Я понял, почему iPhone 18 Pro так подорожал. Посмотрите, на что он способен
iPhone 18 Pro еще даже не поступил в продажу, а первые результаты его тестов уже утекли в сеть. В базе Geekbench всплыл прогон нового чипа A20 Pro, и цифры вышли такими, что впору протирать глаза. Новинка обошла прошлогодний A19 Pro примерно на четверть, а по некоторым метрикам вплотную подобралась к настольным чипам Mac. Мы уже разобрали первые отзывы на iPhone Duo, и они весьма интересные, а теперь копнем в тему производительности Pro-модели и посмотрим, за счет чего Apple выжала такой прирост.
Насколько A20 Pro быстрее прошлого чипа
По данным Geekbench, A20 Pro в iPhone 18 Pro показал результат, который заметно оторвался от предшественника. В одноядерном режиме новый чип набрал 4725 баллов против 3771 у A19 Pro. В многоядерном тесте разрыв похожий: 12575 баллов у новинки и 9955 у прошлогоднего процессора.
Если перевести это в проценты, получается внушительно. В одноядерном режиме A20 Pro оказался мощнее на 25,3 процента, а в многоядерном — на 26,3 процента. Для смены поколения внутри линейки это очень солидный скачок, ведь обычно Apple прибавляет от чипа к чипу куда скромнее, в районе 10-15 процентов.
Чтобы понимать масштаб, стоит держать в голове и разницу между самими смартфонами. Мы недавно объясняли, в чем разница между iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, и она не только в размере корпуса. Но по чипу обе модели идентичны, так что цифры Geekbench актуальны для каждой из них.
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За счет чего вырос такой прирост
Резкий скачок производительности объясняется двумя вещами сразу. Во-первых, Apple перевела чип на новый 2-нанометровый техпроцесс, а более тонкие транзисторы означают большую эффективность и больше вычислительной мощности на том же кристалле. Во-вторых, компания подняла тактовую частоту.
A20 Pro работает на частоте 4,93 ГГц, тогда как A19 Pro довольствовался 4,26 ГГц. Прибавка почти в 700 МГц — это заметно, и именно она вместе с новым техпроцессом дает основную часть прироста. По сути перед нами не косметическое обновление, а честный шаг вперед по всем фронтам.
Отдельно Geekbench подтвердил еще одну важную деталь. В iPhone 18 Pro теперь установлено 12 ГБ оперативной памяти, что напрямую влияет на многозадачность и работу локальных нейросетевых функций. Если хотите деталей, у нас есть отдельный разбор про то, сколько оперативной памяти в новых iPhone. Больше оперативки — это как раз то, чего многим не хватало на прошлых Pro-моделях при работе с тяжелыми приложениями.
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Как A20 Pro смотрится на фоне Mac
А вот тут начинается самое любопытное. Смартфонный чип A20 Pro в одноядерном режиме умудрился обойти не только прошлые айфоны, но и часть настольных процессоров Apple. Собрал для наглядности таблицу с результатами Geekbench 6 по разным устройствам компании.
|Устройство и чип
|Одноядерный тест
|Многоядерный тест
|iPhone 18 Pro (A20 Pro)
|4725
|12575
|iPhone 17 Pro (A19 Pro)
|3771
|9955
|iPad Pro (M5)
|3531
|14976
|MacBook Air (M4)
|3750
|15000
|MacBook Pro (M4 Max)
|4060
|26675
Смотрите, что получается. В одноядерном режиме A20 Pro с его 4725 баллами обходит даже M4 Max — топовый чип для профессиональных ноутбуков. Это звучит почти нереально: телефон в кармане считает быстрее рабочей станции в одном потоке. Именно поэтому в сети и родилась мысль, что iPhone 18 Pro работает как макбук, если говорить про однопоточные задачи.
Но есть важный нюанс, о котором нельзя забывать. В многоядерном режиме картина совсем другая. Тут A20 Pro со своими 12575 баллами уступает и M4 в MacBook Air, и тем более M4 Max. Причина проста: в настольных и мощных чипах банально больше ядер, и на тяжелых многопоточных нагрузках они разворачиваются в полную силу. Смартфон физически не может тягаться с ними по числу ядер и по теплоотводу.
Так что вывод честный: A20 Pro — это монстр в пересчете на одно ядро, но чудес в многопотоке ждать не стоит. Для повседневных задач, игр и съемки видео однопоточная мощь важнее, поэтому на практике iPhone 18 Pro будет летать. А если любите добирать аксессуары к технике без переплат, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно всплывают удачные находки с AliExpress по вменяемым ценам.
Стоит ли гнаться за новым iPhone из-за чипа
Давайте честно ответим на главный вопрос. Прирост в 26 процентов — это здорово на бумаге, но почувствуете ли вы его в реальной жизни? Если у вас на руках iPhone 17 Pro, то разницу в обычных сценариях вы вряд ли заметите: прошлый чип и так справляется со всем без запинки.
А вот если вы сидите на смартфоне двух-трехлетней давности, то тут разница будет колоссальной. От того же A16 или A17 Pro новинка уйдет в отрыв на десятки процентов, и это уже ощущается во всем: от скорости открытия приложений до обработки фото и работы нейросетевых функций. Плюс 12 ГБ оперативной памяти дадут ту самую плавность в многозадачности, которой раньше не хватало.
Отдельно стоит держать в уме автономность. Мощный чип на новом техпроцессе обычно еще и экономичнее, а Apple раскрыла точные емкости батарей новых моделей, так что при желании можно прикинуть, на сколько хватит заряда. Более тонкий 2-нанометровый процесс как раз помогает чипу меньше греться и дольше держать пиковую частоту.
В сухом остатке A20 Pro — это большой шаг вперед, особенно для тех, кто обновляется не каждый год. Настоящие живые тесты появятся уже после старта продаж, и тогда мы увидим, как чип ведет себя не в синтетике Geekbench, а в реальных играх и приложениях. Синтетика синтетикой, но именно повседневный опыт покажет, оправдана ли переплата за свежую Pro-модель.