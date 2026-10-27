Apple представила MacBook Pro на M6. Мощный ноутбук с обидными недостатками

Если вы ждали от Apple большого шоу с новым MacBook Pro, сегодня придется обойтись без него. Компания тихо выложила пресс-релиз, и в линейке появилась прошка, которую на этой неделе очень легко перепутать с другой новинкой. Процессор у нее новый и ощутимо быстрее, вот только чем дольше читаешь характеристики, тем больше находишь мелочей, о которых Apple говорит вскользь. Одна из них касается как раз того, ради чего 2-нм чип в ноутбуке ждали больше всего. Ниже разберем, что изменилось, где Apple недоговаривает и кому стоит менять на него свой Mac. А что еще компания покажет в ближайшие дни, мы собрали в материале про новинки 28 октября.



Apple обошлась без сцены и выпустила прошку пресс-релизом

27 октября Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6. Никакой трансляции и роликов с полетами над Apple Park: пресс-релиз просто появился в разделе Newsroom. Предзаказ откроется уже завтра, 28 октября, сразу в 35 странах. Так же тихо в августе вышел Mac mini на том же чипе.

Главное, что нужно понять сразу: это не тот MacBook Pro, о котором все говорят последний месяц. Модели с сенсорным OLED-экраном на M5 Pro и M5 Max Apple, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, покажет отдельно, в среду 28 октября. Сегодняшняя новинка — базовая 14-дюймовая прошка, которая получила новый процессор в старом корпусе. В Apple ее адресуют студентам, офисным сотрудникам, авторам контента и разработчикам.

А еще Apple нарушила давнюю традицию. Раньше вместе с базовым чипом нового поколения всегда выходили его старшие версии с приставками Pro и Max. С M6 такого не будет: Гурман еще летом писал, что компания решила пропустить M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra. Нейросетевые блоки, запланированные для M7, в Apple сочли слишком важными и ускорили следующее поколение, поэтому M6 так и останется чипом для младших Mac.

Неделя у Apple получилась плотная, и два разных MacBook Pro за два дня — верный способ запутаться. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы выкладываем каждую новинку по мере выхода, с ценами и отличиями.

Внутри первый 2-нанометровый процессор Apple

M6 дебютировал 25 августа в Mac mini и стал первым чипом компании, который TSMC выпускает по 2-нм техпроцессу. Apple называет его ядро самым быстрым процессорным ядром в мире. Для настольного Mac mini энергоэффективность почти ничего не значила. Для ноутбука это главная новость.

Центральный процессор вырос с 10 до 12 ядер, и теперь они трех типов. Два «суперъядра» отвечают за однопоточные задачи, еще четыре производительных и шесть энергоэффективных берут на себя все остальное. Графика тоже выросла с 10 до 12 ядер: в каждом есть нейроускоритель, а еще трассировка лучей третьего поколения и Dynamic Caching. По данным Apple, в графике новинка до 30% быстрее MacBook Pro на M5.

Самое серьезное изменение спрятано в блоке для нейросетей. Вместо одного 16-ядерного Neural Engine в M6 стоят два 16-ядерных нейродвижка, и Apple обещает до 1,9 раза более быстрый Neural Engine, чем у M5. В задачах с локальными языковыми моделями прирост скромнее, до 25%. Если вы запускаете нейросети на самом Mac или пользуетесь Apple Intelligence, разница будет именно здесь.

А вот с памятью есть подвох. В базе 16 ГБ, максимум 32 ГБ, и пропускная способность выросла до 170 ГБ/с только в версиях с 24 и 32 ГБ. У модели на 16 ГБ она осталась на уровне M5, 153 ГБ/с. Так что если берете ноутбук под графику или нейросети, конфигурация на 24 ГБ выгоднее, чем кажется по одной цифре объема.

Независимых тестов самого MacBook Pro на M6 пока нет, зато процессор уже два месяца живет в Mac mini, и по нему видно, чего ждать от ноутбука на деле. В сентябре мы разбирали первые тесты M6 и M5 Ultra, и картина с тех пор не поменялась. В Geekbench 7 Mac mini на M6 набрал 4071 балл в одноядерном тесте и 22 783 в многоядерном.

Для сравнения: MacBook Pro на M5 в том же бенчмарке показывает в среднем 3643 и 17 959 баллов. Получается плюс 12% на ядро и примерно плюс 27% в многопотоке. Цифры Apple в пресс-релизе похожи: рендер в Blender и сборка проекта в Xcode до 1,3 раза быстрее, обработка фото в Affinity до 1,2 раза. Сравнивала компания, правда, с M5 в максималке на 32 ГБ и 4 ТБ.

