Как будет выглядеть Айфон 20: дизайн показали за год до релиза

Осенняя презентация Apple уже совсем близко, и пока все прикидывают, какие устройства компания точно не покажет 9 сентября, в сеть подъехала утечка совсем из другой оперы: свежие рендеры юбилейного iPhone 20. Саму модель к 20-летию линейки ждут только в 2027 году, но на картинках она уже выглядит так, будто Apple решила разом порвать со всеми привычками: изогнутое стекло, горизонтальный блок камер и круглый вырез под селфи, как у Android.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ СКИДКИ НА ХАЙПОВЫЕ ТОВАРЫ

Каким показали iPhone 20 на рендерах

Изображения разошлись по сети с подачи инсайдеров, и силуэт на них заметно мягче, чем у нынешней линейки. Экран изогнут по всем четырём краям, задняя крышка тоже прикрыта гнутым стеклом, а две основные камеры сзади лежат горизонтально, а не столбиком, как на iPhone 17. Такой сдвоенный модуль невольно напоминает iPhone Air, хотя во флагманах Apple давно прописались три объектива.

Точную диагональ и габариты по утечке не назвать, но телефон явно выглядит обтекаемее всего, что Apple выпускала в последние годы. Спереди вместо «Динамического острова» рисуют обычный круглый вырез под фронтальную камеру. Для Айфона это смена курса: последние поколения крепко держались за плоские грани, а «дырка» под селфи и вовсе считалась приметой Android. Мы уже разбирали, чем такой iPhone 20 напоминает Android-смартфоны, и сходство вылезает почти в каждой детали рендеров.

Почему это самый смелый редизайн со времён iPhone X

Рендеры ложатся на давние слухи про «стеклянный» юбилейный Айфон. По ним Apple хочет корпус, похожий на цельный кусок стекла: панель огибает грани мягким изгибом, рамки почти сходят на нет, а Face ID прячется под экран. Инсайдеры даже приписывают дисплею маркетинговое имя Liquid Glass Display, перекликающееся с оформлением нынешней iOS.

Отдельная интрига с управлением: механические клавиши громкости и питания собирались заменить сенсорными зонами с откликом через вибрацию, а как это поведёт себя в мороз и в перчатках, вопрос пока открытый. Готовят, по слухам, сразу две модели, примерно на 6.3 и 6.9 дюйма, так что компактная версия никуда не денется.

Если хочется деталей, мы подробно расписали, как будет выглядеть юбилейный iPhone и почему это самый смелый редизайн со времён iPhone X. В общем, Apple явно готовит не проходное обновление, а что-то под стать 20-летию линейки.

Так отменили стеклянный iPhone 20 или нет

История успела обрасти драмой. Сначала аналитики Jefferies заявили, что полностью стеклянный корпус свернули из-за брака: слишком много деталей уходило в отбраковку, и массовый выпуск не складывался. Реакция биржи была мгновенной. Фирма даже срезала целевую цену акций Apple и понизила рейтинг.

Через пару часов Bloomberg ответил обратным: редизайн жив и доберётся до Pro-моделей уже в следующем году, а внутри компании устройства идут под кодовыми именами V73 и V74. Стекло там и спереди, и сзади, но по центру остаётся металлический ободок. Правда, похоже, лежит где-то посередине: отменили не весь проект, а лишь его самый радикальный вариант почти без металла. Что именно доедет до конвейера, мы разложили в разборе про то, отменила ли Apple стеклянный iPhone 20 на самом деле.

Поделитесь ожиданиями от грядущей новинки в нашем Телеграм-чате!

Дорожная карта, по данным Bloomberg, при этом не поменялась. Больше того, к юбилею Apple вполне может перескочить через iPhone 19 и выпустить сразу iPhone 20, как в своё время поступила с iPhone X. А до этого нас ждёт более приземлённая осень: новая линейка iPhone 18 и первый складной Айфон.

Стоит ли верить рендерам

А вот тут стоит притормозить. На картинках куда-то пропала кнопка Camera Control, зато слева появилась непонятная клавиша, да и качельки громкости с кнопкой действия не на своих местах. Для готового дизайна это грубые нестыковки. Похоже, рендеры собрала нейросеть по короткому описанию из цепочки поставок, так что перед нами скорее вольная фантазия, чем финальный облик.

Аналитики также сомневаются, что камеру спрячут под экран уже к 2027 году, поэтому вырез или уменьшенный «остров» вполне могут остаться. До релиза больше года, а значит, гнутое стекло и вырез как у Андроид-смартфонов пока держим в статусе приятного слуха, а не обещания.