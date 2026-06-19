Как сделать два мессенджера МАКС на одном iPhone

МАКС из App Store убрали, полноценного приложения на айфоне до сих пор нет, а пользоваться мессенджером как-то надо. Но в этой истории есть и приятная сторона: удаление МАКС из App Store неожиданно подарило фишку, о которой многие из нас могли только мечтать. Через веб-версию на одном iPhone можно держать сразу несколько аккаунтов МАКС. Личный, рабочий, для родни, для канала, сколько угодно. Каждый живёт своей жизнью, со своими чатами и своими уведомлениями. Я собрал на своём телефоне несколько МАКСов и ни разу их не перепутал.



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Как работают несколько аккаунтов МАКС на одном iPhone

Весь фокус в том, что веб-версию МАКС можно добавить на домашний экран как отдельное приложение. Это так называемое PWA, веб-приложение с собственной иконкой, которое открывается без адресной строки и панелей браузера. Визуально оно почти неотличимо от программы из App Store.

Самое интересное начинается дальше. Добавить такое веб-приложение можно не один раз, а сколько угодно. Каждая иконка на экране это отдельная независимая копия со своим хранилищем и своей сессией. Поэтому в одну вы заходите под личным номером, в другую под рабочим, и они не мешают друг другу. Если вы ещё не вернули мессенджер на телефон, у нас есть инструкция, как установить МАКС на iPhone в обход магазина. А если у вас осталось рабочее приложение МАКС, которое вы ставили ранее, то его можно скомбинировать с веб-версией.

Сам МАКС такому раскладу не противится. Мессенджер изначально умеет держать одновременный вход с нескольких устройств с полной синхронизацией чатов. Для серверов МАКС каждая ваша копия выглядит как ещё одно устройство. Чаты, каналы и избранное в каждой подтягиваются автоматически, потому что история хранится в облаке, а не на самом телефоне. Получается аналог двух SIM-карт, только для мессенджера. Один айфон, а МАКС внутри столько, сколько вам нужно для жизни и работы.

Как установить второй МАКС на iPhone через веб-версию

Порядок действий простой, и повторяется он для каждой новой копии. Советую делать всё через Chrome, а не через Safari. Причина в иконке: Chrome подтягивает нормальный логотип мессенджера, а Safari ставит невзрачный безликий ярлык. По крайней мере, у меня так, хотя другие пользователи сообщают, что у них все добавляется нормально. На работу это не влияет, но когда копий несколько, аккуратные иконки заметно облегчают жизнь.

Дальше всё делается по шагам, и каждый раз порядок один и тот же:

Откройте в Chrome адрес web.max.ru. Нажмите кнопку «Поделиться» в нижней панели. Выберите пункт «Добавить на экран домой». Задайте имя ярлыка, например МАКС Личный. Подтвердите добавление и запустите приложение с домашнего экрана. Авторизуйтесь по номеру телефона, как при обычном входе.

Первый аккаунт готов. Теперь повторяете всё так же, открыв тот же адрес ещё раз, и заходите под другим номером. Вторая иконка встанет рядом с первой. Нужен третий и четвёртый, делаете то же самое. Запускать каждую копию важно именно с иконки на экране, а не из вкладки браузера.

Не получается зайти под вторым номером? Тут пригодится живая подсказка от своих. Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Как разделить личный и рабочий МАКС на одном iPhone

Вот самый важный момент, ради которого и затевалась статья. Когда копий две или больше, их легко спутать, потому что иконки одинаковые и подписаны одним словом МАКС. Открываете рабочий, а там личные чаты. Решается это на добавлении, буквально за пять секунд.

На шаге, где iOS предлагает задать имя ярлыка, вписывайте осмысленное название вместо стандартного MAX. У меня это МАКС Личный, МАКС Работа, МАКС Канал и МАКС Семья. Подпись видна прямо под иконкой, так что вы сразу понимаете, куда тапаете, ещё до запуска.

Пара советов из опыта. Делайте названия короткими и непохожими друг на друга, длинные iOS обрежет. Раскидайте копии по разным местам: рабочий МАКС в папку с рабочими приложениями, личный оставьте на первом экране. Случайно добавили лишний дубль, удаляйте сразу, чтобы потом не гадать.

Кстати, такие фишки экосистемы Apple мы разбираем одними из первых в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Как работают уведомления в разных аккаунтах МАКС на iPhone

Теперь к приятному. Раз каждая копия — это самостоятельное веб-приложение, то и уведомления у неё свои. Пуш из рабочего МАКС прилетит с пометкой рабочей иконки, из личного — с пометкой личной. А вот счетчика на иконке вы, к сожалению, не увидите. Почему эта фишка не работает до конца, непонятно, но как есть.

Чтобы пуши заработали, при первом запуске каждой копии разрешите ей уведомления, когда система спросит. Я подробно разобрал, как включить уведомления в МАКС, в отдельной инструкции с картинками. Главное помнить, что разрешение даётся в каждой копии по отдельности.

Настраиваются они тоже раздельно. Загляните в «Настройки», затем в «Уведомления», и увидите все свои копии МАКС как разные пункты. Рабочему оставьте звук и баннеры, а личному на ночь поставьте тишину. Долетают пуши и до Apple Watch, причём с той же иконкой, так что и на запястье понятно, какой аккаунт вас зовёт.

Итог такой. Полноценного приложения из App Store пока нет, зато появилась штука, которой в обычном приложении и не было: сколько угодно независимых МАКС на одном айфоне. Пара минут на каждую копию через Chrome, понятное имя при добавлении, и вы держите личное с рабочим в одном телефоне, ничего не путая и не пропуская.