Только учтите две оговорки. Результат Geekbench единичный, а не усредненный. И Mac mini охлаждается лучше ноутбука, хотя Apple уверяет, что прошка выдает одинаковую производительность от сети и от батареи. Насколько это правда под долгой нагрузкой, станет ясно по первым обзорам.

Снаружи это все тот же MacBook Pro

Изменений в дизайне не было ни в одном слухе, и Apple их не сделала. Корпус из переработанного алюминия тот же, что у прошлогодней модели на M5, весит 1,55 кг, цвета тоже прежние: «космический черный» и серебристый. Экран остался Liquid Retina XDR с яркостью до 1600 нит в HDR и контрастностью 1 000 000:1, за доплату есть нанотекстурное покрытие от бликов. Сенсора и OLED нет: это достанется старшим моделям, которые покажут завтра.

С портами тоже без сюрпризов: MagSafe 3, три USB-C, HDMI, слот для SDXC-карт и разъем для наушников. Для базового чипа Apple оставила все тот же Thunderbolt 4 на 40 Гбит/с, а внешних мониторов можно подключить максимум два. Зато за беспроводную связь теперь отвечает чип Apple N1 с Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Камера осталась 12-мегапиксельной с функциями «В центре внимания» и «Обзор стола».

Самый интересный вопрос был про автономность, и тут меня ответ Apple немного разочаровал. В характеристиках все те же до 24 часов просмотра видео и до 16 часов в интернете по Wi-Fi, аккумулятор на 72,4 Вт·ч. Компания называет это рекордом для Mac, но ровно столько же обещали и для M5. Экономность 2-нм чипа ушла в скорость, а не в часы работы.

Быстрая зарядка до 50% примерно за 30 минут тоже есть, но с оговоркой. Для нее нужен блок помощнее, например на 96 Вт, а в коробке с базовой версией лежит адаптер на 70 Вт.

Цену Apple на этот раз не тронула

Цены Apple в этом году поднимала дважды. С 25 июня базовый MacBook Pro на M5 стоит в США 1999 долларов, а Mac mini на M6 вышел дороже предшественника на 100 долларов. Многие ждали, что и ноутбук подорожает, но нет: от 1999 долларов за версию с 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD, для студентов и преподавателей 1899 долларов. Накопитель можно взять и на 2 или 4 ТБ.

Предзаказ стартует 28 октября, а в магазинах ноутбук появится в пятницу, 6 ноября. Официально в Россию Apple технику не поставляет, поэтому ждите прошку у перекупщиков, и с наценкой. Ввозить ее, кстати, стало сложнее: мы уже писали, почему купить MacBook в России станет дороже.

К новому Mac почти сразу понадобятся мелочи: USB-хаб для старых флешек, чехол-конверт на 14 дюймов или зарядка на 96 Вт, раз штатный блок быстро заряжать не умеет. Такое за адекватные деньги мы подбираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, пока ноутбук едет.

Мелочи, о которых Apple говорит вскользь

Мощнее прошка стала, с этим не поспоришь. Но если сложить все, что нашлось в пресс-релизе и на странице характеристик, набирается список, который лучше держать в голове еще до заказа:

Батарея не выросла: те же до 24 часов видео, что и у M5, несмотря на 2-нм чип.

Быстрая зарядка не из коробки: в комплекте блок на 70 Вт, а для 50% за полчаса нужен на 96 Вт.

У базы на 16 ГБ память не ускорилась: 153 ГБ/с, ровно как у M5.

Порты прежние: Thunderbolt 4 и максимум два внешних монитора.

M6 Pro и M6 Max не будет, так что более мощной версии на этом чипе ждать бессмысленно.

Обиднее всего первый пункт. Именно от 2-нм техпроцесса ждали лишних часов автономности, а получили ту же цифру, только с более быстрым процессором. Поэтому владельцам прошки на M5 менять ноутбук смысла почти нет: прирост в 12-30% в браузере, документах и фото вы не заметите, а все остальное осталось прежним.

Совсем другое дело ноутбуки на M1. По данным Apple, рендер в Blender на новинке до 11,7 раза быстрее, сборка в Xcode до 2,5 раза, а батарея держит до четырех часов дольше. Для них все перечисленные мелочи погоды не делают.

Тем, кому мощности мало уже сейчас, стоит подождать до завтра и посмотреть на OLED-модели с M5 Pro и M5 Max. А если хочется полностью нового дизайна на M7, его, по данным Гурмана, ждут не раньше следующего года.

Сомневаетесь, брать новинку на 16 или на 24 ГБ, или уже нашли ее у продавца и хотите проверить цену? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе. А первые обзоры появятся ближе к 6 ноября, и тогда станет понятно, держит ли прошка обещанные 24 часа в реальной работе.