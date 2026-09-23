POCO X8 уделал новые iPhone по главному параметру. Вот что он умеет на самом деле

Смартфон на каждый день обычно выбирают по простому принципу: чтобы не тормозил, нормально снимал и не просил розетку к обеду. С последним у многих моделей до сих пор беда, и как раз на этом POCO решила сыграть. Совсем недавно компания показала флагманские POCO F9 Pro и F9 Ultra, а теперь дошла очередь до X-серии. В POCO X8 производитель сделал упор на одну реально важную характеристику и довел ее буквально до идеала. Ниже расскажу, что это дает в обычной жизни, какие цифры из презентации стоит читать с оговорками и где новинку уже можно купить.



Самый емкий аккумулятор в истории X-серии

Главная цифра в POCO X8 — 8340 мА·ч. Это самый большой аккумулятор, который когда-либо ставили в смартфоны X-серии. У прошлогоднего POCO X7 было 5110 мА·ч, то есть прибавка составила 3230 мА·ч, или около 63%. Выглядит как опечатка, но нет.

Такой объем удалось уместить благодаря кремний-углеродной технологии. В таких батареях часть графита в аноде заменяют кремнием, и он удерживает больше энергии в том же объеме. Поэтому телефон с огромным аккумулятором не превращается в кирпич, как это было с защищенными смартфонами несколько лет назад. POCO здесь явно решила не мелочиться.

Отдельно в POCO отмечают, что аккумулятор прошел испытания на 1600 циклов зарядки. Это тесты на долгую эксплуатацию: производитель хочет показать, что батарея не сдаст через год-полтора активного использования. При ежедневной зарядке 1600 циклов растягиваются больше чем на четыре года. Понятно, что к тому времени батарея не будет как новая, но задел на долгую жизнь хороший.

Сколько конкретно продержится X8, зависит от вас. Навигатор в машине, игры и видео на полной яркости съедают заряд совсем не так, как мессенджеры и соцсети. Влияют и качество связи, и настройки экрана, и версия прошивки. Но при таком запасе два дня без розетки при умеренном использовании выглядят вполне реальной целью.

Купить POCO X8 на AliExpress

Быстрая зарядка и немного пауэрбанка

У большой батареи есть обратная сторона: ее долго заряжать. В POCO это понимают, поэтому в X8 есть фирменная быстрая зарядка HyperCharge мощностью 67 Вт. По официальным данным компании, за 30 минут аккумулятор набирает 45%. Если пересчитать, за полчаса в батарею заходит около 3750 мА·ч, то есть почти три четверти всего аккумулятора прошлого POCO X7.

Важно понимать, что это результат официальных тестов. Производитель измерял его в своих условиях, и в жизни цифра может отличаться. Если телефон нагрелся, если вы параллельно играете или пользуетесь не тем блоком питания, скорость будет ниже. Так работает любая быстрая зарядка, POCO тут не исключение.

Вторая полезная штука — проводная обратная зарядка на 22,5 Вт. Подключаете кабель к POCO X8, и он сам начинает отдавать энергию: можно подзарядить наушники, часы или телефон друга, у которого к вечеру осталось 3%. По сути, в кармане лежит полноценный внешний аккумулятор, и с такой емкостью ему есть чем поделиться.

Честно говоря, именно в связке с большой батареей обратная зарядка перестает быть галочкой в характеристиках. На 5000 мА·ч отдавать заряд другому устройству было страшновато, а тут запаса хватает и себе, и соседу. Если сомневаетесь, какой кабель или блок выбрать под быструю зарядку, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.

Купить POCO X8 на Ozon

Процессор и экран: чего ждать от начинки

За производительность в POCO X8 отвечает Snapdragon 6s Gen 4. В паре с ним работают оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 4.1. Последний особенно приятен: быстрая память ускоряет установку приложений, запуск игр и работу с тяжелыми файлами. В AnTuTu V11, по данным POCO, смартфон набирает около 940 000 баллов.

