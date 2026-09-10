Я понял, почему iPhone 18 Pro так подорожал. Посмотрите, на что он способен

iPhone 18 Pro еще даже не поступил в продажу, а первые результаты его тестов уже утекли в сеть. В базе Geekbench всплыл прогон нового чипа A20 Pro, и цифры вышли такими, что впору протирать глаза. Новинка обошла прошлогодний A19 Pro примерно на четверть, а по некоторым метрикам вплотную подобралась к настольным чипам Mac. Мы уже разобрали первые отзывы на iPhone Duo, и они весьма интересные, а теперь копнем в тему производительности Pro-модели и посмотрим, за счет чего Apple выжала такой прирост.



Насколько A20 Pro быстрее прошлого чипа

По данным Geekbench, A20 Pro в iPhone 18 Pro показал результат, который заметно оторвался от предшественника. В одноядерном режиме новый чип набрал 4725 баллов против 3771 у A19 Pro. В многоядерном тесте разрыв похожий: 12575 баллов у новинки и 9955 у прошлогоднего процессора.

Если перевести это в проценты, получается внушительно. В одноядерном режиме A20 Pro оказался мощнее на 25,3 процента, а в многоядерном — на 26,3 процента. Для смены поколения внутри линейки это очень солидный скачок, ведь обычно Apple прибавляет от чипа к чипу куда скромнее, в районе 10-15 процентов.

Чтобы понимать масштаб, стоит держать в голове и разницу между самими смартфонами. Мы недавно объясняли, в чем разница между iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, и она не только в размере корпуса. Но по чипу обе модели идентичны, так что цифры Geekbench актуальны для каждой из них.

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За счет чего вырос такой прирост

Резкий скачок производительности объясняется двумя вещами сразу. Во-первых, Apple перевела чип на новый 2-нанометровый техпроцесс, а более тонкие транзисторы означают большую эффективность и больше вычислительной мощности на том же кристалле. Во-вторых, компания подняла тактовую частоту.

A20 Pro работает на частоте 4,93 ГГц, тогда как A19 Pro довольствовался 4,26 ГГц. Прибавка почти в 700 МГц — это заметно, и именно она вместе с новым техпроцессом дает основную часть прироста. По сути перед нами не косметическое обновление, а честный шаг вперед по всем фронтам.

Отдельно Geekbench подтвердил еще одну важную деталь. В iPhone 18 Pro теперь установлено 12 ГБ оперативной памяти, что напрямую влияет на многозадачность и работу локальных нейросетевых функций. Если хотите деталей, у нас есть отдельный разбор про то, сколько оперативной памяти в новых iPhone. Больше оперативки — это как раз то, чего многим не хватало на прошлых Pro-моделях при работе с тяжелыми приложениями.

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Как A20 Pro смотрится на фоне Mac

А вот тут начинается самое любопытное. Смартфонный чип A20 Pro в одноядерном режиме умудрился обойти не только прошлые айфоны, но и часть настольных процессоров Apple. Собрал для наглядности таблицу с результатами Geekbench 6 по разным устройствам компании.

Устройство и чип Одноядерный тест Многоядерный тест iPhone 18 Pro (A20 Pro) 4725 12575 iPhone 17 Pro (A19 Pro) 3771 9955 iPad Pro (M5) 3531 14976 MacBook Air (M4) 3750 15000 MacBook Pro (M4 Max) 4060 26675

Смотрите, что получается. В одноядерном режиме A20 Pro с его 4725 баллами обходит даже M4 Max — топовый чип для профессиональных ноутбуков. Это звучит почти нереально: телефон в кармане считает быстрее рабочей станции в одном потоке. Именно поэтому в сети и родилась мысль, что iPhone 18 Pro работает как макбук, если говорить про однопоточные задачи.

Но есть важный нюанс, о котором нельзя забывать. В многоядерном режиме картина совсем другая. Тут A20 Pro со своими 12575 баллами уступает и M4 в MacBook Air, и тем более M4 Max. Причина проста: в настольных и мощных чипах банально больше ядер, и на тяжелых многопоточных нагрузках они разворачиваются в полную силу. Смартфон физически не может тягаться с ними по числу ядер и по теплоотводу.

Так что вывод честный: A20 Pro — это монстр в пересчете на одно ядро, но чудес в многопотоке ждать не стоит. Для повседневных задач, игр и съемки видео однопоточная мощь важнее, поэтому на практике iPhone 18 Pro будет летать. А если любите добирать аксессуары к технике без переплат, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно всплывают удачные находки с AliExpress по вменяемым ценам.

Стоит ли гнаться за новым iPhone из-за чипа

Давайте честно ответим на главный вопрос. Прирост в 26 процентов — это здорово на бумаге, но почувствуете ли вы его в реальной жизни? Если у вас на руках iPhone 17 Pro, то разницу в обычных сценариях вы вряд ли заметите: прошлый чип и так справляется со всем без запинки.

А вот если вы сидите на смартфоне двух-трехлетней давности, то тут разница будет колоссальной. От того же A16 или A17 Pro новинка уйдет в отрыв на десятки процентов, и это уже ощущается во всем: от скорости открытия приложений до обработки фото и работы нейросетевых функций. Плюс 12 ГБ оперативной памяти дадут ту самую плавность в многозадачности, которой раньше не хватало.

Отдельно стоит держать в уме автономность. Мощный чип на новом техпроцессе обычно еще и экономичнее, а Apple раскрыла точные емкости батарей новых моделей, так что при желании можно прикинуть, на сколько хватит заряда. Более тонкий 2-нанометровый процесс как раз помогает чипу меньше греться и дольше держать пиковую частоту.

В сухом остатке A20 Pro — это большой шаг вперед, особенно для тех, кто обновляется не каждый год. Настоящие живые тесты появятся уже после старта продаж, и тогда мы увидим, как чип ведет себя не в синтетике Geekbench, а в реальных играх и приложениях. Синтетика синтетикой, но именно повседневный опыт покажет, оправдана ли переплата за свежую Pro-модель.