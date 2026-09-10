Сколько оперативной памяти в iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo

Apple по традиции ни слова не сказала про объем оперативной памяти в новых iPhone. На официальном сайте вы этих цифр не найдете, компания вообще не любит хвастаться гигабайтами оперативки. Но ребята из MacRumors докопались до правды через свежую бету Xcode 27, и вот что выяснилось. И iPhone 18 Pro, и iPhone 18 Pro Max получили по 12 ГБ. Ровно столько же было в прошлом поколении, а цена при этом подросла. Если пропустили сам анонс, мы уже подробно разобрали, что Apple показала на презентации 9 сентября.



Сколько оперативки в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Начнем с главного. По данным MacRumors, обе старшие модели несут по 12 ГБ оперативной памяти. Никакого разделения на младший и старший Pro, как иногда бывает у конкурентов, тут нет. И компактный 18 Pro, и здоровенный 18 Pro Max укомплектованы одинаково. Apple объем памяти в характеристиках не указывает, так что до подобных утечек мы этих цифр официально не знаем. Кстати, разглядеть новинки во всех деталях, включая нашумевший 18 Pro в цвете бургунди, можно уже сейчас.

Почему вообще Xcode? Все просто. В среде разработки Apple прописывает технические лимиты под каждое устройство, чтобы приложения корректно работали и не вылетали из-за нехватки ресурсов. Оттуда энтузиасты и вытаскивают реальные объемы памяти еще до того, как первые обзорщики распакуют коробки. Метод проверенный, ошибается редко, так что 12 ГБ можно считать подтвержденной цифрой. Любите такие технические детали и свежие утечки об Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все самое интересное из мира техники.

Памяти не прибавили, а ценник вырос

А теперь неприятное. У iPhone 17 Pro и 17 Pro Max было ровно столько же, 12 ГБ. То есть за целый год по оперативке никакого движения вперед. Для сравнения, обычный iPhone 17 довольствовался 8 ГБ, а вот iPhone Air сразу получил те же 12 ГБ, что и старшие модели. Получается, разница между линейками теперь точно не в объеме памяти. Заодно напомню, что у Apple недавно вышли и свежие AirPods нового поколения, но это уже отдельная история.

В США iPhone 18 Pro стартует с 1199 долларов, а 18 Pro Max с 1299 долларов. Это на 100 долларов дороже, чем стоили прошлогодние 17 Pro и 17 Pro Max на старте. Логика подсказывает простую вещь: платим больше, а оперативной памяти получаем столько же. Не самая приятная арифметика для тех, кто ждал прибавки хотя бы до 16 ГБ.

Причина подорожания не в жадности ради жадности, а в дефиците. На рынке уже который месяц не хватает чипов памяти, и это бьет по всей индустрии разом. Apple из-за этого поднимала цены на целый ряд своих продуктов в последние месяцы, и новые айфоны просто попали под ту же волну. Проще говоря, за нехватку памяти на складах поставщиков в итоге платит покупатель в магазине.

Хватит ли 12 ГБ и при чем тут складной iPhone

Возникает резонный вопрос. А 12 ГБ вообще много или мало? Для смартфона это солидный запас, особенно с учетом того, как Apple оптимизирует iOS под собственное железо. Основной аппетит тут у Apple Intelligence. Локальные нейросетевые функции любят оперативку, и чем ее больше, тем шустрее работают все эти умные подсказки, обработка фото и текста прямо на устройстве. Так что 12 ГБ здесь не про красивые цифры в характеристиках, а про задел на будущие функции. Любопытно, что и новый складной iPhone Duo должен получить столько же.

Xcode пока не знает про iPhone Duo, поэтому напрямую его память там не посчитать. Но у складной новинки тот же процессор A20 Pro, что и у пары Pro, а значит и оперативки логично ждать те же 12 ГБ. Официального подтверждения по Duo придется подождать, но ставка на 12 ГБ выглядит почти беспроигрышной. Сомневаетесь, хватит ли вам 12 ГБ под ваши задачи, или запутались в моделях? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут определиться.

Когда предзаказ и стоит ли торопиться

Со сроками все уже понятно. Предзаказ на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в США и ряде других стран открывается в субботу, 12 сентября. Официальный старт продаж назначен на следующую пятницу, 18 сентября. График привычный, Apple из года в год держит примерно один и тот же ритм, так что тут никаких сюрпризов.

У нас, как обычно, своя история. Официальных продаж Apple в России нет, поэтому новинки поедут через серый рынок и параллельный импорт. Первые партии традиционно улетают дорого, ценник в рублях в первые дни будет кусаться, а к зиме на маркетплейсах цены обычно оседают до вменяемого уровня. Совет прежний: если не горит похвастаться аппаратом раньше всех, спешить с предзаказом в первые часы смысла мало. Спешка почти всегда оборачивается лишней переплатой. А пока ждете свой аппарат, самое время присмотреть чехол, зарядку и другие аксессуары. Годные варианты с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно попадается что-то стоящее по адекватной цене.

Итог получается простой. iPhone 18 Pro и 18 Pro Max стали дороже, но оперативной памяти в них ровно столько же, сколько было год назад, все те же 12 ГБ. Для повседневных задач этого хватит с запасом, а вот тем, кто ждал заметного скачка характеристик за свои деньги, в этом поколении порадоваться особо нечему. Иногда самое интересное в новом айфоне не то, что в него добавили, а то, что решили оставить как есть.