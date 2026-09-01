11 устройств, которые Apple перестанет продавать после презентации iPhone 18 Pro

Уже на следующей неделе Apple проведет свою большую сентябрьскую презентацию, и вместе с яркими новинками из продажи по традиции уйдет целая пачка привычных устройств. Компания почти всегда снимает с производства прошлогодние модели, чтобы расчистить полки под свежие релизы. На этот раз под сокращение может попасть больше десятка гаджетов сразу, от iPhone и Apple Watch до умных колонок HomePod. Интрига подогревается еще и тем, что приглашение на презентацию уже намекнуло сразу на две фишки iPhone 18 Pro, так что скучным мероприятие точно не выйдет.



Полный список устройств, которые снимут с продажи

По данным 9to5Mac, новинки 9 сентября приведут к тому, что часть актуальных iPhone, Apple Watch и других устройств официально пропадет с витрин. Логика тут простая: как только выходит свежая модель, старую убирают, чтобы она не мешала продажам и не путала покупателей. Пока одни фанаты разглядывают новые цвета будущего флагмана, аналитики уже собрали полный перечень моделей, которым грозит снятие с продажи.

Вот устройства, которые с большой долей вероятности покинут линейку:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

AirPods 4 с ANC

Apple TV 4K (3-го поколения)

HomePod mini (1-го поколения)

HomePod (2-го поколения)

Список получился внушительный. Часть устройств уйдет почти наверняка, а часть вполне может задержаться на полках еще на несколько месяцев. Причин несколько: где-то мешает перенос новинок, где-то в приличных запасах, а где-то Apple просто давно не трогала целую категорию. Ниже разберем, кто попадает в зону риска в первую очередь, а кто пока остается под вопросом.

Почему Pro-модели уходят первыми

Здесь сюрпризов почти нет. iPhone 17 Pro и Pro Max разошлись отлично и по итогам квартала стали одними из самых продаваемых смартфонов в мире, но даже это их не спасет. Apple всегда убирает прошлые Pro-версии, как только на сцену выходят новые, и уже примерно понятно, каким будет процессор будущего iPhone. Свежая начинка это главный аргумент, ради которого людей и пересаживают на новые модели, поэтому держать в продаже сразу два поколения Pro компании невыгодно.

То же самое почти наверняка ждет Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3. Часы Apple обновляет каждый год, и старшие модели стабильно уходят, освобождая место преемникам. Тут работает та же схема, что и со смартфонами: два одинаковых по позиционированию поколения на витрине только запутывают покупателя и режут маржу.

С наушниками расклад похожий. Обычные AirPods 4 и версия с активным шумоподавлением легко могут уступить дорогу новому поколению, если Apple решит показать его именно сейчас. Правда, наушники компания обновляет не так строго по расписанию, как часы или Pro-смартфоны, поэтому небольшой шанс, что AirPods 4 проживут еще один сезон, все же остается.

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Что станет с iPhone 16

А вот дальше начинается самое интересное. Обычно Apple действует по накатанной схеме: выпускает новый базовый iPhone, снижает цену на прошлогоднюю модель и убирает позапрошлую. По этой логике iPhone 16 и iPhone 16 Plus давно должны были собирать чемоданы. Но в этом году есть большой нюанс.

По многочисленным данным, iPhone 18 и iPhone Air 2 переносят на начало 2027 года. Если базовые новинки действительно задержатся, Apple вполне может оставить iPhone 16 в продаже как минимум до их выхода. Иначе в линейке образуется заметная дыра в доступном сегменте, а терять таких покупателей компания точно не захочет.

Добавляет неопределенности и ценовая политика. Из-за ощутимого подорожания почти всей техники Apple может дольше держать старые устройства на полках по сниженным ценникам, а новинки выводить уже по более высокому прайсу. Кстати, реальная цена iPhone 18 Pro тоже уже засветилась в сети, и она наглядно показывает, куда движутся аппетиты компании.

Отдельная история это домашние устройства. HomePod mini первого поколения, HomePod второго поколения и Apple TV 4K третьего поколения не обновлялись уже давно. Их могут тихо снять с продажи, а могут освежить железо и оставить в строю. Здесь все упирается в то, найдется ли этим категориям место на сцене 9 сентября. Если Apple покажет обновленную приставку или колонку, старые версии почти наверняка уйдут. Если нет, они спокойно доживут до следующего цикла, ведь заменять их пока попросту нечем.

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Чего реально ждать от презентации

Если собрать все воедино, картина выходит такой. 9 сентября нас ждет крупное событие, и многие устройства получат замену уже в этот день. Что-то исчезнет с витрин мгновенно, что-то продержится до зимы по сниженной цене, а базовые iPhone и вовсе могут дотянуть до 2027 года, пока не приедет их смена.

Мой совет простой. Если вы давно присматривались к конкретной модели из списка, есть смысл дождаться презентации, даже если брать новинку вы не собираетесь. После анонса старые устройства нередко заметно дешевеют, и можно поймать хорошую цену на то, что вас и так полностью устраивает. А гнаться за самым свежим железом стоит только тогда, когда вам реально нужны новые функции, а не просто цифра в названии. Часто прошлогодний флагман за меньшие деньги оказывается куда разумнее покупки, чем самая новая модель по завышенному ценнику.

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