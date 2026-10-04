Что будет, если не выключать iMac и Mac mini на ночь и всегда оставлять их в режиме сна

MacBook на ночь закрывают по привычке, а вот у Mac mini или iMac такой возможности нет. Компьютер стоит на столе, к розетке подключен всегда, и вечером рука сама тянется к пункту «Выключить» в меню Apple. Вопрос логичный, особенно если вы пересели с Windows, где выключать компьютер на ночь приучали годами. Только у настольного Mac есть ночная жизнь, о которой мало кто догадывается, а разница в счете за свет оказалась совсем не такой, как многие думают. Я сверил данные Apple по энергопотреблению и посчитал все в рублях. Ниже разберем, чем сон отличается от выключения, что Mac делает ночью и когда его все-таки стоит перезагружать.



Чем сон отличается от выключения

Кстати, мы уже разбирали, что лучше: перезагрузить Mac или выключить его полностью. Сегодня вопрос шире, ведь речь не о разовой процедуре, а о том, что делать с компьютером каждый вечер.

Когда вы выбираете «Режим сна», Mac гасит экран, останавливает процессор и почти все компоненты, но держит в памяти открытые приложения и документы. Утром достаточно нажать клавишу или пошевелить мышкой, и через секунду все на месте. Выключение закрывает программы, выгружает систему из памяти и полностью обесточивает компьютер. Включение займет больше времени, а окна придется открывать заново.

На Mac с процессорами Apple разница во времени почти незаметна: система грузится секунд за двадцать. Поэтому главный вопрос не в скорости. Он в том, что компьютер успевает или не успевает сделать, пока вы спите, и во что это обходится. Отдельно напомню, что настольный Mac уходит в сон и без вашего участия. По умолчанию это происходит после нескольких минут простоя, так что если вы просто встали из-за стола и ушли спать, компьютер уже, скорее всего, спит.

Сколько электричества тратит Mac mini и iMac за ночь

Начну с того, что удивляет многих. Apple публикует для каждого компьютера экологический отчет, а в нем есть точные цифры потребления в каждом режиме. Возьмем актуальный Mac mini на M6 и iMac на M4 и сравним три состояния: выключен, спит и включен без нагрузки.

Режим Mac mini (M6) iMac 24 (M4) Выключен 0,19 Вт 0,27 Вт Сон 0,7 Вт 0,57 Вт Включен, без нагрузки 3 Вт 20,6 Вт

Данные взяты из отчетов Apple для сети 115 В, в нашей сети на 230 В цифры отличаются в сотых долях. У iMac в режиме простоя учтен включенный экран, у Mac mini монитор потребляет отдельно. Еще одна деталь: выключенный Mac тоже тянет ток из розетки, просто совсем немного.

Теперь в рублях. С 1 октября 2026 года в Москве для квартир с газовой плитой киловатт-час стоит 8,90 рубля. Если Mac mini спит по 8 часов каждую ночь, за год набежит около 2 кВт·ч, то есть примерно 18 рублей. Выключенный он обойдется рублей в пять. Разница в 13 рублей за целый год. У iMac расклад похожий: около 15 рублей во сне против 7 рублей в выключенном состоянии.

А вот если компьютер вообще не засыпает, картина другая. iMac с включенным экраном за 8 часов каждой ночи наберет больше 500 рублей в год, а если работает без сна круглосуточно, то около 1600. Так что экономить стоит не на выключении, а на том, чтобы Mac действительно засыпал.

Что Mac делает ночью, пока вы спите

Сон у Mac не совсем глубокий. Пока компьютер подключен к питанию и сети, он может ненадолго просыпаться и выполнять фоновую работу. Причем у настольного Mac для этого все условия: он всегда в розетке.

Ночью Mac может:

устанавливать обновления macOS, если включена автоматическая установка;

делать резервные копии Time Machine;

синхронизировать почту, календари и данные iCloud;

отвечать на сетевые запросы, например открывать общие папки или пускать к себе по удаленному доступу.

