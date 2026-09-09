В базе Apple обнаружили секретный iPhone за сутки до презентации. Его нет ни в одной утечке

Apple меньше чем за сутки до презентации «Surprise and Shine» подкинула нам загадку. В служебных базах компании — той внутренней кухне, куда обычные пользователи не заглядывают, — нашли почти четыре десятка новых аппаратных идентификаторов, и семь из них относятся к iPhone. Смущает одна деталь: официально и по слухам мы ждем всего шесть моделей нового поколения, а строчек в базе оказалось семь. Седьмой смартфон висит без имени, без характеристик и без единой внятной утечки. Так, может, стоит подождать его? Тем более, что недавно мы назвали сразу 9 причин подождать с покупкой Pro-версий.



Apple готовит бэкенд к новинкам

Наводку дал Аарон Перрис в X. Он заметил, что Apple добавила в свой бэкенд, то есть во внутренние серверы и базы данных, почти сорок новых аппаратных идентификаторов сразу для нескольких категорий устройств. Это стандартная предпрезентационная история: перед анонсом компания заводит внутренние обозначения для железа, которое вот-вот покажет. По таким спискам обычно и вычисляют, что именно готовится к выходу. Про то, за что Apple попросит денег, мы уже разбирали отдельно.

Из этих идентификаторов семь строчек приходятся на iPhone. Все они идут под кодом iPhone19,1 — iPhone19,7. И вот тут начинается интересное. Шесть обозначений спокойно ложатся на ожидаемую линейку, а седьмое лишнее. Никто из инсайдеров про него не заикался, ни один прототип не всплывал в цепочках поставок. Появление седьмого iPhone стало сюрпризом даже для тех, кто следит за утечками годами. По прошлым годам мы знаем, что такие базы редко врут: если строчка заведена, под нее почти всегда есть реальное железо. Другое дело, что железо это не обязательно доедет до полок магазинов именно в этом сезоне. Хотите первыми узнавать про такие находки в базах Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую утечку до презентации.

Что мы знаем про шесть iPhone

Про новое поколение слухи ходят давно и складываются в понятную картину. Завтра, по всем данным, Apple покажет три смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra — топовую версию, которая должна встать над Pro Max. Остальную тройку линейки ждут ближе к весне: базовый iPhone 18, второе поколение тонкого iPhone Air и доступный iPhone 18e. Итого шесть аппаратов, и каждый из них уже засветился в отчетах аналитиков и утечках компонентов. Про камеры старшей версии известно почти все — iOS 27 раскрыла новые функции, которые ждут владельцев Pro-моделей.

Логика раскладки простая. Pro и Pro Max — привычная пара для энтузиастов. Ultra — новый флагман для тех, кому мало даже Pro Max. Air — ставка на толщину корпуса. Обычный iPhone 18 и iPhone 18e закрывают средний и бюджетный сегменты. Шесть ниш, шесть моделей, все на своих местах. И ровно поэтому седьмая строчка в базе выбивается из стройной картины. Она не находит себе очевидного хозяина, и это заставляет гадать, что за устройство Apple спрятала под лишним обозначением.

А вдруг Apple вернет iPhone Plus?

Вот здесь начинается зона догадок, и я честно предупреждаю: это домыслы, а не инсайд. Самое очевидное объяснение седьмого идентификатора — это вовсе не новый смартфон, а вариант одной из шести моделей. Например, версия с другим модемом, отдельной прошивкой под конкретный регион или спецификация для Китая. Apple нередко заводит под такие вещи отдельные обозначения, и внешне для покупателя это один и тот же телефон. Цены, кстати, уже начали прорисовываться — Горбушка принимает заказы на iPhone, так что реальная линейка скоро станет понятнее любых баз данных.

Но есть версия поинтереснее. Что, если Apple решилась вернуть iPhone Plus? В свое время у компании была большая модель без приставки Pro — тот самый Plus с крупным экраном по цене ниже флагмана. Продавался он вяло, и Apple заменила его на тонкий Air. Только вот Air — это про дизайн и толщину, а не про диагональ и батарею. Если тонкий корпус не взлетел так, как хотелось, возвращение Plus выглядит не таким уж безумным ходом. Большой экран, емкий аккумулятор, разумная цена — для многих это важнее пары миллиметров толщины. Аудитория, которой нужен просто большой и недорогой iPhone, никуда не делась, а закрывать ее сейчас нечем: либо доплачивай за Pro Max, либо мирись с компактным корпусом. Возвращение Plus как раз попало бы в этот пробел.

Есть и приземленное объяснение: часто оказывается технической заготовкой лишняя строчка в базе. Apple может завести обозначение про запас, под устройство следующего года или под отмененный в итоге проект. Так что радоваться воскрешению Plus рано. Но сам факт, что база допускает такую трактовку, уже делает завтрашнюю презентацию заметно интереснее. Не смогли разобраться в слухах или хотите поспорить про седьмой iPhone? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда обсуждают свежие новости.

Mac, iPad и умный дом: что ещё в базе

Семью айфонами список не ограничивается. Помимо них Apple завела девять идентификаторов для Mac и Apple Watch, восемь для iPad, один для Apple TV и три для категории HomeAccessory. Часть из них пока невозможно привязать к конкретным устройствам, но кое-что складывается с уже известными планами. А заодно стоит помнить, что после анонса ассортимент заметно перетряхнут — 11 устройств Apple перестанет продавать сразу после презентации.

Под некоторые строчки легко подставить ожидаемые новинки. Это Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, обновленная Apple TV, давно обещанный домашний хаб для умного дома, iMac и MacBook Pro на чипах M6, а также новый iPad mini с OLED-экраном. Что-то из этого покажут уже завтра, что-то растянут по осени. Девять часовых идентификаторов — это особенно много, но тут как раз без сенсаций: Apple традиционно плодит версии под разные размеры корпуса, материалы и модификации с сотовой связью.

Хотите добираться до техники Apple дешевле? Загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там мы собираем толковые находки и скидки на гаджеты. А главные ответы по iPhone все равно получим завтра: «Surprise and Shine» стартует меньше чем через сутки, и тогда станет ясно, что за седьмую строчку Apple прячет на своих серверах.