Вышла macOS 27: какие Mac поддерживаются и как обновиться

Apple только что выпустила macOS 27 — финальную версию, а не бету, и поставить ее на свой Mac можно уже сегодня. Вопрос только в том, стоит ли делать это прямо сейчас. Систему обкатывали все лето, по дороге всплывали любопытные детали: в бете, например, находили упоминание MacBook с OLED-экраном, а часть новых функций Apple завязала на свежее железо. Что именно изменилось, какие компьютеры получат апдейт и почему я сам пока не спешу его ставить — обо всем этом ниже.



Какие Mac поддерживают macOS 27 и как ее установить

Главное, что нужно знать перед установкой: macOS 27 стала первой версией, которая работает только на Mac с процессорами Apple. Компьютеры на Intel в список поддержки больше не попадают, эпоха официально закончилась. Вот полный перечень моделей, на которые встанет обновление:

MacBook Neo (2026, чип A18 Pro)

MacBook Air с M1 и новее (2020 и новее)

MacBook Pro с M1 и новее (2020 и новее)

iMac с M1 и новее (2021 и новее)

Mac mini с M1 и новее (2020 и новее)

Mac Studio с M1 Max и новее (2022 и новее)

Mac Pro с M2 Ultra (2023)

Да, сама система встанет на любой из этих компьютеров, но самые продвинутые функции Siri и часть возможностей Apple Intelligence требуют Mac с чипом M3 или новее и минимум 12 ГБ оперативной памяти. Так что владельцам базовых моделей часть новинок окажется недоступна, даже если апдейт установится без единой ошибки.

Перед обновлением сделайте резервную копию через Time Machine — это спасет данные, если что-то пойдет не так. Дальше все просто:

Откройте меню Apple в левом верхнем углу и зайдите в «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные», затем в «Обновление ПО». Дождитесь, пока система найдет macOS 27. Нажмите «Обновить сейчас» и введите пароль от Mac. Оставьте компьютер подключенным к зарядке и дождитесь окончания установки.

Установка занимает от получаса до часа, время зависит от модели и скорости интернета. Если Mac во время загрузки завис или обновление не находится, не паникуйте: в первый день релиза серверы Apple почти всегда перегружены. Не смогли скачать апдейт или встали другие вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Siri AI и Apple Intelligence: что нового в умных функциях

Главное обновление macOS 27 — это полностью переделанная Siri, которую Apple теперь называет Siri AI. Ассистент перестал быть просто голосовой командной строкой и превратился в разговорного помощника: отвечает на сложные вопросы, понимает контекст на экране и в ваших письмах, ищет ответы в интернете и умеет выполнять действия внутри приложений. Заодно в системе появилось отдельное новое приложение Siri, где переписка с ассистентом хранится в одном месте и синхронизируется через iCloud между всеми устройствами.

Впервые на Mac приехала и Visual Intelligence — функция, которая разбирает то, что показано на экране: изображения, документы, текст. Выделяете картинку или файл, и Siri подсказывает, что с этим можно сделать.

Apple Intelligence подтянули по всей системе. Появились умные инструменты для текста, которые перепишут или сократят абзац, системная проверка орфографии и заметно улучшенная диктовка с автоматической пунктуацией. Еще одна приятная мелочь: система сама предлагает осмысленные названия для файлов и папок, ориентируясь на их содержимое.

Есть важная оговорка. Часть возможностей Siri AI Apple продолжает дорабатывать, поэтому некоторые из них появятся не в день релиза, а чуть позже, отдельным обновлением, и первое время будут помечены как бета. Так что если Siri у вас пока работает по-старому, это нормально. Хотите первыми узнавать про такие апдейты? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там про все новинки Apple пишем сразу.

Обновления приложений, дизайна и производительности

Помимо Siri, в обновлении изменили едва ли не каждое системное приложение. Safari научился сам группировать вкладки по темам, следить за изменениями на страницах через функцию Notify Me (удобно, когда ждете, что товар вернется в наличие или упадет цена) и даже создавать расширения по текстовому описанию. Добавили жест «потянуть вниз, чтобы обновить»: привычная со смартфонов мелочь теперь работает и на Mac.

Фото получили пачку инструментов на базе ИИ. Функция Extend достраивает изображение за его границами, если нужно поменять кадрирование, Spatial Reframing переставляет композицию уже готового снимка, а улучшенный Clean Up аккуратнее убирает лишние объекты. Заметки обзавелись рисованием мышью и трекпадом, цифровыми подписями и поддержкой Markdown. В Freeform появились папки для досок, в «Погоде» переделали интерфейс и развели прогноз осадков и ветра на десять дней вперед, а Быстрые команды теперь собирают автоматизации из обычного текстового запроса.

Отдельно отмечу «Пароли»: приложение само находит слабые и утекшие пароли и с помощью Apple Intelligence может зайти на сайт, сменить пароль и сохранить новый. Если сработает стабильно, это снимет кучу рутины. А Image Playground научился делать фотореалистичные картинки, а не только мультяшные аватары.

По дизайну Apple не стала устраивать революцию, а довела до ума прошлогодний Liquid Glass. Стекло стало читаемее, в настройках появился ползунок прозрачности, а еще вернулись привычные скругления окон вместо плавающих элементов из macOS 26. Добавили обои и заставки с мостом Золотые Ворота, а «Повтор iPhone» дорос до доступа к Пункту управления и окон, меняющих размер.

Прибавка в скорости тоже есть: быстрее открываются программы, шустрее работает Spotlight и AirDrop, появилась поддержка 5K при 120 Гц. Порадовали и геймеров — Game Porting Toolkit 4 серьезно поднял производительность в играх, в тестах GTA V выдавала уже 176 кадров вместо прежних 106. Кстати, если под новую систему захочется докупить аксессуаров для Mac, подборки выгодных находок с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы».

Стоит ли устанавливать macOS 27 прямо сейчас

А теперь к главному вопросу: бежать ли обновляться в первый же день. Мой ответ — не торопиться. Крупные релизы Apple почти всегда приезжают с детскими болячками, которые вылезают только на массе устройств, поэтому пару недель стоит понаблюдать за отзывами. Я, кстати, уже разбирал, почему не буду обновлять MacBook Air сразу, и логика тут ровно та же.

Отдельно про базовые модели. На Mac с 8 ГБ памяти новую систему я бы сейчас ставить не стал и сам этого делать не буду. Часть умных функций все равно требует 12 ГБ и чип M3, а лишняя нагрузка на восьмигиговый компьютер в первые дни релиза — так себе идея. Свое обновление до macOS 27 я откладываю как минимум до первых массовых тестов, когда станет понятно, как система ведет себя в реальной работе, а не в демо на презентации.

Если же руки чешутся и есть запасной Mac, почему нет: свежие функции того стоят. Только сделайте бэкап перед установкой, это правило работает всегда. А своими впечатлениями от Golden Gate делитесь в наших чатах, обсудим, у кого как встало.