К этой цифре стоит относиться как к ориентиру. Результат зависит от версии прошивки, температуры и условий теста, поэтому на конкретном экземпляре он может получиться другим. Гораздо важнее, как телефон ведет себя в быту: быстро ли переключается между приложениями, не подтормаживает ли лента и как держит популярные игры. Для соцсетей, мессенджеров, навигации и видео такого уровня хватит без проблем.

Экран здесь большой: 6,83 дюйма, разрешение 1,5K и частота обновления 120 Гц. Он плоский, без изогнутых краев, и это скорее плюс. На таком дисплее удобно печатать, случайных касаний почти не бывает, а защитное стекло подобрать проще. Прокрутка на 120 Гц выглядит плавно, а четкости 1,5K хватает даже для чтения мелкого текста.

Матрица построена на светоизлучающем материале M10, и POCO заявляет пиковую яркость до 3500 нит. Тут есть важная оговорка: цифра получена при 25% APL, то есть когда светится только четверть экрана. При полностью белой картинке яркость будет заметно ниже, так что ждать 3500 нит на всем дисплее не стоит. Зато такой запас должен выручать на улице в солнечный день.

Еще в смартфоне есть набор функций для защиты зрения. Они снижают нагрузку на глаза, когда вы долго читаете или смотрите сериал перед сном. Мелочь, но с экраном такого размера ей пользуешься чаще, чем кажется.

Купить POCO X8 на Wildberries

Новый дизайн, защита от воды и основная камера

Внешне POCO X8 заметно изменился. Экран стал плоским, а на спинке появился новый дизайн из двух частей. Цветов три: черный, белый и оранжевый. Последний явно рассчитан на тех, кто не хочет прятать телефон в чехол.

Еще интереснее с защитой. У X8 сразу четыре сертификата: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Если по-простому, смартфон защищен от пыли, от погружения в воду и даже от сильных струй воды под давлением. Еще недавно такой набор встречался в основном у защищенных смартфонов, а не у обычных моделей.

Но относиться к этому стоит спокойно. Все рейтинги получены в определенных условиях испытаний, и со временем защита может ослабнуть, например после падения или ремонта. Специально купать смартфон в ванной или брать его нырять я бы не стал. Защита от воды — это страховка на случай дождя или упавшего в лужу телефона, а не повод проверять его на прочность.

Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией. OIS помогает там, где обычно получается смаз: вечером, в помещении, при съемке с рук на ходу. Камера рассчитана на повседневные сценарии, а после съемки фото можно доработать с помощью ИИ-инструментов для редактирования. Насколько хорошо она справляется, лучше всего покажут реальные снимки, поэтому окончательные выводы оставлю до теста. Хотите первыми увидеть наш опыт использования POCO X8? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там все публикуем в первую очередь.

Где купить POCO X8

Первый вариант — заказать POCO X8 на AliExpress. Там традиционно выгодные цены, а во время распродаж можно дополнительно сэкономить с купонами продавца и площадки. Доставка может занять чуть больше времени, но разница в цене обычно того стоит.

Купить POCO X8 на AliExpress

Если не хочется ждать посылку, загляните на Ozon. Там можно купить POCO X8 с доставкой в пункт выдачи или курьером, причем в крупных городах часто буквально за несколько дней. Плюс понятный возврат, если что-то пойдет не так.

Купить POCO X8 на Ozon

Третий вариант — взять POCO X8 на Wildberries. Пунктов выдачи у маркетплейса много почти в любом городе, так что забрать смартфон можно по дороге домой. Перед заказом только проверьте продавца и почитайте отзывы.

Купить POCO X8 на Wildberries

А если хотите не пропускать скидки на смартфоны и другую технику, подписывайтесь на наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там каждый день выходят подборки интересных товаров с AliExpress, и часто по очень приятным ценам. Вполне возможно, что POCO X8 тоже скоро там появится со скидкой.