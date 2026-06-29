Как скачать СберИнвестиции на iPhone — новое приложение Актив уже в App Store

Сбер давно играет с App Store в прятки: приложения банка убирают из магазина, а они возвращаются под новыми именами. На этот раз под раздачу попали инвесторы. В App Store появилось приложение Актив, и это не что иное, как замаскированные СберИнвестиции для iPhone. Если вы забыли, как посмотреть номер карты для входа в приложение банка, то вот вам самый простой способ. А пока обсудим новое приложение СберИнвестиций.



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Актив — новые СберИнвестиции на Айфон

Поскольку альтернатив App Store на iPhone у нас в стране по сути нет, скачать СберИнвестиции придётся именно оттуда. Приложение Актив уже в App Store, переходите и устанавливайте на смартфон или планшет. И вот тут главное: сделать это лучше как можно скорее. И не сомневайтесь: это правда оригинал, что подтверждает новость на сайте и пост в Телеграм-канале сервиса.

На этот раз приложение СберИнвестиций замаскировали под трекер по продуктивности. По карточке App Store вы вряд ли угадаете, что это банковское приложение. Тут про распорядок дня, осознанность, тайм-менеджмент и прочее. Выдают банк разве что фирменные цвета и изящный логотип.

Дело в том, что под своим настоящим именем банковский клиент в App Store попасть не может, мешают санкции, под которые Сбер попал ещё в 2022 году. Поэтому приложение маскируют: ни слова про банк в описании, нейтральная категория и сторонний разработчик в карточке. Модераторы Купертино вычисляют такие приложения обычно за сутки, иногда и за пару часов. Так что СберИнвестиции в App Store — гость недолгий, и медлить с загрузкой не стоит.

Скачать Актив

Заход этот, к слову, далеко не первый. Раньше Сбер прятал инвестиции под именами вроде «Состояние» и Petfolio, так что Актив просто продолжает уже привычную традицию.

Что внутри приложения Актив от Сбера

Никаких сторонних сервисов, обещанных в описании, вы там, конечно, не найдёте. После установки и входа под своими данными вас встретит привычное приложение СберИнвестиции, тот же интерфейс, что и раньше. Оно полноценное: на месте портфель, покупка и продажа акций и облигаций, биржевой стакан с активными заявками, аналитика портфеля по типам инструментов, отраслям и эмитентам, котировки и новости рынка. По сути это полные СберИнвестиции для iOS, просто под другой вывеской.

Один важный момент стоит держать в голове: Актив — это не Сбербанк Онлайн, а приложение для покупки акций. Если вам нужен обычный банк для платежей и переводов, здесь его нет, это отдельная история, и сам Сбербанк Онлайн ставится через фирменную программу «Верни Сбер на iPhone» и в отделениях банка.

Почему стоит скачать Актив на Айфон

Главная причина ловить такие приложения сразу в том, что окно открыто ненадолго. Это самый быстрый способ поставить СберИнвестиции на Айфон по-старому: просто скачали из App Store и пользуетесь, без программ для ПК и проводов. Даже если приложение удалят из магазина, уже установленный Актив от Сбера продолжит работать, Apple убирает карточку из выдачи, но не стирает программу с телефона.

Правда, у убранных из магазина приложений бывают нюансы с push-уведомлениями, мы подробно разбирали это на примере ВКонтакте. Так что после установки имеет смысл сразу проверить, всё ли в порядке с оповещениями.

Актив СберИнвестиции

Если вы давно сидите на веб-версии или только что купили новый iPhone, момент удачный. Качайте сейчас, пока Актив светит. Кстати, если под инвестиции присматриваете новый смартфон, но переплачивать не хочется, гляньте, как Android-телефон за 35 тысяч уверенно выдают за iPhone 17 Pro Max.