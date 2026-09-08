9 причин не покупать iPhone 18 Pro и Pro Max, а подождать юбилейный iPhone 20

На этой неделе Apple покажет iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, но по всем признакам это будет спокойное обновление без громких перемен. Дизайн повторит iPhone 17 Pro, а все улучшения спрятаны внутри корпуса. Куда интереснее то, что готовится через год: недавно нам в подробностях показали, как будет выглядеть iPhone 20, юбилейная модель к двадцатилетию линейки, ради которой Apple даже пропустит цифру 19. Если вы сейчас думаете сдать старый айфон в трейд-ин, сначала посмотрите, что теряете.



В этом году Apple играет осторожно

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут почти такими же, как прошлогодние модели. Те же грани, тот же корпус, знакомый блок камер. Внутри поставят новый процессор A20 Pro и немного подтянут отдельные узлы, но визуально вы вряд ли отличите новинку от iPhone 17 Pro на столе. Прибавка к скорости будет, только в повседневных задачах вроде мессенджеров, камеры и браузера ее почти не почувствуешь. За такое обновление придется отдать полную цену флагмана, а разница с прошлым годом окажется косметической.

Крупные перемены Apple приберегла на следующий сентябрь, и уже сейчас понятно, каким будет новый дизайн юбилейного iPhone. Так что если тянет обновиться именно ради ощущения свежести, этот год не тот. Хотите первыми узнавать обо всех утечках по будущим айфонам? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую новость.

9 причин подождать iPhone 20

Вот что Apple, по слухам, готовит для юбилейной модели. По отдельности каждый пункт звучит как приятная мелочь, но вместе они складываются в самый серьезный пересмотр айфона со времен iPhone X. Кстати, именно iPhone 20 может получить самый большой экран среди айфонов. Собрали все девять фишек в один список и коротко объяснили, что каждая даст на практике.

Стеклянный корпус с изгибом со всех четырех сторон. Стекло уходит за края по всему периметру, металлическая рамка прячется, и экран выглядит по-настоящему безрамочным. Над такой панелью Apple работает вместе с Samsung.

Новая OLED-матрица. Панель станет ярче и тоньше за счет технологии COE: слоев в дисплее меньше, света наружу проходит больше, а энергии тратится меньше. То есть картинка лучше, и экран при этом бережнее к батарее.

Face ID и фронтальная камера под экраном. Apple тестирует железо, которое уберет вырез спереди совсем: и датчики Face ID, и селфи-камера спрячутся под дисплей. Динамический остров может наконец исчезнуть.

Своя камера Apple. Компания разрабатывает собственный модуль вместо привычных сенсоров Sony, и рабочий прототип уже есть. Технология LOFIC позволяет каждому пикселю накапливать разное количество света, а это до 20 ступеней динамического диапазона. Проще говоря, снимки против солнца и в темноте станут заметно чище, а пересветы почти уйдут. Заодно Apple перестанет зависеть от поставок чужих компонентов.

Сенсорные кнопки без хода. Питание, громкость, Action и кнопку камеры хотят встроить прямо в корпус: нажатие не двигает ничего физически, но отклик под пальцем остается. Ломаться там будет попросту нечему.

Чип A21 на 2 нанометрах. iPhone 18 Pro получит A20 Pro, а юбилейная модель уже второе поколение 2-нанометрового процессора. Больше скорости и меньше нагрева при той же нагрузке.

Кремний-углеродный аккумулятор. Такие батареи давно стали нормой в топовых Android-смартфонах: в тот же объем корпуса помещается заметно больше емкости, чем у обычной литиевой. Значит, автономность вырастет без прибавки в толщине, а сам корпус можно даже сделать тоньше при той же емкости.

Быстрая память нового типа. Apple присматривается к вертикально уложенной DRAM, которая поднимает пропускную способность. Это напрямую ускоряет работу ИИ-функций прямо на устройстве, без похода в облако.

Два новых размера. Если iPhone 18 Pro и Pro Max остаются на 6,3 и 6,9 дюйма, то у iPhone 20 Pro прочат 6,4 дюйма, а у 20 Pro Max целых 7 дюймов. Экраны станут крупнее без сильного роста корпуса.

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Насколько реальны эти обещания

Тут важно не увлекаться. До выхода iPhone 20 еще примерно год, а планы Apple за закрытыми дверями меняются постоянно. Амбициозные функции любят съезжать на сезон-другой: тот же Face ID под экраном обещают уже лет пять подряд, и все никак. При этом утечек накопилось столько, что можно представить, каким будет стеклянный iPhone, задолго до анонса.

Часть фишек почти наверняка доедет до серийной модели, часть отложат на потом, и заранее угадать, что именно уцелеет, невозможно. История подсказывает осторожность: перед выходом iPhone X тоже ходили слухи про сканер отпечатка под экраном, а в итоге его так и не сделали. Так что относиться к списку стоит как к дорожной карте, а не к готовой спецификации. Но даже с поправкой на все переносы масштаб задуманного впечатляет, и это уже не косметика ради новой цифры в названии.

Если сложить все вместе, iPhone 20 выглядит как самый смелый перезапуск линейки со времен iPhone X 2017 года. Даже если до прилавка доедет половина обещанного, ждать все равно есть смысл. По слухам, внешне он даже напомнит один из недавних айфонов, только не Pro, а другой.

Совет тут простой: если ваш нынешний айфон еще бодрый, перетерпите один цикл и берите юбилейную модель. Разница между скромным апдейтом и полноценным переосмыслением стоит того, чтобы подождать двенадцать месяцев. А если телефон уже дышит на ладан, iPhone 18 Pro закроет потребности и спокойно доживет до следующей большой волны. В крайнем случае можно взять прошлогодний iPhone 17 Pro со скидкой и переждать этот проходной год с минимальными тратами. А пока ждете, можно приглядеть аксессуары к будущему айфону: чехлы, зарядки и разные полезные мелочи мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.