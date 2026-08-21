Мощная зарядка толщиной с мизинец и вторая размером с конфету. Обзор адаптеров UGREEN Nexode Air

Зарядок UGREEN у меня дома столько, что можно открывать небольшой музей: блоки всех поколений, всех мощностей и почти всех форм. Не хватает разве что того самого адаптера с экраном в виде робота. Про настольную станцию на 300 Вт у нас уже был отдельный материал, но в чемодан такую не положишь. А потом ко мне приехали две новинки серии UGREEN Nexode Air. Одна — размером чуть больше конфеты, вторая — толщиной с палец. Рассказываю, что из этого вышло.



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Кубик на 65 Вт размером с кейс AirPods Pro

Первым я опробовал «кубик», и скажу честно: ничего круче я пока не видел. Обычно компактный зарядный адаптер только называется компактным, а на деле занимает в сетевом фильтре два места. Здесь всё иначе. Модель Nexode Air 65W GaN Fast Charger Set спокойно встаёт рядом с крупными блоками и влезает даже в ту самую неудобную розетку, до которой обычно ничего не дотягивается.

Цифры это подтверждают: 33 на 31 на 36 мм без учёта вилки и всего 78 граммов. Производитель говорит, что корпус получился до 70% меньше обычного адаптера для ноутбука, а по габаритам он сопоставим с кейсом AirPods Pro. Звучит как маркетинг, но в руке ощущается именно так.

Nexode Air 65 Вт стал первым в мире зарядным устройством с сертификатом S-Grade по системе TÜV SÜD для компактных высокомощных адаптеров. Если коротко: независимая лаборатория подтвердила, что мощность действительно упакована в минимальный объём, а не просто заявлена на коробке.

Отдельно про внешность. Со стороны разъёма стоит стекло, всё остальное закрыто приятным матовым покрытием, которое не скользит в руке и не собирает отпечатки. А оранжевый цвет мне вообще напомнил iPhone 17 Pro: похоже, в UGREEN за трендами следят внимательно. Так что если вы думаете, какой адаптер для Айфона купить, чтобы он ещё и выглядел прилично, вариант рабочий.

В комплекте лежит плетёный кабель USB-C на USB-C, и он тут не для галочки. Провод толстый, с большим сечением, но при этом гибкий. Я всегда смотрю на штекеры: усилены они или нет. На первый взгляд кажется, что усиления нет, но стоит попробовать согнуть провод у основания, и чувствуешь, что внутри что-то держит. Такой кабель переживёт не один сезон.

Отдельный плюс для тех, кто любит порядок: в комплекте есть органайзер на липучке. Единственное, к чему я придрался по внешности, это пластиковая вилка. Она смотрится чуть проще остального корпуса, и я даже на секунду решил, что она съёмная. Попробовал отцепить — не вышло. А действительно: не надо было.

Компактный адаптер UGREEN

Как быстро кубик заряжает ноутбук и Айфон

Теперь к главному. Я пользуюсь ноутбуком на Windows, и штатный блок к нему прилагается увесистый, из тех, что тянут сумку вниз. Так вот, зарядное устройство на 65 Вт выдаёт ровно столько же, но помещается в карман куртки. Для поездок это меняет вообще всё, а вопрос, чем зарядить Макбук вдали от дома, закрывается одним маленьким «кубиком».

Замерял на работающем ноутбуке, то есть в самых честных условиях. До 50 процентов зарядка довела его за 29 минут, до полных 100 процентов за 1 час 5 минут. Ни одной просадки по мощности не было. По данным лаборатории UGREEN, iPhone 17 Pro Max с нуля набирает 68 процентов за полчаса, и мои ощущения этому не противоречат: быстрая зарядка для телефона здесь работает как надо.

Нагрев есть, но некритичный: корпус тёплый, руку не обжигает. За это отвечает система Thermal Guard, которая следит за температурой в реальном времени и придерживает мощность, если адаптер начинает греться сильнее нормы. А за то, что мощность вообще влезла в такой мелкий корпус, спасибо чипу GaNInfinity. Если совсем просто: новая начинка отдаёт до 93 процентов энергии в устройство вместо того, чтобы греть воздух, поэтому корпус удалось сделать меньше.

Компактный адаптер UGREEN

Плоская зарядка со складной вилкой

Вторая модель — мое уважение. UGREEN в очередной раз доказывает, что адаптер может быть произведением искусства. Что-то похожее я уже испытывал, когда разбирал тонкую зарядку UGREEN Nexode Pro со съёмной вилкой. Новый адаптер UGREEN по сути продолжает ту же линейку, только доработанную.

