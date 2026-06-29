Как скачать СберИнвестиции на iPhone — новое приложение Актив уже в App Store

Иван Герасимов

Сбер давно играет с App Store в прятки: приложения банка убирают из магазина, а они возвращаются под новыми именами. На этот раз под раздачу попали инвесторы. В App Store появилось приложение Актив, и это не что иное, как замаскированные СберИнвестиции для iPhone. Если вы забыли, как посмотреть номер карты для входа в приложение банка, то вот вам самый простой способ. А пока обсудим новое приложение СберИнвестиций.

Новое приложение СберИнвестиций доступно в App Store. Фото.

Новое приложение СберИнвестиций доступно в App Store

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Актив — новые СберИнвестиции на Айфон

Поскольку альтернатив App Store на iPhone у нас в стране по сути нет, скачать СберИнвестиции придётся именно оттуда. Приложение Актив уже в App Store, переходите и устанавливайте на смартфон или планшет. И вот тут главное: сделать это лучше как можно скорее. И не сомневайтесь: это правда оригинал, что подтверждает новость на сайте и пост в Телеграм-канале сервиса.

На этот раз приложение СберИнвестиций замаскировали под трекер по продуктивности. По карточке App Store вы вряд ли угадаете, что это банковское приложение. Тут про распорядок дня, осознанность, тайм-менеджмент и прочее. Выдают банк разве что фирменные цвета и изящный логотип.

Дело в том, что под своим настоящим именем банковский клиент в App Store попасть не может, мешают санкции, под которые Сбер попал ещё в 2022 году. Поэтому приложение маскируют: ни слова про банк в описании, нейтральная категория и сторонний разработчик в карточке. Модераторы Купертино вычисляют такие приложения обычно за сутки, иногда и за пару часов. Так что СберИнвестиции в App Store — гость недолгий, и медлить с загрузкой не стоит.

Скачать Актив

Заход этот, к слову, далеко не первый. Раньше Сбер прятал инвестиции под именами вроде «Состояние» и Petfolio, так что Актив просто продолжает уже привычную традицию.

Что внутри приложения Актив от Сбера

Никаких сторонних сервисов, обещанных в описании, вы там, конечно, не найдёте. После установки и входа под своими данными вас встретит привычное приложение СберИнвестиции, тот же интерфейс, что и раньше. Оно полноценное: на месте портфель, покупка и продажа акций и облигаций, биржевой стакан с активными заявками, аналитика портфеля по типам инструментов, отраслям и эмитентам, котировки и новости рынка. По сути это полные СберИнвестиции для iOS, просто под другой вывеской.

Что внутри приложения Актив от Сбера. Приложение вновь замаскировали как следует, но вряд ли оно останется надолго. Фото.

Приложение вновь замаскировали как следует, но вряд ли оно останется надолго

Один важный момент стоит держать в голове: Актив — это не Сбербанк Онлайн, а приложение для покупки акций. Если вам нужен обычный банк для платежей и переводов, здесь его нет, это отдельная история, и сам Сбербанк Онлайн ставится через фирменную программу «Верни Сбер на iPhone» и в отделениях банка.

Почему стоит скачать Актив на Айфон

Главная причина ловить такие приложения сразу в том, что окно открыто ненадолго. Это самый быстрый способ поставить СберИнвестиции на Айфон по-старому: просто скачали из App Store и пользуетесь, без программ для ПК и проводов. Даже если приложение удалят из магазина, уже установленный Актив от Сбера продолжит работать, Apple убирает карточку из выдачи, но не стирает программу с телефона.

Почему стоит скачать Актив на Айфон. Приложение совместимо с iOS 16 и новее. А значит — проблем с iOS 27 быть не должно. Фото.

Приложение совместимо с iOS 16 и новее. А значит — проблем с iOS 27 быть не должно

Правда, у убранных из магазина приложений бывают нюансы с push-уведомлениями, мы подробно разбирали это на примере ВКонтакте. Так что после установки имеет смысл сразу проверить, всё ли в порядке с оповещениями.

Актив СберИнвестиции

Если вы давно сидите на веб-версии или только что купили новый iPhone, момент удачный. Качайте сейчас, пока Актив светит. Кстати, если под инвестиции присматриваете новый смартфон, но переплачивать не хочется, гляньте, как Android-телефон за 35 тысяч уверенно выдают за iPhone 17 Pro Max.

Apple в РоссииОбзоры приложений для iOS и MacСбербанк Онлайн на Айфоне
Новости по теме: Сбербанк Онлайн на Айфоне
Как установить Сбербанк Онлайн на iPhone: приложение Семейный Онлайн в App Store. Фото.
Как установить Сбербанк Онлайн на iPhone: приложение Семейный Онлайн в App Store
Как посмотреть номер банковской карты Сбера, Т-Банка, Альфа Банка и Ozon Банка на Айфоне. Фото.
Как посмотреть номер банковской карты Сбера, Т-Банка, Альфа Банка и Ozon Банка на Айфоне
Как скачать Альфа-Банк на iPhone: новое приложение Апгрейд в App Store. Фото.
Как скачать Альфа-Банк на iPhone: новое приложение Апгрейд в App Store