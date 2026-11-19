Если вы печатаете на MacBook вслепую, но все равно иногда коситесь на клавиши в поисках буквы «Ж», вы не одиноки. Голая латиница раздражает даже тех, кто давно выучил раскладку. Обычно владельцы Mac в России выбирают между наклейками, которые через пару месяцев начинают отходить, и лазерной гравировкой, о которой мы уже писали, чем она бывает опасна. При этом есть третий путь, о котором многие не догадываются: Apple ушла из России, но MacBook с русскими буквами выпускать не перестала. Правда, у него свои условия: от Apple такой ноутбук приходится ждать неделями, а в каталоге его легко пропустить. Как же получить его без ожидания?



Apple никуда не вернулась, а русские буквы на MacBook остались

Сразу о главном, чтобы не было иллюзий. Официально Apple в Россию не вернулась, российского онлайн-магазина нет, и в ближайшее время вряд ли появится. Но русская раскладка из ассортимента компании никуда не делась. Откройте конфигуратор MacBook на сайте Apple в США, Германии, Великобритании или Испании, и среди 20 вариантов клавиатуры найдете русскую раскладку. Выбираете ее, и Apple сразу показывает ноутбук с кириллицей на клавишах.

То есть это не самоделка и не переделка в сервисе, а штатная комплектация, которую Apple собирает на заводе. Подвох в другом. Такие ноутбуки делают только под заказ: ни на полках магазинов, ни на складах их нет. Любой MacBook Air или MacBook Pro с русской клавиатурой собирают после того, как вы оформили покупку, и срок ожидания доходит до 5-6 недель. Плюс дорога до России, которую тоже надо как-то организовать.

Вот и получается, что вариант вроде бы есть, а воспользоваться им самому сложно. Нужен человек в другой стране, карта, которую там примут, и полтора месяца терпения. Поэтому большинство в итоге и идет на гравировку.

Буквы по диагонали против лазера

Самый простой способ понять разницу — положить две клавиатуры рядом. Вот как выглядит обычный MacBook Pro в американской раскладке, который чаще всего и продают в России. Латинские буквы стоят ровно по центру клавиш, места для кириллицы просто не предусмотрено.

Когда в сервисе на такую клавиатуру наносят русские буквы, их приходится втискивать сбоку от латиницы. Лазер снимает верхний слой краски, и подсветка начинает светить через выжженный символ. А теперь заводская русская клавиатура. Здесь буквы разнесены по диагонали: латиница в левом верхнем углу, кириллица в правом нижнем. Шрифт один и тот же, толщина линий одинаковая, а подсветка ровно проходит через оба символа.

Посмотрите внимательно и на соседние клавиши. Тут сдвинуты не только буквы, но и знаки препинания, а слева от «Z» появилась дополнительная клавиша с «]» и «[», которой нет в американской версии. Левый Shift из-за нее стал короче. Повторить такое лазером нельзя в принципе: гравировка меняет рисунок, но не саму клавиатуру. Сравним три способа получить русские буквы на одной таблице:

Параметр Заводская клавиатура Гравировка Наклейки Как сделаны буквы На заводе Apple Лазер в сервисе Клей поверх клавиш Шрифт и подсветка Одинаковые для обоих языков Зависят от мастера Подсветка почти не проходит Со временем Не стираются Могут потускнеть Отклеиваются и собирают грязь Влияние на экран Нет Нет Могут оставлять следы при закрытой крышке Если сломалась клавиша Родная замена Новую придется гравировать заново Переклеить

Отдельно скажу про наклейки. У MacBook крышка ложится почти вплотную к клавиатуре, и даже тонкая пленка добавляет толщину, на которую зазор не рассчитан. Следы клавиш на покрытии экрана после этого — не редкость.

С гравировкой все аккуратнее, но и тут многое решают руки мастера: где-то буквы съезжают, где-то подсветка светит неровно. Кстати, если вы печатаете тексты на Mac, пригодится наш разбор, как ставить кавычки-елочки на клавиатуре: на заводской раскладке это работает так же, как на любой другой.

Ищите ноутбук с российским флагом

Теперь о том, где взять такой MacBook без ожидания. Московский магазин ДжастокРу заранее заказал MacBook с заводской русской клавиатурой. То есть те самые 5-6 недель ожидания магазин уже взял на себя, и ноутбук можно забрать сегодня, а не после Нового года. В каталоге они стоят рядом с обычными версиями, поэтому важно не перепутать.

Отличить нужную модель проще всего так:

Открываем каталог MacBook на сайте магазина и выбираем нужную линейку: Air или Pro. Ищем карточку, на фото которой стоит маленький российский флаг. Именно он отмечает ноутбуки с заводской русской клавиатурой. Открываем карточку и проверяем название: в нем должна быть пометка «клавиатура RS/A». Это индекс версии для русской раскладки у самой Apple. Сверяем чип, объем памяти и цвет и оформляем заказ.

Купить MacBook Air 13 с русской клавиатурой

В продаже есть и 15-дюймовые модели. Идеальный вариант для тех, кому экрана в 13 дюймов недостаточно и хочется чего-то большего.

Купить MacBook Air 15 с русской клавиатурой

Для примера: MacBook Pro 14 на M5 с 16 ГБ памяти и SSD на 1 ТБ в черном цвете с русской клавиатурой стоит 179 990 рублей. Такая же конфигурация в обычной раскладке — 168 980 рублей. Получается, за заводскую кириллицу вы доплачиваете около 11 тысяч. Это сопоставимо с хорошей гравировкой, только без риска испортить новый ноутбук и без лишних вопросов при перепродаже.

Купить MacBook Pro 14 с русской клавиатурой

Еще пара деталей, на которые стоит обратить внимание до оплаты. Это не официальная российская версия с индексом RU/A, сертификация у таких ноутбуков глобальная, а гарантию 12 месяцев дает сам магазин со дня покупки. Перед покупкой лучше уточнить у продавца актуальные характеристики и наличие нужного цвета. Если с выбором конфигурации возникли сомнения, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, хватит ли вам базового M5.

Купить MacBook Pro 16 с русской клавиатурой

Полтора месяца ожидания можно не тратить

Если вы давно присматривались к новому MacBook и вас останавливала только латиница на клавишах, выбор очевиден. Заводская клавиатура выглядит так, как задумала Apple, и не превращается в проблему через год. А купить ее в Москве можно без посредников за границей и без полутора месяцев ожидания. Магазин находится у метро Багратионовская, так что ноутбук можно посмотреть вживую до покупки.

Ждать заказа от Apple имеет смысл, пожалуй, только тем, кому нужна редкая конфигурация: например, MacBook Pro на M5 Max с максимальным объемом памяти. Для всех остальных проще выбрать готовый ноутбук. Посмотреть все MacBook с русской клавиатурой можно по кнопке ниже.

Купить MacBook с русской клавиатурой

Новые MacBook Apple выпускает регулярно, и цены на них в России постоянно меняются. Чтобы не пропустить, когда интересная модель подешевеет, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. А подставку, хаб с USB-C и чехол для нового ноутбука удобно подобрать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там такие находки появляются постоянно.