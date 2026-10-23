Посмотрел все обзоры iPhone Duo, а потом купил его. И не согласен почти ни с кем

За два дня до старта продаж я пересмотрел, кажется, все обзоры iPhone Duo, которые успели выпустить блогеры. Даже прочитал, что про новинку думает наш автор Иван Кузнецов, которому я плачу деньги и не очень понимаю, зачем. Всё-таки первое мнение — это, конечно, первое мнение. Но чтобы делать его так бездарно, как он, ещё надо постараться. Так что за своим я ехал уже с готовым списком того, к чему придётся привыкать: задумчивый Touch ID, сероватый матовый экран, куча компромиссов. В магазине стояла очередь из таких же, как я, кто пришёл забрать заказ. И вот сегодня у меня первый день с Duo. Половина списка, как выяснилось, мимо. Зато всплыло то, о чём на YouTube почему-то почти не говорили, причём и хорошее, и плохое.



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О самом приятном в Duo обзорщики почти промолчали

Первое, что меня удивило, — блогеры почти ничего не сказали о том, какой Duo как вещь. Не про характеристики и не про возможности, а про то, как он сделан. А сделан он так, что его не хочется выпускать из рук. Плотный, сбитый, монолитный. Я почему-то ждал, что складной телефон будет немного расшатанным, но ничего подобного тут нет.

Его приятно складывать и раскладывать просто так, без всякого дела. Открывается и закрывается он с очень чётким, приятным ощущением. Я в первый же час написал коллегам в редакционный чат, что это чётки для богатых, и к вечеру своего мнения не поменял. От самого процесса возни с ним получаешь удовольствие, и странно, что в обзорах этому почти не уделили внимания.

Правда, у монолитности есть цена. Duo большой и тяжёлый: 254 грамма, это даже больше, чем у iPhone 18 Pro Max с его 249 граммами. В руке это чувствуется сразу. Но, как ни странно, ощущение дорогой и качественной вещи от этого только сильнее. А что станет с шарниром после 32 тысяч складываний, мы уже разбирали отдельно.

Touch ID и матовый экран ругают зря

Touch ID в боковой кнопке в обзорах ругали постоянно: мол, после касания телефон ещё мгновение думает, прежде чем открыться. Не знаю, у кого как, но я за первый день не столкнулся ни с одной проблемой. Прикладываешь палец, и всё разблокируется моментально. Возможно, какие-то неудобства вылезут позже, но пока причин жаловаться я не вижу.

С внутренним экраном та же история. Про матовое покрытие я наслушался всякого: и чёрный не такой чёрный, и картинка будто сероватая. А мне этот экран очень нравится. Настолько, что я даже пожалел о недавней покупке ноутбука. Тогда меня отговорили брать версию с матовым экраном, и я взял обычный. Теперь понимаю, что, возможно, зря.

Матовое покрытие оказалось гораздо приятнее, чем я ожидал по роликам. Смотреть на этот экран просто приятно, и сероватого чёрного, о котором столько говорили, я в обычной жизни не замечаю. Ну а если покрытие со временем затрётся, его можно переклеить в сервисе Apple, и стоит это не как новый экран.

Сложенный Duo стал для меня диктофоном с нейросетью

Вообще, Duo в сложенном и в раскрытом виде — это два совершенно разных телефона. Сложенный он для меня превратился в маленький диктофон с ИИ. Вот эти мысли, например, я сначала просто надиктовал в ChatGPT, держа телефон закрытым. Задаёшь вопрос, получаешь ответ текстом или голосом, и большой экран для этого вообще не нужен.

А когда хочется посмотреть сайт, YouTube или что-то ещё, просто раскрываешь его и получаешь отличный большой дисплей. И вот тут, мне кажется, смысл устройства и раскрывается: маленький экран для быстрых действий, большой — для всего, где нужно смотреть и читать.

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Открывать Duo неудобно, а закрытый он не блокируется

Первая претензия у меня как раз к механизму. Duo очень неудобно открывать. Половинки сходятся настолько плотно, что их сложно подцепить пальцами. Просто взять телефон за две стороны и раскрыть почти не получается, приходится искать, за что зацепиться, чуть ли не ногтем.

Возможно, со временем полированные края немного притрутся, петля разработается или магниты будут ощущаться слабее. Но пока открывать его откровенно неудобно. И это довольно забавно на фоне того, насколько приятно пользоваться самим механизмом.

А вот с закрыванием история похуже. Когда Duo раскрыт и ты его закрываешь, он не блокируется. То есть открыл, что-то поделал, закрыл и в полной уверенности, что телефон заблокирован, идёшь дальше. А на самом деле у тебя работает наружный экран. Я уже несколько раз в кармане случайно что-то нажимал. И по самому телефону не всегда понятно, закрылся он уже или нет.

