Как скачать Совкомбанк на iPhone: новое приложение SCB Notes из App Store

Совкомбанк уже давно исчез из App Store под своим именем, и клиенты банка опять ломают голову, как поставить его на iPhone. Новость хорошая: приложение уже вернулось в магазин, просто прячется под чужой вывеской и незнакомым названием. Такую схему банки обкатывают не первый месяц, но в этот раз маскировка вышла особенно неожиданной. Ниже расскажу, как теперь называется свежее приложение, как за пару минут превратить его в привычный интернет-банк и почему тянуть со скачиванием точно не стоит.



Как поставить Совкомбанк, пока он в App Store

Правило с российскими банками давно простое: заметил нужное приложение в магазине — скачивай сразу. Совкомбанк тут не исключение, я уже собирал большой перечень таких программ и рассказывал, какие приложения скачать, пока их не удалили из App Store, и Совкомбанк смело можно дописывать в этот список. Само скачивание занимает пару секунд, а чтобы вместо заметок появился банк, приложение нужно один раз авторизовать.

Порядок действий такой:

Найдите приложение в App Store или перейдите по прямой ссылке. Нажмите кнопку «Загрузить». Дождитесь завершения загрузки и запустите приложение.

Скачать приложение

Как только вы войдете, заставка с заметками пропадет, а на ее месте развернется нормальный интернет-банк со счетами, картами и переводами. Медлить не советую: подобные приложения Apple вычищает пачками, и удалить его могут в любой момент. Уже установленная программа обычно продолжает работать даже после удаления из магазина, а вот поставить ее заново после этого не выйдет. Хотите узнавать о таких возвращениях банков одними из первых? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобные новости выходят раньше всего.

Что это за приложение SCB Notes

Новая маскировка Совкомбанка — это приложение для заметок SCB Notes. Внешне обычный блокнот: на скриншотах записи вроде Ideas for the week, Walk by the water и My overall well-being, а сама программа лежит в категории «Образ жизни». Ни одного намека на финансы, и так задумано специально.

Название выдает происхождение с головой: SCB — это SovComBank, то есть Совкомбанк, просто латиницей и без лишнего внимания. Пока не авторизуешься, приложение честно работает органайзером: можно вести заметки, отмечать даты, прикреплять фото. Под видом заметок оно спокойно проходит модерацию Apple и не попадает под удаление наравне с очевидными банковскими клиентами.

Английские записи-заглушки внутри как раз и выдают шаблон: главное, чтобы блокнот выглядел живым и настоящим для модерации, а не пустым каркасом. Именно поэтому и категорию выбрали максимально нейтральную, из которой финансы не торчат.

Прием не новый. До заметок Совкомбанк успел побывать и погодным «Синоптик+», и пачкой других безобидных приложений. Логика каждый раз одна: снаружи что-то простое и понятное, а банковская начинка спрятана за экраном входа. Если приложение откроет не владелец счета, а проверяющий из Apple, он увидит ровно то, что заявлено в описании, и придраться будет не к чему.

Как из заметок открывается банк

Момент, ради которого все затевалось, наступает сразу после авторизации. Как только вы введете код из SMS, экран с заметками исчезнет, и вместо него появится знакомый интернет-банк — те же счета, карты, переводы и оплата, что и в старом приложении «Халва — Совкомбанк».

Само SMS заодно подтверждает, что перед вами настоящий банк, а не поделка мошенников: код приходит с официального адреса Sovcombank, а не с постороннего номера. Если же вам предлагают ввести данные карты на каком-то стороннем сайте или прислали ссылку в мессенджере, это уже повод насторожиться, официальному приложению ничего подобного не нужно.

Есть один важный нюанс — входить нужно без VPN. Регистрация работает только с российского IP, и если VPN включен, приложение так и останется заметками. На фоне разговоров про удаление программ без VPN звучит парадоксально, но тут все наоборот: именно домашний адрес открывает доступ к банку, а VPN его закрывает.

После входа не поленитесь проверить, что подтянулись счета, карты и история операций. Иногда с первого раза интерфейс подгружается не полностью, и в таком случае помогает простой перезаход в приложение. Если на каком-то шаге застряли или код упорно не приходит, не мучайтесь в одиночку — напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Почему скачать стоит прямо сейчас

История с банками в App Store давно превратилась в игру в кошки-мышки: приложение появляется, его удаляют, оно возвращается под новым именем. Я уже подробно разбирал, почему остаюсь на iPhone даже в такой ситуации, и подобные обходные схемы — как раз одна из главных причин: способ вернуть нужный сервис в итоге всегда находится.

Поэтому правило одно: увидели Совкомбанк в магазине — ставьте сразу, не откладывая на потом. Даже если приложение снова уберут, уже установленное продолжит работать как ни в чем не бывало. А вот скачать его заново после удаления не выйдет, придется ждать очередного перевоплощения под новым именем. Так что поставьте SCB Notes, войдите в аккаунт и убедитесь, что банк на месте, пока такая возможность есть.

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