pro-моделям, но местами и вполне обычным айфонам. Вот чего в ней, по слухам, либо не будет вовсе, либо завезут в урезанном виде:

Face ID. Из-за складной конструкции распознавание лица не поставят, вместо него боковой Touch ID в кнопке питания

Третья камера. Модулей всего два вместо трех, телеобъектив убрали, а максимальный зум просядет примерно с 40x до 10x

Переменная диафрагма. Ее получит iPhone 18 Pro Max, а складному аппарату такая продвинутая оптика не достанется

Кнопка действия. Привычной Action Button на новом флагмане, судя по данным инсайдеров, не будет

Полноценная защита от воды. Из-за подвижного шарнира класс защиты ниже, чем у обычных Pro, ближе к скромному IP48

Физическая симка. Как и iPhone Air, устройство останется только с eSIM даже за пределами США

Набор внушительный, согласитесь. За складной экран и продвинутую многозадачность Apple забирает у пользователя добрую половину привычных фишек флагмана. Для устройства с гордой приставкой Ultra это как-то совсем не по статусу. Мы каждый день разбираем свежие сливы и слухи про новые айфоны, так что подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить ни одной важной детали.

Почему Duo в итоге логичнее

Если сложить все факты вместе, картина получается любопытная. Ultra в понимании Apple это всегда вершина, устройство мощнее и функциональнее любых Pro. Складной айфон под это описание не подходит от слова совсем. Да, он окажется самым дорогим в линейке, но по набору возможностей местами уступит даже собратьям попроще. Вешать на такой аппарат самое громкое имя компании было бы странно и даже немного нечестно по отношению к покупателю.

А вот название Duo ложится идеально. Оно ничего не обещает сверх меры, а просто описывает суть устройства: два экрана, две половинки, складная механика. Никаких завышенных ожиданий, только честная характеристика того, что человек получит за свои деньги. Для гаджета, который берут в первую очередь ради статуса и вау-эффекта, а не ради рекордных характеристик, это самый аккуратный и логичный вариант.

Финальную точку в споре Apple поставит уже на ближайшей презентации. Тогда и станет ясно, получит складной айфон имя Ultra, Fold, Duo или что-то совсем неожиданное. Если хотите обсудить название и все свежие слухи вживую, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там подобные споры не утихают ни на минуту. А я лично ставлю на Duo. Уж больно логично все выходит.