Первое, что бросается в глаза, это задняя часть: её наполовину сделали шероховатой. Думаю, дело не только в дизайне, но и в отводе тепла. По бокам поставили прозрачные вставки, а разъёмы остались снизу и, что важно, подписаны. Не надо гадать, куда втыкать ноутбук, а куда наушники или часы.

Дальше цифры, ради которых сюда и приходят. Модель Nexode Air 65W GaN Charger Slim имеет размеры 88 на 53 мм при толщине всего 14,5 мм. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max толщиной 8,75 мм, то есть адаптер толще смартфона меньше чем в два раза. Производитель заявляет, что это на 50 процентов тоньше обычных зарядок на 65 Вт, и спорить тут не с чем: тонкая зарядка для Айфона в таком формате пока редкость. Весит она около 140 граммов, то есть заметно легче самого смартфона.

Но главная фишка не в размерах, а в эргономике. У адаптера UGREEN складная вилка, и это делает его на порядок круче 90% аналогов. Сложил, кинул в рюкзак, ничего не выпирает и не цепляется за подкладку. Зарядка со складной вилкой вообще должна быть стандартом, а не приятным бонусом.

Из-за такой конструкции адаптер встаёт вплотную к стене. Задеть его или сломать почти нереально. Если дома суетятся дети или диван стоит впритык к стене, а обычный пузатый блок туда не влезает, решение идеальное. Про сборку даже говорить неловко: всё подогнано на уровне немецких автомобилей, ни люфтов, ни скрипов, все зазоры ровные.

Плоская зарядка UGREEN

Как адаптер делит мощность между тремя портами

Тут всё логично и без сюрпризов. Первый разъём при необходимости отдаёт максимальные 65 Вт, остальные два рассчитаны поскромнее. Внутри работает умное распределение мощности: адаптер сам понимает, что к нему подключили, и раздаёт ток так, чтобы никто ни у кого ничего не отбирал.

USB-C1: до 65 Вт

USB-C2: до 30 Вт

USB-A: до 22,5 Вт

Проверял так же, на работающем ноутбуке Huawei. До 55 процентов он дошёл за 32 минуты, полная зарядка заняла 1 час 7 минут. Если параллельно подключить еще смартфон, мощность на первом разъёме опускается до 45 Вт, и тогда те же 50 процентов набираются за 42 минуты. Разница есть, но она честная и предсказуемая: вы просто заряжаете два устройства вместо одного.

Нагрев зарядного устройства при этом небольшой, руки адаптер не обжигает и дискомфорта не создаёт. Мощность он тоже не сбрасывает. Внутри целая пачка защит от перегрева, перегрузки и скачков напряжения плюс уже знакомый Thermal Guard, так что это надёжная зарядка в самом прямом смысле: дорогую технику ей можно доверить спокойно. Ушел по делам, вернулся, а телефон жив-здоров при любых раскладах.

По протоколам поддержка максимально широкая: PD 3.0, PPS, QC, AFC, FCP и другие, всего больше тысячи совместимых устройств, включая портативные консоли. Вход снова 100-240 В, так что хорошее зарядное устройство для Айфона заодно окажется единственным адаптером, который нужен в командировке. Минус нашёлся один: в комплекте нет кабеля. Но это уже придирки, потому что провода USB-C сегодня есть у всех.

Плоская зарядка UGREEN

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Какую зарядку UGREEN купить: плюсы, минусы и цена

Обе модели решают одну задачу: избавить вас от кирпича, который шёл в комплекте с ноутбуком. Мощность у них одинаковая, а вот характер разный, поэтому выбирать придётся по форм-фактору.

Модель Nexode Air 65 Вт Nexode Air 65 Вт Slim Разъёмы 1 x USB-C 2 x USB-C, 1 x USB-A Мощность 65 Вт 65 / 30 / 22,5 Вт Размеры 33 x 31 x 36 мм 88 x 53 x 14,5 мм Вес 78 г 139,5 г

«Кубик» берите, если цените размер и вам хватает одного устройства за раз. Плюсы: он реально крошечный, стильный, в комплекте отличный плетёный кабель с органайзером. Минус ровно один: разъём всего один, второго порта под USB-A мне не хватило. Ноутбук он заряжает до половины за 29 минут, и это отличный результат для такой малютки.