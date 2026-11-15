UGREEN сделала зарядку, с которой можно объехать весь мир. А мне она пригодилась дома

Летом UGREEN порадовала нас целой россыпью легких и компактных зарядок Nexode Air. Но у компании нашелся еще один козырь. Каждый раз, собираясь в поездку, я обещаю себе брать поменьше техники. А потом в чемодане оказываются зарядки для телефона, ноутбука, часов и переходники для незнакомых розеток. Теперь от большей части этого добра можно отказаться. Новая UGREEN S534 объединяет зарядку на 45 Вт, четыре USB-порта и переходники для розеток разных стран. И все это в небольшом корпусе. Я проверил новинку с телефонами, ноутбуком, электрической щеткой и другой домашней техникой. И теперь думаю, почему раньше не пользовался чем-то подобным.



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Одна зарядка для путешествий по всему миру

Первое, что удивляет в UGREEN S534 — количество встроенных вилок. Кажется, что разобраться в них будет непросто, но на практике хватает минуты. Все вилки спрятаны внутри корпуса и выдвигаются при помощи переключателей. Причем запутаться в них невозможно, поскольку каждая находится на своем месте.

Здесь предусмотрено несколько вариантов подключения:

Европейская вилка для России — выдвигается вручную снизу корпуса.

Британская — находится посередине, имеет три прямоугольных контакта.

Американская и японская — выдвигается сверху.

Австралийская — получается, если немного повернуть контакты американской внутрь.

Сам я чаще всего пользовался европейской вилкой. Она выдвигается вручную и фиксируется настолько надежно, что даже не ощущается складным механизмом. Никаких люфтов или болтающихся деталей: вставил зарядку в розетку — и она стоит как влитая. Вот только с нашей, российской вилкой, сетап закрывает вторую розетку, но таковы особенности.

Есть и еще одна интересная мелочь. Две вилки одновременно не выдвинуть: ограничитель не даст активировать следующую, пока не уберете предыдущую. Это удобно и не позволит случайно оставить наружу лишние контакты. UGREEN заявляет совместимость с розетками более чем 200 стран и территорий. Куда бы вы ни отправились, с большой вероятностью отдельный переходник не понадобится. Вот это я понимаю, универсальность! Для путешественников просто находка.

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Можно подключать даже устройства с китайской вилкой

Но выдвижные вилки — только половина возможностей S534. На передней панели предусмотрена универсальная розетка для нескольких стандартов, а сбоку есть еще одна, подходящая в том числе для китайских вилок. И вот тут я понял, что такая зарядка пригодится дома даже тем, кто никуда не путешествует. Наверняка у каждого найдется техника, купленная за границей или заказанная из Китая, для которой нужен отдельный переходник.

У меня таким устройством оказалась электрическая щетка Oral-B. Раньше для ее зарядной базы приходилось искать подходящий адаптер. С UGREEN S534 проблема исчезла: подключил щетку напрямую, и все заработало. Никаких пластиковых переходников, которые болтаются в розетке или постоянно теряются. Вот это класс! Особенно когда понимаешь, что ради такой мелочи раньше приходилось держать дома отдельный аксессуар.

При этом свободной остается еще одна розетка. Например, для настольной лампы. А в USB-порты можно одновременно подключить телефон и часы. Вместо нескольких блоков питания получается одна аккуратная конструкция. Отдельно понравился светодиод на корпусе. Он показывает, что адаптер подключен к сети, но не светит на всю комнату. Никаких мигающих огоньков. Индикатор совершенно не мешает ночью, даже если зарядка находится рядом с кроватью.

Зарядка UGREEN сразу на четыре устройства

С разъемами производитель не пожадничал. У адаптера UGREEN их четыре: два USB-C и два USB-A. И лично мне такое сочетание нравится больше, чем у зарядок, где преобладают USB-C. Например, у тонкой зарядки UGREEN Nexode Pro, которую мы уже тестировали, всего три USB-разъема. А здесь четыре, причем каждому типу досталось поровну.

Новые смартфоны и ноутбуки давно перешли на USB-C, но дома наверняка остались кабели USB-A для часов, наушников и других аксессуаров. Поэтому два порта каждого типа — действительно удобное решение.

По мощности ситуация следующая:

USB-C — до 45 Вт при подключении одного устройства.

USB-A — до 22,5 Вт на один порт по заявлению производителя.

При использовании двух и более USB-портов мощность распределяется между ними и становится заметно ниже.

