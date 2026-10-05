Такой MacBook Pro я точно куплю. Спасибо, Apple, дождался

Если вы хоть раз носили 16-дюймовый MacBook Pro в рюкзаке целый день, то знаете, что к вечеру он ощущается совсем не как ноутбук мечты. Мощности у прошек хватает с запасом, а вот с переносимостью годами ничего не менялось, и рядом с ними даже MacBook Air кажется легкой папкой с бумагами. Мы уже рассказывали, как бета-версия macOS 27 раскрыла MacBook с OLED-экраном. Теперь Марк Гурман из Bloomberg добавил к этой истории деталь, которая для многих окажется важнее сенсорного дисплея. Ниже разберем, что именно известно, за счет чего Apple пришлось перекроить ноутбук изнутри и стоит ли ради него откладывать покупку.



Что Гурман узнал о новом MacBook Pro

Свежая порция подробностей появилась в воскресной рассылке Power On от 4 октября. По данным Марка Гурмана, новые MacBook Pro с OLED-экранами будут значительно легче нынешних. Это не просто тоньше на пару миллиметров, а именно ощутимая разница в весе.

Добиться этого Apple смогла не за счет одного удачного решения. Как пишет Гурман, компания полностью переработала внутреннее устройство компьютера: уменьшила часть компонентов и по-новому расположила их в корпусе. Цель понятная. Ноутбук должно быть заметно проще носить с собой.

Есть и нюанс. Точных цифр в отчете нет, так что сколько именно граммов сбросит новинка, пока не знает никто, кроме самой Apple. Формулировка «значительно легче» из уст Гурмана обычно означает не косметику, но гадать о килограммах я бы не стал.

Сколько весят MacBook сейчас

Чтобы понять, насколько вообще есть куда худеть, стоит посмотреть на нынешнюю линейку. Разница между моделями тут огромная, и простого ответа «прошка тяжелая, эйр легкий» мало.

Модель Вес MacBook Pro до 2,1 кг MacBook Air до 1,5 кг MacBook Neo 1,2 кг

Самый тяжелый вариант MacBook Pro весит почти в два раза больше, чем MacBook Neo. Разница в 600 граммов между топовой прошкой и большим Air ощущается сразу, особенно если вы таскаете ноутбук в офис, на учебу или в командировки. На столе это неважно. А вот в рюкзаке рядом с зарядкой, повербанком и кабелями каждый лишний килограмм дает о себе знать.

Поэтому для тех, кто работает в дороге, новость может оказаться даже важнее самого OLED. Хотите первыми узнавать такие подробности о новых Mac? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую утечку.

За счет чего Apple может сбросить вес

Гурман говорит о миниатюризации деталей и новой компоновке. Но, на мой взгляд, заметную роль сыграет и сам экран. Нынешние MacBook Pro используют mini-LED с тысячами светодиодов подсветки за матрицей. OLED-панели подсветка не нужна: каждый пиксель светится сам, поэтому весь «бутерброд» экрана получается тоньше и легче.

Хороший пример у Apple уже есть. Когда iPad Pro перешел с mini-LED на тандемный OLED, 13-дюймовая модель похудела примерно на 100 граммов и стала самым тонким устройством компании на тот момент. По слухам, в MacBook Pro поставят как раз тандемный OLED, так что логика похожая.

Вот только не все изменения работают на снижение веса. Сенсорному экрану нужен усиленный шарнир, иначе крышка будет пружинить от каждого касания. Об этом Гурман писал еще раньше. Так что инженерам пришлось искать граммы в других местах, и, судя по всему, они их нашли.

Отдельный момент касается батареи. Именно она занимает большую часть корпуса прошки и дает ей ту самую автономность, за которую ее любят. Урезать аккумулятор ради веса Apple вряд ли решится, но это лишь мое предположение: о батарее в отчете ни слова.

Что еще изменится в MacBook Pro с OLED

Вес не единственная новинка. Если собрать все слухи вместе, получается самый крупный редизайн MacBook Pro за последние годы. Мы уже перечисляли новые устройства Apple до конца года, и прошка с OLED среди них самая интересная.

Вот что ждут от новинки:

OLED-экран вместо mini-LED, как в iPad Pro;

поддержка касаний, впервые в истории MacBook;

Dynamic Island вместо выреза в верхней части экрана;

чипы M5 Pro и M5 Max;

более тонкий корпус;

заметно меньший вес.

Сенсорный экран выглядит самым громким пунктом. Apple годами объясняла, что тянуться рукой к экрану ноутбука неудобно, а теперь сама к этому пришла. Под новые функции готовят и софт: по данным Гурмана, ноутбуки сейчас тестируют с macOS 27.2, которая находится в бете.

С чипами есть странность. В нынешнем MacBook Pro уже стоят M5 Pro и M5 Max, а новинка, по слухам, получит их же. 9to5Mac объясняет это тем, что Apple пропускает старшие версии M6, чтобы быстрее перейти к M7. Звучит логично, но официально этого никто не подтверждал. Как вам идея сенсорного MacBook? Рассказывайте в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно, сколько читателей правда будут трогать экран ноутбука.

Когда выйдет новинка и стоит ли ее ждать

По данным Гурмана, MacBook Pro с OLED выйдут в октябре или ноябре этого года. То есть ждать осталось от силы пару месяцев. Учитывая, что тестирование идет на macOS 27.2, анонс вполне может пройти пресс-релизом без отдельной презентации, но это уже моя догадка.

Важный момент касается цены. Новые модели не заменят нынешние прошки, а встанут над ними как более дорогие версии. Сколько они будут стоить, пока неизвестно. Но OLED, сенсорный экран и новый корпус вряд ли обойдутся без серьезной наценки.

Так что если коротко, расклад такой. Если вы часто носите ноутбук с собой и готовы доплатить за легкость и новый экран, есть смысл подождать пару месяцев. Если же Mac нужен для монтажа или кода прямо сейчас, а вес вас не смущает, нынешний MacBook Pro с теми же M5 Pro и M5 Max никуда не денется и, скорее всего, будет заметно дешевле. А тем, кому важна именно легкость и не нужна мощность прошки, стоит посмотреть в сторону Air или Neo.

Какой бы ноутбук вы ни выбрали, носить его без защиты не стоит. Недорогие чехлы, папки и легкие рюкзаки для MacBook мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, а заодно загляните в нашу подборку вещей для MacBook, без которых неудобно. Остается дождаться, когда Apple назовет точные цифры. Если новая прошка действительно приблизится по весу к MacBook Air, это будет первый MacBook Pro, который не захочется оставлять дома.