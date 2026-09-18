10 полезных аксессуаров Baseus: от кабеля до пускового устройства для автомобиля

Собрать зарядки, кабели и держатели для iPhone в одном месте и не переплатить — задачка, с которой сталкивается каждый, кто недавно распаковал новый смартфон. Недавно мы уже разбирали десять полезных аксессуаров UGREEN, а теперь пришел черед Baseus — бренда, у которого набор гаджетов для Apple получился на удивление продуманным. Тут и магнитные пауэрбанки размером с банковскую карту, и крошечные зарядки на сотню ватт, и автодержатели, и даже аварийный стартер для машины. Ниже — десять вещей, которые реально стоят внимания, с ценами по актуальным купонам и комбо-корзине.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Пауэрбанк, который прячется в кармане куртки

Открывает подборку магнитный аккумулятор Baseus на 5000 мА-ч, тонкий настолько, что его легко спутать с колодой карт. Если вы уже присматривались к таким моделям, вспомните: недавно я подробно рассматривал компактный повербанк Baseus PicoGo, и этот собрат играет в той же лиге. Он цепляется к задней крышке iPhone магнитом, отдает по проводу до 20 Вт и по воздуху до 15 Вт.

Корпус толщиной всего 9,2 мм, поэтому телефон с прилипшей батареей спокойно влезает в узкий карман джинсов. Такого запаса хватает, чтобы вернуть iPhone к жизни в дороге или дотянуть до вечера в аэропорту. Размером с карту — это тот случай, когда описание не преувеличивает ни на грамм.

Цена: 1340 рублей (с купоном)

Купить Baseus 5000 мАч MagSafe

Спасение, когда машина не заводится в мороз

Дальше — вещь не для стола, а для багажника. Аварийный стартер Baseus совмещает пусковое устройство на 2000 А и внешний аккумулятор на 20000 мА-ч. Проще говоря, это коробочка, которая усилит запуск двигателя утром даже когда штатный аккумулятор окончательно сел.

Пиковый ток в 2000 ампер поднимает и бензиновые, и дизельные моторы, а встроенный дисплей показывает остаток заряда. В комплекте зажимы, кабель и фонарик на корпусе — если пробило колесо в темноте, подсветка выручит. Запускает даже дизель и при этом помещается в бардачок, а не занимает половину багажника.

Цена: 4800 рублей

Купить Baseus 2000A

Одна подставка на все ваши гаджеты

Если на тумбочке скопилась гроздь проводов, эта штука наведет порядок. Магнитная станция Baseus 3-в-1 стандарта Qi2.2 заряжает три устройства сразу: iPhone до 25 Вт, Apple Watch и кейс AirPods. Телефон держится на магните вертикально, поэтому в него удобно поглядывать во время зарядки.

Складная конструкция превращает станцию в компактную коробочку — берите в поездку, и весь набор Apple питается от одной розетки. В комплекте идет блок питания на 45 Вт, так что докупать ничего не придется. Три гаджета разом — и ни одного лишнего кабеля на виду. Любите такие находки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобное выходит каждый день.

Цена: 3870 рублей (с купоном)

Купить Baseus 3-в-1 Qi2.2

Сотня ватт в крошечном корпусе

Классика жанра — миниатюрная зарядка Baseus Mini на GaN-транзисторах. Кубик размером меньше спичечного коробка выдает честные сто ватт через один порт USB-C. Этого достаточно, чтобы быстро накормить не только iPhone, но и iPad или даже MacBook Air.

Технология нитрида галлия позволила ужать корпус до 35 миллиметров по грани, при этом внутри — защита от перегрева и скачков напряжения. В комплекте кабель на метр, вилка европейская. Меньше спичечного коробка, а тянет технику, которой раньше нужен был громоздкий адаптер.

