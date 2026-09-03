Как скачать СберКидс на iPhone: новое приложение SpeakaBoo появилось в App Store

СберКидс снова пробрался в App Store, и опять под чужим именем. На этот раз детский банк от Сбера прячется под вывеской SpeakaBoo и прикидывается игрой для изучения слов. В магазине вас встречает милая свинка с книжкой и обещание учить слова с удовольствием, а стоит установить приложение, как внутри оказывается знакомый детский банк с картой, копилками и переводами. Недавно мы объясняли, как устанавливать приложения без App Store и компьютера, но тут случай намного проще.



Как установить SpeakaBoo и не нарваться на подделку

Скачать новый СберKids можно по прямой ссылке на приложение. Прием знакомый: Apple видит безобидную развивалку для малышей, а пользователь получает полноценный банковский клиент. Здесь важно не спутать оригинал с фальшивкой, ведь в магазине регулярно всплывают копии известных приложений, которые легко принять за настоящие.

На витрине App Store все выглядит предельно невинно. Возраст 4+, а на скриншотах учат слова по карточкам, играют в викторины и слушают произношение. Ни намека на банк, карту или переводы, и в этом весь смысл маскировки: чем безобиднее выглядит страница, тем дольше приложение продержится в магазине до того, как его вычислят.

Раньше подлинность Сбер часто подтверждал только у себя в канале, а сейчас сделал это еще и на официальном сайте. Информация о том, что СберКидс снова доступен для установки, висит прямо на странице СберКидс. Так что сомнений, что перед вами настоящее приложение, а не самоделка мошенников, не остается.

Ставится SpeakaBoo как любая обычная программа для Айфона:

Откройте App Store на iPhone. Введите в поиск SpeakaBoo или откройте страницу приложения. Нажмите Загрузить и дождитесь установки. Запустите приложение и войдите в детский профиль Сбера.

Скачать СберKids

Менять регион Apple ID не нужно, компьютер тоже ни к чему. Хотите первыми узнавать, под каким названием банки возвращаются в App Store? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы ловим такие релизы одними из первых.

Что скрывается внутри SpeakaBoo

После запуска маскировка спадает моментально. Вместо словарной игры открывается детский банк: приложение просит ввести номер карты, предлагает добавить свою карту, выбрать аватарку и поменять дизайн. Хватать момент стоит так же, как и с другими приложениями, которые скоро удалят из App Store, ведь живут такие релизы недолго.

Напомню для тех, кто подключился к этой истории не с начала. СберКидс это отдельный банк для детей от 6 до 13 лет. У ребенка появляется своя карта и приложение, где он следит за балансом, откладывает на мечту и постепенно учится не спускать все деньги в первый же день. По функциям детская версия местами не уступает взрослой. Вот что вы получите после входа:

Оплата по СБП и QR-коду. Ребенок платит телефоном в магазинах и переводит деньги друзьям в любой банк, а не только внутри Сбера.

Копилки на любые хотелки. Можно откладывать на цель и видеть, сколько осталось накопить до мечты.

Раздел Дела с заданиями и наградами. Летом это записать альбом звуков лета или позвать друзей на пикник, а за выполнение капают бонусы.

Контент с обучающими роликами. Короткие видео вроде умножения без таблицы или того, как шрифт влияет на смысл текста.

Помощник СберКот на базе нейросети GigaChat. Подскажет с домашкой и ответит на вопросы про деньги.

Управление при этом остается у родителя. Лимиты, блокировка карты и статистика по тратам живут в СберБанк Онлайн, так что ребенок распоряжается своими деньгами, но под присмотром. Получается полноценный детский банк, а не урезанная витрина, какой приложение было в первых возвращениях. Не получается войти или остались вопросы по настройке? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Успевайте скачать, пока приложение не удалили

Дальше все пойдет по знакомому кругу. Как только модераторы Apple сообразят, что за SpeakaBoo прячется СберКидс, приложение тут же вылетит из выдачи. Apple вообще чистит свои площадки постоянно, а на Mac даже предупреждает о прекращении поддержки программ, так что тянуть с установкой точно не стоит.

Хорошая новость в том, что уже установленная версия продолжит работать даже после удаления из магазина. Поэтому если увидели SpeakaBoo в App Store, ставьте не раздумывая, а разбираться с функциями будете уже потом. Прозеваете момент, придется возвращаться к фирменной утилите Сбера, а это вариант на любителя, ставить отдельную программу ради одного приложения захочет не каждый. По прошлым сериям срок жизни таких релизов измеряется буквально часами: BookTracker, к примеру, Apple вычислила и убрала из App Store всего за пару часов после публикации.

Кому вообще нужен такой банк? Если ребенку от 6 до 13 лет и вы прикидываете, как приучить его к деньгам без ежедневных просьб дать на булочку, СберКидс подходит отлично. Мне близок сам принцип: ребенок осваивает финансы в среде, собранной под него, а не блуждает по взрослому Сбербанк Онлайн с десятками разделов и мелким шрифтом. Страховка при этом никуда не делась, карту в любой момент можно заморозить, а траты отследить до рубля. А за скидками на технику и гаджеты заглядывайте в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там каждый день новые находки.