С обновлениями особенно наглядно. Apple прямо пишет, что для ночной установки обновлений Mac должен быть включен, подключен к питанию и к интернету. Выключенный компьютер ничего не поставит, и окно с напоминанием встретит вас утром, когда хочется сразу сесть за работу. А с выходом macOS 27 и ее первых исправлений таких напоминаний хватает. Чтобы не пропускать важные заплатки, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы сразу пишем, что исправили и стоит ли спешить.

Раньше в macOS были еще и знаменитые ночные скрипты обслуживания, которые запускались после трех часов ночи. В новых версиях системы их убрали, а служебную работу вроде индексации Spotlight или анализа фото система делает тогда, когда компьютер простаивает. Ночь для этого подходит лучше всего.

Не износится ли SSD и вентилятор

Это самый частый страх у тех, кто никогда не выключает компьютер. На деле ресурс SSD зависит от объема записанных данных, а не от того, сколько часов накопитель провел под напряжением. Спящий Mac почти ничего не пишет на диск, поэтому ночь во сне не отнимает у SSD ничего заметного.

С вентилятором еще проще. Во сне он останавливается, а в простое у компьютеров на Apple Silicon крутится на минимальных оборотах, которые сложно даже услышать. Mac mini без нагрузки потребляет 3 Вт, и греться ему просто нечем. Механика здесь живет годами при любом сценарии.

Куда больше вреда технике наносят скачки напряжения и внезапные отключения света. У настольного Mac нет аккумулятора, и если электричество пропадет в момент установки обновления, проблем не избежать. Если в доме свет моргает регулярно, недорогой сетевой фильтр или небольшой ИБП пригодится больше, чем любые ритуалы с выключением. Проверенные варианты таких штук мы время от времени публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Зачем все-таки перезагружать Mac

Если Mac никогда не выключать, это не значит, что его не нужно перезагружать. Здесь честно стоит признать: за недели без перезапуска система начинает понемногу уставать.

Приложения с утечками памяти раздувают ее объем, macOS начинает активнее использовать файл подкачки на SSD, и как раз тут запись на диск растет. Иногда зависают фоновые процессы, перестает видеть принтер или подтормаживает Finder. Перезагрузка очищает все это за минуту.

Ориентир простой: раз в неделю-две перезагружайте Mac вручную. Если вы ставите обновления системы, перезагрузка и так случается регулярно. А если Mac вдруг стал медленнее обычного, первым делом попробуйте перезапуск, а уже потом ищите причину.

Как настроить сон на настольном Mac

Все нужные параметры собраны в одном месте. Открываем Системные настройки — Энергосбережение. Вот что стоит проверить:

Пункт «Предотвращать автоматический переход в режим сна, когда дисплей выключен» должен быть выключен, иначе компьютер не будет засыпать. «Пробуждать для доступа к сети» оставьте включенным, если пользуетесь общими папками или удаленным доступом. Если нет, можно отключить. «Запускать автоматически после сбоя питания» удобно включить: Mac сам загрузится, когда дадут свет. В разделе Основные — Обновление ПО включите автоматическую установку, чтобы апдейты ставились ночью.

Набор пунктов немного отличается в зависимости от модели и версии macOS. Не нашли нужную настройку или Mac все равно не засыпает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Если же вы привыкли выключать компьютер, неудобство с кнопкой питания на днище Mac mini решается без лишних движений. Мы уже рассказывали, как включать Mac mini без кнопки питания, с клавиатуры или мышки.

Так выключать Mac на ночь или нет

Самый честный ответ — не обязательно. Для Mac mini и iMac сон — нормальный ночной режим: разница в счете за электричество измеряется десятком рублей в год, SSD и вентилятор от этого не страдают, а компьютер успевает поставить обновления и сделать резервную копию.

Выключать Mac есть смысл, если вы уезжаете надолго, в доме часто пропадает свет или компьютер по какой-то причине не засыпает. А все остальное время достаточно закрыть программы, нажать «Режим сна» и раз в пару недель не забывать про перезагрузку.