Цена: 1540 рублей (с купоном)

Купить Baseus Mini 100W GaN

Зарядка, которая тянет даже ноутбук

Если сотня ватт кажется избыточной, вот золотая середина. Компактный адаптер Baseus на 65 Вт с GaN потянет и MacBook тоже, и iPhone, и смартфоны на Android с быстрой зарядкой. Один порт, ничего лишнего, зато мощности хватает почти на любую повседневную технику.

Внутри та же начинка на нитриде галлия, что делает корпус заметно легче обычных блоков той же мощности. Такую зарядку удобно бросить в рюкзак и не думать, дотянет ли она ваш рабочий ноутбук. Заряжает и ноутбук без переходников и танцев с бубном.

Цена: 1430 рублей (с купоном)

Купить Baseus 65W GaN

Одна вилка для любой страны

Путешественникам посвящается. Универсальный переходник Baseus 70W собирает в себе вилки для EU, UK, USA и AUS, а заодно работает как зарядка на GaN. По сути, он заменяет гору дорожных переходников из ящика и еще один блок питания впридачу.

Внутри две розетки переменного тока, два порта USB-C и два USB-A, плюс встроенный выдвижной кабель. Суммарной мощности в 70 Вт хватит, чтобы одновременно питать ноутбук и телефон в отеле. Работает в любой стране из списка — берете один гаджет вместо целого пакета адаптеров.

Цена: 2450 рублей

Купить Baseus 70W 6-в-1

Быстрый ток прямо из прикуривателя

Переезжаем в машину. Автомобильная зарядка Baseus на 30 Вт прячется в гнезде прикуривателя почти целиком, снаружи остается лишь тонкий торец с двумя портами — USB-C и USB-A. Поддерживает Quick Charge и Power Delivery, так что iPhone и Xiaomi поднимают заряд заметно быстрее обычной автозарядки.

Металлический корпус не боится нагрева, а компактность делает ее почти незаметной в салоне. Почти не торчит наружу — удобно, если гнездо спрятано в глубине консоли. Не уверены, какая зарядка подойдет вашей машине? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по вашей модели.

Цена: 440 рублей (через комбо-корзину)

Купить Baseus 30W автозарядку

Смартфон под рукой и всегда заряжен

Логичное дополнение к автозарядке — магнитный держатель Baseus с беспроводной зарядкой на 15 Вт. Он крепится на дефлектор и держит телефон на магните, попутно подпитывая его во время поездки. Никаких защелок и лапок — приложили iPhone к площадке, и он зафиксирован.

Магнит рассчитан на MagSafe, поэтому телефон не сползает даже на разбитой дороге. Зарядка идет прямо через держатель, так что штатный кабель в машине больше не понадобится. Магнит держит намертво — проверено на кочках и резких поворотах.

Цена: 1360 рублей (с купоном)

Купить Baseus держатель 15W

Короткий шнур для рабочего стола

Кабели Baseus — отдельная любовь, и первый из пары самый компактный. Полуметровый USB-C — USB-C в красно-черной тканевой оплетке рассчитан на быструю зарядку и не путается на столе. Короткая длина идеальна, когда блок питания и устройство стоят рядом.

Оплетка из нейлона защищает провод от заломов, а разъемы усилены у основания — именно там дешевые кабели обычно и умирают. Оплетка не перетрется даже после сотни сматываний и разматываний.

Цена: 190 рублей

Купить Baseus кабель 100W 0.5 м

Провод, который дотянется до дивана

Замыкает подборку двухметровый кабель Baseus USB-C — USB-C в белой плетеной оплетке. Он тянет до 100 Вт мощности, а значит, годится и для зарядки MacBook, и для быстрой подпитки iPhone. Длина в два метра выручает, когда розетка далеко, а сидеть хочется на диване, а не у стены.

Пятиамперный ток и E-marker внутри разъема гарантируют, что провод отдаст всю заявленную мощность без просадок. Два метра свободы — и телефон заряжается там, где вам удобно, а не там, где ближайшая розетка.

Цена: 430 рублей

Купить Baseus кабель 100W 2 м

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 erid: Kra2449mN