Apple спрятала в macOS 27 полезную фишку Telegram. Я нашел, как ее включить, и пользуюсь каждый день

Если вы переписываетесь в Telegram на компьютере, то наверняка знаете, как быстро там ставятся смайлики: пара символов, и нужный уже в сообщении. Стоит выйти из мессенджера, и на Mac все снова становится неудобно. Приходится вызывать отдельное окно и листать сетку значков. Я долго считал, что иначе никак, пока не наткнулся на настройку, которую Apple уже встроила в macOS 27, но почему-то не включила. Я включил ее на своем MacBook за пару минут. Ниже покажу, как повторить это у себя, где трюк работает и как все вернуть. А если вы еще не обновились, мы отдельно разбирали, стоит ли обновлять Mac на macOS 27.



Что я нашел в macOS 27

В Telegram давно есть удобная мелочь: ставите двоеточие и пишете слово, а мессенджер предлагает подходящие эмодзи. Оказалось, что в macOS 27 Golden Gate есть ровно такой же поиск, только для всей системы. Печатаю «:» и начало названия, рядом с курсором появляется панель со смайликами, и с каждой буквой список становится короче. Нужный значок выбираю стрелками и клавишей Return или просто кликаю мышкой. В macOS 27 вообще много спрятанного: например, мы уже показывали, как настроить Liquid Glass в macOS 27, чтобы интерфейс стал менее прозрачным.

Поиск появился в системе еще летом, в бета-версиях, и в вышедшей macOS 27 никуда не делся. Только в настройках переключателя для него нет. Поиск спрятан за флагом функции, это внутренний выключатель, которым Apple тестирует новинки до официального запуска.

Поэтому сразу оговорюсь. Apple нигде не объявляла этот поиск и не обещала его поддерживать. Почему компания не включила его сама, неизвестно. Может, интерфейс еще сырой, а может, его берегут для одного из следующих обновлений. Я отношусь к нему как к эксперименту, который в любой момент может поменяться или исчезнуть.

Как я ставлю смайлики двоеточием

Понадобится одна команда в Терминале. Звучит страшнее, чем есть на деле: команда создает служебную папку, если ее еще нет, и записывает туда один параметр. Системные файлы она не трогает, а убрать параметр так же просто, как и добавить (покажу ниже).

Порядок действий такой:

Открываем Терминал: Finder — Программы — Утилиты — Терминал или через поиск Spotlight. Копируем команду целиком и вставляем в окно Терминала: sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Stickers InlineEmojiSearch -dict Enabled -bool true Нажимаем Return и вводим пароль от учетной записи Mac. Символы при вводе не отображаются, это нормально. Набираем пароль вслепую и снова жмем Return. Перезагружаем Mac. Без перезагрузки ничего не появится, этот шаг пропускать нельзя. Открываем Заметки или TextEdit, ставим двоеточие и печатаем начало названия на английском, например smi или hea. В панели выбираем нужный смайлик.

Здесь главное отличие от Telegram. Мессенджер понимает и русские слова, а macOS ищет эмодзи только по английским названиям: «:сер» сердечко не найдет, а «:heart» найдет сразу. Раскладку переключать придется, и меня, честно говоря, это поначалу раздражало. Зато английские слова короткие и запоминаются за день: fire, thumbs, party, laugh.

Где трюк работает, а где нет

Все зависит от того, на чем сделано приложение. Поиск работает в программах, где текстовые поля построены на системном фреймворке AppKit. Это Заметки, TextEdit, Календарь, Контакты, Быстрые команды и окно Siri. В Сообщениях панель тоже появляется, но с заметной задержкой, так что быстро ответить с эмодзи там пока не выйдет.

С приложениями на движке WebKit хуже. В Safari и Google Chrome панель не всплывает вовсе. В Почте и Напоминаниях основное окно тоже работает на WebKit, поэтому при наборе письма или новой задачи ничего не происходит. При этом в поле поиска и в строке темы письма подсказки появляются. Получается, что в теме письма поставить эмодзи через двоеточие можно, а в самом тексте уже нет. Логики тут мало, и, похоже, именно поэтому функцию пока не включили для всех.

В самом Telegram для Mac разницы вы не заметите: у мессенджера свой поиск эмодзи, и он работает независимо от системного. Остальные сторонние программы ведут себя по-разному, так что проще проверить самому: откройте нужное приложение и поставьте двоеточие. Если панель так и не появилась или после перезагрузки ничего не изменилось, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе найдем, где закралась ошибка.

Как все вернуть обратно

Флаг остается включенным, пока вы сами его не уберете. Если панель начала выскакивать там, где не нужна, или Mac стал странно вести себя в текстовых полях, все откатывается одной командой в Терминале. Вставляем sudo defaults delete /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Stickers InlineEmojiSearch вводим пароль и снова перезагружаем компьютер.

Я сохранил эту команду в Заметках и вам советую сделать так же. С обновлениями macOS Apple может доработать поиск, переименовать флаг или убрать его совсем, и тогда способ быстро вернуть систему в исходное состояние пригодится. Чтобы узнать, когда Apple включит поиск официально, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, такие скрытые настройки мы там тоже показываем.

Если в Терминал лезть не хочется

На Mac есть и штатные способы, которые работают везде, включая Safari и Почту. Кстати, если вы много печатаете и постоянно путаете раскладку, посмотрите на бесплатную замену Punto Switcher: с ней переключать язык ради «:heart» станет проще.

Клавиша fn или глобус на клавиатуре либо сочетание Control + Command + Пробел открывают окно «Эмодзи и символы». Там тоже есть поиск, и если система на русском, он понимает русские названия.

Значок клавиатуры в строке меню. Его включают в настройках клавиатуры, и он открывает то же окно мышкой.

Замена текста. В Системных настройках — Клавиатура — Замены текста можно назначить короткое сочетание букв на любой эмодзи. Например, ggcc превращается в ✅, а rrcc в ❌.

Последний способ я бы советовал всем, у кого есть 3-5 любимых смайликов. Замены синхронизируются через iCloud, поэтому те же сочетания сработают и на iPhone. А если от постоянной переписки клавиатура MacBook уже кажется тесной, недорогие беспроводные клавиатуры для Mac иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Я оставил двоеточие включенным: в Заметках и Календаре так быстрее, чем искать смайлик в отдельном окне. Для писем и браузера по-прежнему держу под рукой Control + Command + Пробел. Если Apple доведет поиск до ума и откроет его в Safari и Почте, окно «Эмодзи и символы» я, скорее всего, перестану открывать совсем.