Например, если подключить сразу несколько гаджетов, суммарная мощность USB-зарядки будет ограничена примерно 20 Вт в зависимости от сочетания портов. Это не неисправность, а особенность устройства. На практике меня это не смущает. Чаще всего я заряжаю один или два гаджета, иногда три. Вряд ли кому-то регулярно требуется заряжать четыре полностью разряженных смартфона на максимальной скорости.

По совместимости все хорошо. Я проверил S534 с iPhone 15 Plus, Nothing Phone (3), POCO X8 и ноутбуком Huawei с поддержкой Power Delivery. Все устройства заряжались без проблем, никаких неожиданных отключений не возникало. Конечно, некоторые Android-смартфоны поддерживают более быструю зарядку, поэтому раскрыть их максимальную скорость S534 не сможет. Зато для iPhone мощности одного USB-C хватает с запасом.

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Сильно ли греется зарядка на 45 Вт

Меня интересовал и нагрев. Все-таки здесь в небольшом корпусе разместили зарядку, розетки и набор выдвижных контактов. Для проверки я собрал обычный домашний набор:

Смартфон, подключенный через USB.

Умные часы на зарядке.

Зарядную базу электрической щетки Oral-B.

Настольную лампу, работающую через адаптер.

И что в результате? Никакой раскаленной сковородки не получилось. Корпус оставался просто теплым, ничего необычного я не заметил.

В остальном претензий нет. Корпус собран аккуратно, переключатели работают четко, контакты фиксируются надежно. Несмотря на количество подвижных элементов, качество сборки приятно удивляет. Кажется, что сломать здесь что-нибудь даже при желании будет непросто. Мое почтение, UGREEN! Добиться такого ощущения надежности с кучей подвижных деталей дорогого стоит.

Почему зарядке UGREEN не хватает мощности

Если бы меня попросили назвать главный недостаток UGREEN S534, я бы даже не задумывался. 45 Вт все-таки маловато для такого универсального устройства. Для iPhone этого более чем достаточно. Часам, наушникам и прочей мелкой электронике столько вообще не нужно. Даже ноутбук с поддержкой USB-C можно подключить, если он допускает зарядку такой мощности.

Но мой Huawei рассчитан на 65 Вт. С UGREEN он работает, однако заряжается медленнее, особенно при одновременном использовании. А если взять новый MacBook Pro на M6, то для его быстрой зарядки 45 Вт тем более будет недостаточно.

Почему бы не сделать хотя бы 60–65 Вт? А еще лучше — 100 Вт. Тогда перед нами оказался бы практически идеальный аксессуар, способный заменить большинство зарядок и переходников в чемодане. Впрочем, недостаток не такой серьезный, как кажется. Я редко подключаю больше двух-трех устройств. Даже когда одновременно работают ноутбук, часы и настольная лампа, зарядка для путешественников справляется. Просто ноутбук получает меньше мощности, чем с родным блоком питания.

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Стоит ли покупать UGREEN S534

После знакомства с UGREEN S534 я понял: это зарядка не только для путешественников, но и для повседневного использования. Возможность подключиться к розеткам разных стран — главная фишка модели. Но мне не меньше понравилось, насколько удобно она организует питание техники дома.

Получаем четыре USB-порта без перекоса в сторону USB-C и две универсальные розетки, благодаря которым можно забыть о переходниках для зарубежной техники. Все это занимает немного места. По сути, один адаптер заменяет несколько устройств и экономит место в чемодане и на рабочем столе.

Для наглядности собрал основные характеристики UGREEN S534 в одной таблице.

Характеристика Значение Максимальная мощность USB 45 Вт Разъемы USB 2 × USB-C, 2 × USB-A Мощность USB-C До 45 Вт при одиночном подключении Мощность USB-A До 22,5 Вт по заявлению производителя Одновременная зарядка через USB До 4 устройств, с распределением мощности Встроенные сетевые вилки Европа, Великобритания, США/Япония, Австралия Дополнительные розетки 2 универсальные: спереди и сбоку География использования Более 200 стран и территорий по заявлению UGREEN

По качеству сборки UGREEN не подвела. Вилки фиксируются надежно, одновременно выдвинуть несколько нельзя, корпус не выглядит хлипким, а индикатор не мешает ночью. Именно такие мелочи радуют в аксессуаре каждый день!

На мой взгляд, это одно из тех неочевидных устройств, которые сначала кажутся полезными только в определенных ситуациях, а потом постоянно используются дома. Надеюсь, UGREEN продолжит развивать эту идею. Во всяком случае, друзьям, которые часто путешествуют, я бы такую зарядку точно посоветовал. Если понравилась — залетайте по этой ссылке и заказывайте, но не забудьте промокод UG27GF на 2 доллара. Мелочь, а приятно!

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