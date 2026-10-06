Бета-версия macOS 27.2 раскрыла главную фишку нового MacBook Pro

Если вы присматриваетесь к новому MacBook Pro и никак не решите, брать сейчас или подождать, свежая бета macOS 27.2 подкинет вам поводов для размышлений. Apple обычно не говорит о новых компьютерах заранее, но ее собственный код регулярно выдает то, что компания пока держит в секрете. На этот раз находка касается сразу нескольких стандартных приложений, которыми вы пользуетесь каждый день. При этом у нее есть и куда более скучное объяснение, которое тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ниже разберем, что нашли в системе, какой из двух вариантов выглядит правдоподобнее и стоит ли из-за этого откладывать покупку Mac.



Что нашли в коде macOS 27.2

Тестовые сборки macOS 27.2 Golden Gate Apple раздает разработчикам параллельно с iOS 27.2, и в последней из них портал MacRumors обнаружил новые распознаватели жестов. Это служебные компоненты, которые отвечают за то, чтобы система понимала, что именно пользователь сделал пальцем на экране. Причем речь не про трекпад. В названиях прямо фигурирует слово Touch, то есть касание дисплея.

Нашлись они в четырех местах:

Safari — компонент touch sentinel recognizer;

«Фото» — PXGTouchDwellGestureRecognizer;

«Заметки» — ICTouchPressGestureRecognizer;

Быстрый просмотр (Quick Look) — функция DragTouch.

Описаний к этим компонентам Apple, понятное дело, не прикладывает, но названия говорят сами за себя. Dwell в «Фото» обычно означает задержку пальца на одном месте, Press в «Заметках» — нажатие, а DragTouch в Быстром просмотре — перетаскивание объекта касанием. На мой взгляд, это те самые базовые действия, которые на iPhone и iPad мы делаем не задумываясь: подержать палец на снимке, нажать на строчку текста, утащить файл в сторону. Но это лишь мое прочтение названий, а не официальная расшифровка.

Зачем жесты для пальцев Mac без сенсорного экрана

Вот тут и начинается самое интересное. Сенсорного экрана нет ни у одного Mac, который Apple продает сегодня. Тем не менее компания вот уже несколько месяцев планомерно учит macOS работать с касаниями. Еще в июне мы писали, как Apple случайно подтвердила разработку сенсорного MacBook в первой бете macOS 27, и новая находка выглядит логичным продолжением той истории.

Самое очевидное объяснение — первый сенсорный MacBook, о котором ходят слухи уже пару лет. Жесты в «Фото», «Заметках» и Safari нужны прежде всего тому, кто будет тыкать пальцем прямо в экран ноутбука. И делать это ему придется именно в стандартных приложениях, с которых Apple традиционно начинает обкатку новых функций.

Но есть и второй вариант, о котором честно предупреждают сами авторы находки. Тот же код подходит для Sidecar. Это функция, которая превращает iPad во второй монитор для Mac. С выходом macOS 27 и iPadOS 27 в Sidecar впервые появилось прямое управление пальцем:

касание работает как щелчок мышью;

движение пальцем прокручивает страницу, как на трекпаде;

долгое нажатие вызывает контекстное меню;

щипок двумя пальцами меняет масштаб.

Получается, что новые распознаватели вполне могут оказаться обычным развитием Sidecar, и тогда к новому железу они отношения не имеют. Хотите следить за тем, что еще найдут в бетах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую такую находку.

Как macOS уже готовится к касаниям

Если смотреть на одну бету, можно списать все на Sidecar. Но картина складывается из нескольких кусочков, и они подозрительно хорошо подходят друг к другу. Еще в первой версии macOS 27 Golden Gate появился жест «потянуть, чтобы обновить», знакомый каждому владельцу iPhone. Он работает в Safari, Почте, Календаре, Новостях и Подкастах. На трекпаде этот жест выглядит необязательным, а вот для пальца на экране он смотрится абсолютно естественно.

Отдельный момент касается разработчиков. После WWDC Apple выпустила техническую документацию, в которой рассказала про новый системный интерфейс, позволяющий программе узнать, поддерживает ли текущий дисплей мультитач. И в той же документации прямо сказано, что возможность нужна не только для экрана Sidecar. Сложно придумать формулировку прозрачнее.

Добавьте сюда Liquid Glass. В режиме касаний элементы интерфейса macOS 27 ведут себя заметно живее: кнопки вспыхивают и подсвечиваются, ползунки тянутся вслед за пальцем, а переключатели показывают такие же «пузыри», как в iOS. Для мышки все это избыточно. Для пальца — ровно то, что нужно, чтобы понимать, сработало нажатие или нет.

Каким будет первый сенсорный MacBook

Свежие подробности о самом ноутбуке появились буквально на днях. Мы уже рассказывали, что MacBook Pro с OLED-экраном будет заметно легче нынешних моделей, и за этим стоит не только смена матрицы. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовит новинку к анонсу в октябре или ноябре 2026 года. Весной он же предупреждал, что из-за проблем с поставками выход может сдвинуться на начало 2027 года, так что сроки по-прежнему стоит воспринимать с осторожностью.

Вот что известно о ноутбуке на сегодня:

OLED-дисплей с поддержкой касаний, впервые в истории MacBook;

процессоры M5 Pro и M5 Max;

вырез в стиле Dynamic Island вместо «челки»;

более тонкий и легкий корпус;

усиленная петля, чтобы крышка не качалась от нажатий.

Последний пункт, кстати, многое объясняет. Главная претензия к сенсорным ноутбукам всегда была в том, что экран пружинит под пальцем и работать так неудобно. Apple, судя по всему, решает эту проблему механически, а не только программно. В слухах новинку иногда называют MacBook Ultra, но официально имя никто не подтверждал. Известно лишь, что обычные MacBook Pro никуда не денутся, а сенсорная модель встанет над ними как более дорогая версия.

Стоит ли ждать сенсорный MacBook

Короткий ответ — зависит от того, как вы работаете с Mac. Честно скажу, сам Стив Джобс в свое время называл сенсорный экран на ноутбуке неудобной затеей, от которой быстро устает рука. И для многих сценариев это до сих пор так: текст, код и таблицы удобнее набирать с клавиатуры и трекпада. Сенсор в MacBook не заменит их, а дополнит. Ткнуть в кнопку, пролистать фото, подписать документ пальцем, поправить фрагмент на картинке.

Ждать имеет смысл тем, кто уже привык к iPad и постоянно тянется пальцем к экрану Mac, а также тем, кому в любом случае нужен топовый MacBook Pro. Если же вам нужен ноутбук для учебы, работы с документами и браузера, переплачивать за OLED и сенсор вряд ли стоит. Нынешние модели на M5 никуда не устарели, а цена новинки, судя по всему, будет заметно выше.

Если вы не уверены, какой Mac взять прямо сейчас, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут подобрать модель под ваши задачи. А пока Apple готовит новинку, можно уже сейчас прокачать свой нынешний Mac: недорогие хабы, подставки и чехлы для MacBook мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Ну а мы будем следить за следующими бетами macOS 27.2. Если Apple продолжит добавлять жесты для пальцев с той же скоростью, объяснение через Sidecar будет звучать все менее убедительно.