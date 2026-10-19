Apple 16 лет доказывала, что сенсорный Mac не нужен. 28 октября она его покажет

Каждый раз, когда после iPad я открываю MacBook, палец сам тянется к экрану: смахнуть уведомление, ткнуть в ссылку, пролистать фото. И каждый раз упирается в стекло, которое ничего не чувствует. Apple много лет объясняла, почему так и должно быть, причём объясняла убедительно. А сегодня компания разослала приглашения на 28 октября, и по всем признакам там появится первый MacBook, которым можно управлять пальцем. Посмотреть на это вживую, правда, вряд ли получится, обычной презентации в этот раз никто не ждёт. Зато история о том, как Apple дошла до сенсорного Mac, вышла едва ли не интереснее самого анонса.



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У Джобса против сенсорного Mac был железный довод

В октябре 2010 года на презентации Back to the Mac Стив Джобс прямо объяснил, почему у Mac нет сенсорного экрана. По его словам, Apple провела тонны тестов с пользователями, и вывод вышел однозначный: вертикальный сенсорный экран не работает. На демонстрации он смотрится отлично, но очень скоро рука начинает уставать, а через какое-то время, как сказал Джобс, ей просто хочется отвалиться. Вместо экрана Apple сделала ставку на большие мультитач-трекпады, и с тех пор они у макбуков действительно лучшие на рынке.

После Джобса позицию никто не пересматривал. В 2014 году Крейг Федериги, который отвечает в Apple за софт, честно сказал, что компания не считает касание правильным интерфейсом для Mac: это устройство, за которым сидят, а не держат в руках. В 2018-м он повторил ту же мысль другими словами. На Mac руки лежат на столе, и тянуться к экрану утомительно.

Единственной уступкой стал Touch Bar. В 2016 году Apple заменила им ряд функциональных клавиш в MacBook Pro: сенсорная полоска, но не экран. Прижился он плохо. В 2021 году его убрали из 14- и 16-дюймовых моделей, а последний 13-дюймовый MacBook Pro с полоской сняли с продажи в октябре 2023-го. Согласитесь, после такого в сенсорный макбук верилось слабо.

Приглашение уже пришло, но сцены в этот раз не будет

Приглашения ушли журналистам сегодня, 19 октября. Видео выложил и Грег Джосвиак, глава маркетинга Apple, с подписью «Не терпится сделать pro and tell на следующей неделе». Девиз переделан из школьной игры show and tell, когда ребёнок приносит в класс вещь и рассказывает о ней. Встреча пройдёт в среду, 28 октября, в Лос-Анджелесе. Начало в 10:00 по тихоокеанскому времени, то есть в 20:00 по Москве.

Только это не презентация в привычном смысле. Большой сцены и видеотрансляции, скорее всего, не будет. Apple позвала журналистов пощупать новые Mac и iPad mini, а сами устройства, как и 13 октября с HomeView, покажет пресс-релизами. Они, вероятно, появятся на сайте Apple как раз к началу встречи.

Девиз заодно закрыл ещё один вопрос. Весь год сенсорную модель называли в слухах MacBook Ultra, но слово Pro в приглашении намекает, что название останется прежним. С iPhone вышло так же: ждали iPhone Ultra, а получили iPhone Duo. Новость о новинках в тот же вечер появится в нашем Telegram-канале.

Сенсорным станет только самый дорогой MacBook Pro

Подробно о новинках мы писали, когда Bloomberg впервые назвал дату второй октябрьской презентации. С тех пор список почти не изменился:

MacBook Pro 14 и 16 дюймов с OLED-экраном и поддержкой касаний, впервые с Dynamic Island вместо выреза, заметно легче нынешних, на M5 Pro и M5 Max;

обычный 14-дюймовый MacBook Pro на M6, внешне такой же, как сейчас;

iMac на M6, тоже без нового дизайна;

iPad mini с OLED-экраном, новыми динамиками и перенесённой фронтальной камерой.

Касания, получается, достанутся только старшим моделям. Самый простой MacBook Pro останется без них, зато получит процессор новее, чем у дорогих версий. Dynamic Island в ноутбуке, по слухам, будет чуть меньше айфонового и без Face ID, так что разблокировка по-прежнему останется за Touch ID. А вот iPad mini, похоже, заметно подорожает: о том, почему новый мини может обойтись дороже iPad Air, мы уже рассказывали.

В продаже всё это может появиться уже в пятницу, 6 ноября. На вечер 5 ноября Apple, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, назначила перестановку в своих магазинах, а так обычно готовят витрины под новинки. До официального анонса это остаётся прогнозом, но неделя между анонсом и продажами для Mac привычный срок.

Apple нашла ответ Джобсу, и это не просто экран под палец

Самое интересное в этой истории то, как Apple собирается обойти ту самую усталую руку. Клавиатура и трекпад никуда не денутся, касание станет дополнением, а не заменой. По данным Гурмана, если ткнуть пальцем в кнопку или ползунок, вокруг пальца всплывёт новое меню с подходящими командами. А если коснуться строки меню вверху экрана, её пункты увеличатся, чтобы по ним было проще попасть.

Подготовку видно уже сейчас. В macOS 27 появились касания в Sidecar, обновление списка свайпом вниз и укрупнённые пункты строки меню. А в бете macOS 27.2 нашли жесты для управления пальцем. Систему явно переделывают заранее, чтобы в день продаж не пришлось объяснять, зачем тут вообще экран.

И тут, по-моему, Джобс был прав только наполовину. Держать руку у экрана весь день действительно никто не станет. Но ткнуть в кнопку «Отправить», пролистать фотографии или отодвинуть окно пальцем, не ища курсор, на ноутбуке просто удобно. Тем более что за 16 лет у всех появилась привычка, которой в 2010-м не было: мы трогаем любой экран, который видим, от банкомата до приборной панели в машине.

Брать в первые дни я бы не стал

Первое поколение новой идеи у Apple не всегда удачное, и тот же Touch Bar тому пример. Сенсорный экран, OLED и новый корпус сразу в одной модели означают, что о болячках мы узнаем от первых покупателей, а не из пресс-релиза. По слухам, весной 2027 года Apple может выпустить и более доступную версию нового корпуса на M7, так что выбор к весне станет шире.

Есть и чисто российская причина не спешить. На старте серые продавцы держат цены высокими, а через две-три недели, когда товар завозят партиями, цены заметно проседают. Мы это уже проверили на MacBook Neo. Технологический сбор, который с 1 декабря введут на ноутбуки, тут почти ничего не решает: это от 500 до 992 рублей на устройство, на фоне цены MacBook Pro копейки.

Мне кажется, Apple наконец сделала то, что давно напрашивалось, и сделала по-своему. Не превратила Mac в iPad с клавиатурой, а добавила касание туда, где оно реально экономит секунды. Если всё получится, через пару лет обычный экран у ноутбука будет казаться таким же странным, как кнопочный телефон. Но вопрос к вам: стали бы вы тыкать пальцем в экран MacBook или для вас это всё ещё лишнее? Расскажите в нашем Telegram-чате.