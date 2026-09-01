4 устройства, которые Apple не покажет на презентации 9 сентября, а вы их так ждали

Apple разослала приглашения на осеннюю презентацию 9 сентября под слоганом «Surprise and shine», и ждем мы там многое: iPhone 18 Pro, первый складной iPhone, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra четвертого поколения и, возможно, AirPods 5. Только вот список новинок не резиновый, и часть устройств, о которых месяцами спорят инсайдеры, на сцене точно не появится. Недавно бета macOS раскрыла грядущие устройства, так что общее представление о планах компании уже есть. Давайте разберемся, чего ждать 9 сентября точно не нужно.



Обычный iPhone 18 покажут только весной

Звучит странно, но осенняя презентация в этом году пройдет без нового базового iPhone. Преемник iPhone 17 выйдет не раньше весны 2027 года. Причина в том, что Apple переходит на раздельный график запусков: сентябрь теперь отдают под дорогие модели Pro и следующие поколения складного iPhone, а обычные версии сдвигают на весну.

Что касается начинки, iPhone 18 может получить новый 2-нанометровый чип A20. С памятью пока туман. Аналитик Мин-Чи Куо ждет 9 ГБ оперативной памяти, на гигабайт больше, чем у iPhone 17. А вот Джефф Пу считает, что Apple поставит сразу 12 ГБ. Разница принципиальная: если ограничатся 9 ГБ, устройство не потянет все функции Apple Intelligence.

Из приятного: все модели iPhone 18 могут получить фронтальную камеру на 24 мегапикселя вместо нынешних 18. Ходят разговоры и про улучшенный дисплей с уменьшенным «островом». Если Apple действительно ужмет вырез, это первый заметный шаг к экрану без прерываний с момента появления Dynamic Island.

Раздельный график, к слову, теперь надолго. Осень закрепят за самыми дорогими iPhone и складными моделями, а базовые версии будут выходить весной. Так что привычка ждать все iPhone к сентябрю уходит в прошлое.

Я сам недавно менял смартфон и поделился впечатлениями от iPhone 17, так что понимаю тех, кто раздумывает, ждать весну или брать текущую модель. Хотите следить за всеми утечками про новые iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую новость.

Второй iPhone Air откладывается на 2027 год

Первый iPhone Air вышел в сентябре 2025 года вместе с линейкой iPhone 17, но продавался хуже, чем рассчитывала Apple. Из-за этого вторая версия в сентябре 2026 года больше не ожидается. Слухи о будущем всей линейки ходили разные, но последние утечки говорят, что модель жива и выйдет весной 2027 года вместе с iPhone 18 и iPhone 18e.

Чтобы новый Air стал интереснее покупателям, Apple собирается добавить вторую основную камеру. Это заодно поможет оправдать стартовую цену в 999 долларов. Отдельная головная боль инженеров — автономность. Тут два пути: увеличить сам аккумулятор или выжать больше из энергоэффективности. Дизайн новой модели похож на текущий, места под батарею побольше может просто не найтись, поэтому ставку делают на чип A20 Pro по 2-нанометровому техпроцессу.

Пока Air ждет своего часа, приглашение намекнуло на функции Pro, которые нам все-таки покажут в сентябре. Так что без флагманских премьер презентация точно не останется.

Дешевые Apple Watch SE обновлять не спешат

Текущие Apple Watch SE 3 остаются самыми доступными часами в линейке Apple. Компания обновила их в сентябре 2025 года, а вот новую версию в 2026 году ждать не стоит. Когда именно выйдет следующее поколение, пока не говорит никто, даже намеков в цепочке поставок нет.

Логика тут простая. SE обновляют реже старших моделей, и совсем недавнее поколение просто рано менять. Для Apple это способ держать входную цену на часы низкой, не трогая начинку каждый год. Тем, кто присматривался к бюджетным часам к этой осени, придется брать SE 3 или ждать неизвестно сколько. Обновлять недорогие часы в 2026 году компания не будет.

Зато сама презентация пустой не окажется. Главная интрига сентября — складной Айфон. В сети уже даже показали складной iPhone на видео. Остались вопросы про новинки Apple? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там всегда подскажут.

Новые Маки Apple приберегла на потом

С компьютерами история отдельная. По слухам, Apple готовит обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6 к концу 2026 года. Следом должна выйти крупная переработка старших моделей, которую называют новым MacBook Ultra. Ждут его в конце 2026 или начале 2027 года. Версии на 14 и 16 дюймов получат чипы M5 Pro и M5 Max, OLED-дисплей, сенсорный экран, «остров» и более тонкий корпус.

Не забыли и про моноблоки. Apple якобы готовит новые iMac с обновленным чипом и свежими цветами. Скорее всего, это будет 24-дюймовая модель с M6, которая заменит нынешнюю версию на M4 из октября 2024 года.

Полностью исключать появление Маков 9 сентября нельзя, но шансы низкие. Осеннюю презентацию Apple традиционно отдает под iPhone и Apple Watch, а компьютеры показывает в октябре: либо отдельным мероприятием, либо просто пресс-релизом. Смешивать телефоны и ноутбуки в одном шоу компания не любит, чтобы не распылять внимание зрителей.

Если вы уже обновились на свежую систему, обратите внимание, что устройства могут быстрее разряжаться после обновления системы. Это нормально в первые дни, пока идет переиндексация данных.

iPad mini, Apple TV и умный дом: шансы 50 на 50

Есть еще четыре устройства, которые балансируют на грани. Это iPad mini, новая Apple TV, обновленный HomePod mini и домашний хаб. Apple явно готовит их к выходу в этом году, но перетягивать внимание с флагманских смартфонов компании невыгодно.

Поэтому вероятность увидеть эти гаджеты 9 сентября примерно 50 на 50. Их вполне могут показать в один день с iPhone, а могут придержать до отдельного события или тихо выкатить пресс-релизом в октябре или ноябре. Никакой конкретики по датам нет, так что тут остается только гадать.

Пока ждем анонсы, аксессуары для будущих новинок вроде чехлов, зарядок и кабелей удобно ловить на распродажах. Свежие подборки скидок собираем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС. А что из всего этого списка ждете сильнее всего именно вы? Делитесь в комментариях.