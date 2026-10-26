Какие устройства Apple представит до 28 октября

Если вы собирались спокойно дождаться среды и узнать обо всех новинках Apple разом, этот план уже не работает. Компания не стала тянуть до своего мероприятия и выпустила первую новинку прямо в понедельник, без трансляции и без отдельного приглашения. Причем вышло совсем не то устройство, с которого все ждали начала, а его цена оказалась ниже, чем пугали слухи. И похоже, это только первый ход: у Apple на эту неделю, судя по всему, расписан целый график. Ниже разберем, что уже вышло, сколько оно стоит и каких анонсов ждать в ближайшие два дня.



Среду Apple решила не ждать

В понедельник, 26 октября, Apple опубликовала пресс-релиз о новом iPad mini. Ни видео, ни сцены, ни обратного отсчета на сайте. Мероприятие Pro and Tell в среду, 28 октября, в Лос-Анджелесе никто не отменял, только это и раньше была не презентация, а показ для приглашенных журналистов и блогеров. По данным MacRumors, пощупать новинки они смогут уже после того, как Apple объявит о них пресс-релизами.

Похоже, что так выйдет и все остальное. Марк Гурман из Bloomberg еще утром написал в X, что перед мероприятиями по средам Apple все чаще устраивает три дня анонсов подряд. Его расклад такой: в понедельник iPad mini, во вторник iMac и MacBook Pro на M6, в среду главный герой недели. Первую часть прогноза Apple уже подтвердила.

День Что ждем Статус Понедельник, 26 октября iPad mini с OLED Представлен Вторник, 27 октября iMac 24 и MacBook Pro 14 на M6 Прогноз Гурмана Среда, 28 октября MacBook Pro 14 и 16 с сенсорным OLED-экраном, показ для прессы Прогноз Гурмана

Вторник и среда пока остаются догадкой. Раньше тот же Гурман писал, что iMac и базовый MacBook Pro выйдут в среду вместе с флагманом, так что порядок может поменяться. Но сам формат понятен: без конференции, по одному пресс-релизу в день. Для Apple это уже не эксперимент. 13 октября HomePod mini 2 и другие новинки для дома тоже вышли без всякой презентации.

Чтобы не ловить каждый релиз самостоятельно, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: каждую новинку этой недели разберем в тот же день, как она выйдет.

Сенсорный MacBook Pro оставили на финал

Если прогноз Гурмана верен, самое громкое Apple покажет в среду. Мы уже вспоминали, как Apple 16 лет доказывала, что сенсорный Mac не нужен, и теперь эта история заканчивается. MacBook Pro на 14 и 16 дюймов должны получить OLED-экран с поддержкой касаний. Это будет первый Mac и с сенсорным экраном, и с OLED.

Трекпад и клавиатура останутся на месте, касание станет дополнительным способом управления. По словам Гурмана, macOS 27 под него уже подстроили: когда тянешься к кнопке пальцем, элементы интерфейса становятся крупнее. Челку заменит вырез в стиле Dynamic Island, а шарнир сделают жестче, чтобы экран не пружинил от каждого тапа. Сам ноутбук станет легче, но заметно тоньше, по данным 9to5Mac, его ждать не стоит.

Нового чипа не будет: внутри останутся M5 Pro и M5 Max, которые вышли в марте. Платить придется за экран и дизайн, и, судя по всему, немало. Сейчас MacBook Pro 14 на M5 Pro стоит в США от 2499 долларов, 16-дюймовый от 2999. По оценке Notebookcheck, за OLED и сенсор накинут до 500 долларов. Правда, с ценой iPad mini, о которой ниже, Гурман как раз промахнулся в большую сторону, так что надежда есть.

Нынешние модели с mini-LED из продажи сразу не уберут. Выбор получится между двумя ноутбуками на одних и тех же чипах: с привычным экраном подешевле и с сенсорным OLED подороже.

iMac и базовый MacBook Pro, скорее всего, выйдут завтра

Во вторник, по раскладу Гурмана, очередь более доступных компьютеров. Базовый MacBook Pro 14 перейдет с M5 на M6, а iMac 24 получит тот же M6 вместо M4. Мы уже объясняли, почему iMac M6 может стать лучшим домашним компьютером Apple, и если все пойдет по графику, ждать осталось меньше суток.

Внешне оба компьютера не изменятся. MacBook Pro останется с обычным экраном без касаний, у iMac прежний корпус. Заметное обновление у моноблока одно — новые цвета, но какие именно, пока неизвестно. А iMac с OLED, по информации Гурмана, появится еще не скоро, до него несколько лет.

Кому стоит ждать вторника? Тем, кто сидит на Intel или M1: для них разница будет огромной. С M4 или M5 менять компьютер ради M6 я бы не стал, прирост в повседневной работе вы почти не почувствуете.

Маленький планшет переделали почти целиком

Сам релиз мы уже разобрали подробно: что изменилось в новом iPad mini и стоит ли менять на него старый. Здесь коротко. Главное изменение — OLED-экран на 8,5 дюйма вместо 8,3-дюймового LCD. Рамки стали на 24% тоньше, поэтому сам планшет по габаритам остался прежним. Пиковая яркость доходит до 1200 нит, а за доплату можно взять матовое стекло с нанотекстурой.

Корпус похудел с 6,3 до 5,4 мм, а вес снизился с 297 до 255 граммов. Еще важнее защита по IP67. До сих пор официальной защиты от воды у iPad не было вообще, а теперь mini можно спокойно брать в ванную или к бассейну. Под это Apple переделала динамики: систему назвали Acoustic Display, часть звука идет прямо через экран.

Внутри A20 Pro, тот же чип, что в iPhone 18 Pro. Apple обещает до 60% прироста в многопоточных задачах и в 2,7 раза более быструю графику по сравнению с прошлым mini. Есть нюанс: версии на 128 и 256 ГБ получили 5-ядерный процессор, и только у модели на 512 ГБ ядер шесть. Фронтальную камеру перенесли на длинную сторону, так что звонить по FaceTime в горизонтальной ориентации наконец удобно. А вот про 120 Гц Apple не сказала ни слова. Раз о частоте молчат и в пресс-релизе, и в характеристиках, скорее всего, экран по-прежнему работает на 60 Гц. Обидно для планшета за такие деньги.

Перед анонсом Гурман называл цену около 799 долларов, и тогда mini оказался бы дороже iPad Air. В итоге базовая версия на 128 ГБ стоит 699 долларов. Прошлая модель продавалась за 599, но и это уже после июньского подорожания на 100 долларов из-за дефицита памяти. Так что по сравнению с ценой двухлетней давности прибавка все равно ощутимая.

В России официальных продаж не будет, и первые партии у серых продавцов, как обычно, выйдут заметно дороже американской цены. Если вы на iPad mini 5 или 6, ради OLED и защиты от воды обновиться стоит. Владельцам прошлой модели на A17 Pro я бы спешить не советовал: разница есть, но работать быстрее в браузере и заметках вы не станете. И не забудьте, что корпус стал тоньше, поэтому старые чехлы и стекла не подойдут. Защиту под новые устройства мы часто находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС, к iPad mini подборка тоже будет.

А если вы выбираете MacBook Pro, iMac или iPad mini прямо сейчас, подождите хотя бы до четверга: либо возьмете новинку, либо прошлую модель, которая после анонсов обычно дешевеет. Не можете решить, что брать? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, к концу недели там будет что обсудить.