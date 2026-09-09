iPhone 18 могут отменить. Что Apple выпустит вместо него

В сети появился слух, что Apple раздумывает над тем, чтобы вообще не выпускать обычный iPhone 18, а вместо него отдать это имя и ценник в 999 долларов будущему iPhone Air 2. Звучит громко, но источник тут максимально скользкий, а сама идея, если верить утечкам последнего года, ломает всю выстроенную линейку весны 2027. Я уже рассказывал, какой айфон хочу купить следующим, хоть он еще даже не вышел, и вот такие новости заставляют лишний раз задуматься, что там Apple вообще планирует делать с базовой моделью.



Откуда взялся слух и стоит ли ему верить

Разберемся, что вообще произошло, а заодно посмотрим, чем iPhone 18 будет отличаться от Pro-версии и когда он выйдет. Информация пришла из аккаунта EarlyAppleLeaks в X. По его словам, Apple прорабатывает идею того, чтобы iPhone Air 2 просто забрал себе имя и место обычного iPhone 18, а не выходил отдельным устройством. То есть тот iPhone 18, который Apple в итоге покажет, окажется переименованным Air 2.

Про сам источник долго рассуждать нет смысла. Это относительно новый аккаунт без внятной репутации и истории точных предсказаний. Ранее с него уже выкладывали, например, фото прототипа iPhone 18 Pro, но проверить это было нельзя, поэтому все подобные заявления стоит воспринимать как догадку, а не как инсайд. Слух разошелся по сети, поэтому мы его и разбираем, но серьезной опоры под ним нет. Когда за прогнозом не стоит цепочка сбывшихся утечек, любая громкая формулировка весит примерно столько же, сколько мнение случайного человека в комментариях.

Тройное деление линейки противоречит новому слуху. Обычный iPhone 18, iPhone 18e и Air 2 стабильно описывались как три отдельных устройства, которые выходят вместе весной 2027 года. Это уже после iPhone 18 Pro и первого складного iPhone, премьера которых ожидается в сентябре. Такое деление держалось в утечках очень уверенно, и резкий ребрендинг на его фоне выглядит сомнительно. Хотите первыми узнавать про свежие слухи об iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую такую утечку.

Почему сама идея не бред, но точно не про 2027 год

Забавно, что если убрать из прогноза сроки, то он перестает звучать как ерунда. Тут уместно вспомнить, что Apple исправит главные минусы iPhone Air 2, и после этого его действительно захотят купить многие. По мере того как iPhone Air, базовый iPhone и версия с приставкой e сближаются по дизайну, Apple вполне может однажды объединить их все или хотя бы часть в одну модель.

Об этом же еще раньше говорил инсайдер Джон Проссер. Он допускал, что ультратонкий дизайн Air со временем станет шаблоном для обычного iPhone, а не останется отдельной нишевой моделью. Но он подавал это как длинный процесс на годы вперед, а не как что-то, что случится уже следующей весной. Разница принципиальная: одно дело говорить про направление, в котором линейка будет двигаться, и совсем другое называть конкретный год, когда базовая модель исчезнет.

Логика в пользу постепенного слияния есть. Apple любит сначала обкатывать дизайнерские решения на дорогих моделях, а через год-два спускать их в базовый iPhone. При этом iPhone Air 2 получит вторую камеру сзади, и одно из главных практических отличий Air от обычного iPhone просто исчезнет. После этого несложно представить будущий базовый iPhone, который внешне похож на Air. Правда, полноценное слияние прямо в ближайшем цикле все равно остается натяжкой.

Есть и обратная сторона такого объединения. Базовый iPhone стал бы заметно тоньше Pro-моделей, а это почти наверняка ударило бы по автономности самой доступной версии. Взамен Apple упростила бы линейку, что тоже аргумент. К весне у компании на прилавке окажется сразу пять новых моделей, и любое сокращение этого зоопарка ей на руку. Возникли вопросы или хочется поспорить о будущем линейки? Заходите в наши чаты в Telegram или МАКС, там всегда есть с кем обсудить свежие утечки.

Что с базовым iPhone на самом деле и когда ждать ясности

Тут стоит трезво смотреть на вещи и заодно прикинуть, стоит ли покупать iPhone 17 сейчас или подождать iPhone 18 и не переплатить. Шансы на то, что Apple откажется от обычного iPhone 18 именно весной 2027 года, близки к нулю. Даже если компания разбивает премьеру iPhone на два отдельных события, все весенние модели уже давно в производственной цепочке, и переиграть их на этом этапе нереально.

Отдельный аргумент против слуха лежит на поверхности. Базовый iPhone 17 продается отлично, спрос на самую доступную нормальную модель стабильно высокий. Именно обычный iPhone обычно приносит львиную долю продаж всей линейки, потому что большинству покупателей не нужны ни Pro-камеры, ни ультратонкий корпус ради тонкости. Будет странно, если Apple вдруг не сделает для такого хита прямое продолжение и оставит покупателей выбирать между тонким Air и версией e. Ломать работающую схему ради ребрендинга компания вряд ли станет, особенно когда речь идет о самой массовой модели.

Раньше уже сообщалось, что обычный iPhone 18 по железу и производительности будет близок к iPhone 18e. То есть базовая модель никуда не девается, у нее просто своя роль в линейке. И один из тех же инсайдеров, кто это утверждал, теперь заявляет, что Apple вообще выкидывает дизайн iPhone 18. Такие развороты как раз и намекают на цену подобных прогнозов.

Полной ясности не будет как минимум до весны 2027 года. Зато уже на сентябрьской презентации станет понятно, прав ли EarlyAppleLeaks хотя бы в другом своем предсказании, что линейка iPhone 18 получит уменьшенный вырез Dynamic Island. Пока же держим в голове простое правило: чем скользче источник, тем спокойнее реакция. Ищете, где недорого взять аксессуары к новому iPhone? Загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там мы собираем годные находки с AliExpress.