Самое неприятное, что в настройках я ничего про это не нашёл. Ни переключателя, ни пункта, который бы заставил Duo блокироваться при закрытии. Вот это мне прям не нравится.

Интерфейс пока не может решить, как ему стоять

Duo можно держать и ставить кучей разных способов, и в зависимости от этого постоянно меняется расположение элементов интерфейса. Иконки стоят то одним образом, то другим, то появляется одна компоновка, то совсем другая. Один и тот же сайт на наружном экране я за минуту увидел в трёх разных раскладках, и понять, где что должно находиться, пока сложно.

Печатать на внутреннем экране тоже пока непривычно. В горизонтальной ориентации клавиатуру можно разделить на две половинки, а вот в вертикальной такой возможности нет. Может быть, владельцы iPad к такому уже привыкли, но мне пока неудобно.

Есть вопросы и к наружному экрану. Сам интерфейс iOS на нём нельзя повернуть горизонтально, хотя некоторые приложения прекрасно работают в обеих ориентациях. Странная непоследовательность. Возможно, это вопрос привычки, а возможно, Apple и разработчики со временем всё причешут. Но в первый день выглядит это не слишком логично.

Два приложения рядом я открыл только с подсказкой коллеги

На презентации Apple с гордостью показывала, как на Duo открываются два приложения рядом. Я честно попытался повторить, и ничего не вышло. Тянешь приложение из переключателя, а оно просто улетает обратно в карусель. Минут пятнадцать мы разбирались с этим втроём в редакционном чате, пока Кирилл Пироженко не предложил выключить «Уменьшение движения» в настройках универсального доступа. И всё тут же заработало.

Не знаю, баг это или так задумано, но если у вас тоже не получается разделить экран, начните с этого переключателя.

С приложениями в целом ситуация понятная: многие из них под такой формат пока не оптимизированы. YouTube, например, я насчитал пять способов смотреть, а режима, который Apple показывала на презентации, с кнопками на половине экрана, нет. Почему банки и МАКС тоже не растягиваются на весь экран, подробно разобрал Иван в своём отзыве об iPhone Duo.

Но, вопреки тому, что можно подумать после обзоров, лично мне это почти не мешает. Да, на маленьком наружном экране иногда что-то не помещается. Но я понимаю, зачем мне этот экран, и вполне готов мириться с такими ограничениями.

Камера хороша ровно до двукратного зума

На 1x и 2x Duo снимает действительно отлично, тут вопросов нет. А вот дальше качество заметно падает, и удивляться тут нечему: телевика у Duo нет, а 2x — это кроп с основного модуля. После привычного зума современных айфонов это, конечно, расстраивает. Как Duo выглядит рядом с iPhone 18 Pro, у нас есть отдельное сравнение камер.

Зато к скорости работы никаких вопросов. Внутри тот же A20 Pro, что и в iPhone 18 Pro, и за первый день я не заметил ни одного подтормаживания. Всё быстро и плавно.

А ещё мне неожиданно понравились разные способы поставить складной корпус. Duo можно превратить в маленькие настольные часы, оставить полураскрытым, поставить в каком-нибудь необычном положении. Мы в чате даже шутили про режим «триптиха». Но на практике всё это оказалось реально удобным, а не просто демонстрацией возможностей шарнира.

После первого дня я на стороне Duo, а не обзорщиков

После роликов у меня сложилось впечатление, что iPhone Duo — устройство с кучей компромиссов, под которые придётся постоянно подстраиваться. После первого дня ощущение совсем другое. Да, недостатки есть, и они очевидные: его трудно открыть, он не блокируется при закрытии, клавиатура неудобная, интерфейс иногда ведёт себя непредсказуемо, а камере не хватает зума.

Но главное удовольствие от Duo вообще не в характеристиках. Оно в том, как он ощущается в руках и как естественно разделяются сценарии. Закрыл — получил маленький телефон для быстрых действий, сообщений и общения с нейросетью. Открыл — получил большой и очень приятный экран для всего остального. И мне кажется, что многие обзорщики, сосредоточившись на недостатках, упустили именно это.

Понятно, что один день — слишком мало для окончательных выводов, и через неделю какие-то мелочи, возможно, начнут раздражать сильнее. Но пока Duo мне нравится гораздо больше, чем я ожидал после обзоров. Так что если вы присматриваетесь к нему и сомневаетесь из-за роликов, не спешите ставить на нём крест: подержите его в руках хотя бы пять минут. Сколько он стоит у нас, мы уже посчитали. А вы бы взяли первый складной айфон, несмотря на все компромиссы? Расскажите в нашем Telegram-чате.