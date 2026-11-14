Что я купил по цене кабеля Apple на распродаже 11.11. Даже самому не верится

Недавно мне понадобился кабель Thunderbolt, и я по привычке пошёл искать официальные аксессуары Apple. Так вот метровый Thunderbolt 5 Pro по нынешнему курсу стоит примерно 6000 рублей. За метр провода, да. Ну и мне стало интересно, что можно взять на AliExpress за те же деньги или дешевле, если искать не провод, а целую вещь. Оказалось, что почти всё: наушники с шумоподавлением, игровую консоль, колонку, пауэрбанк с беспроводной зарядкой. И каждая вещь из списка ниже стоит меньше, чем один кабель Apple.



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UGREEN MagFlow: магнитный пауэрбанк с экраном и своим кабелем

Пауэрбанк UGREEN MagFlow на 10 000 мА*ч магнитом прилипает к спине iPhone и заряжает его без провода, причём по новому стандарту Qi2.2, то есть до 25 Вт. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max он доводит до 50% примерно за полчаса, а это уже скорость, при которой беспроводную зарядку не стыдно брать с собой. Правда, чтобы получить все 25 Вт, нужен iPhone 16 или 17 и свежая iOS 26, а на старых моделях будет помедленнее.

При этом провод у него тоже есть, причём встроенный: короткий USB-C, который работает и на вход, и на выход до 30 Вт, а заодно служит ремешком, чтобы носить пауэрбанк в руке. Так что если забыли кабель дома, ничего страшного, он уже тут. Сверху стоит экранчик с точным процентом заряда, сбоку есть ещё USB-A и USB-C, а корпус металлический. И вот металл, на мой взгляд, единственное, что тут спорное: вещь получилась тяжёлой, и без чехла с MagSafe на телефоне она держится неуверенно, так что чехол с магнитом лучше иметь заранее.

Зато с чехлом это ровно тот сценарий, ради которого такие штуки и покупают: прилепил к телефону и дальше листаешь ленту, пока он заряжается.

Цена: 3 942 ₽

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Divoom MiniToo: колонка, которая притворяется компьютером из восьмидесятых

Вот эта штука мне нравится просто потому, что на неё приятно смотреть. Divoom MiniToo сделана как крошечный ретро-компьютер: монитор, кнопочки, даже джойстик, и всё это помещается в ладони, весит около двухсот граммов. На экранчике идут пиксельные часы (циферблатов там больше семидесяти), а через приложение Divoom можно нарисовать или загрузить свою картинку или анимацию, хоть котика, хоть логотип любимой игры.

А ещё это нормальная Bluetooth-колонка, причём неожиданно громкая для своего размера. Внутри стоит 40-мм динамик на 5 Вт, и настроен он на звук вблизи, то есть играть ей на столе рядом с вами, а не на всю дачу (да и защиты от влаги у неё нет, так что на улицу её лучше не тащить). Плюс будильники, таймеры и напоминания, а снизу USB-C и слот для карты памяти.

Приезжает она в подарочной коробке с фирменным пакетом, поэтому, если голову ломаете, что подарить коллеге, который сидит за компьютером с утра до вечера, вот вам ответ.

Цена: 3 339 ₽

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MIYOO Mini Plus: целая игровая консоль дешевле метра провода

Тут сравнение напрашивается само: за деньги, которые Apple берёт за метр кабеля, можно взять целую игровую приставку и ещё останется. MIYOO Mini Plus размером примерно с колоду карт, 108 на 78 мм и 162 грамма, так что в карман влезает без проблем. Спереди 3,5-дюймовый IPS-экран, крестовина и четыре цветные кнопки, а внутри Linux с кучей эмуляторов старых приставок и аркад. Вы достаёте её в дороге, запускаете то, во что играли в детстве, и полчаса в метро проходят незаметно.

Собрана она, кстати, добротно, пластик матовый и приятный, батареи на 3000 мА*ч хватает на несколько часов, заряжается по USB-C, есть Wi-Fi и даже вибромотор. Игры живут на карте памяти, и в коробке уже лежит карта на 64 ГБ, плюс кардридер и плёнка на экран. Вот только саму комплектную карточку я бы сразу поменял на нормальную, потому что с ней игры иногда просто пропадают из списка до перезагрузки. Ну и интерфейс только на английском и китайском, но там, честно говоря, переводить особо нечего.

Зато потом это одна из самых приятных вещей в подборке: никаких подписок, никаких обновлений на десять гигабайт, включил и играешь.

Цена: 4 629 ₽

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QCY H3 ANC: накладные наушники с шумодавом дешевле трёх тысяч

Если вы думаете, что наушники с активным шумоподавлением начинаются с пятнадцати тысяч, то QCY H3 ANC вас удивят. Это накладные наушники, у которых шумоподавление работает на пяти микрофонах и гасит до 43 дБ, а уровней у него четыре, так что можно подобрать под метро, самолёт или офис. Если нужно услышать объявление, есть режим прозрачности, и снимать наушники не придётся.

По автономности они вообще смешные: до 60 часов без шумодава и около 35 с ним, а заряжаются за полтора часа. Bluetooth 5.4, подключение сразу к двум устройствам, а если батарея всё-таки села, в коробке лежит AUX-кабель. При этом каркас оголовья металлический, а сами наушники лёгкие и громкие, запас по громкости большой. Правда, пассивная изоляция у них слабая, то есть без включённого шумодава мир вокруг слышно, кнопки поначалу приходится нащупывать, а приложение удобным я бы не назвал. Ну и уши в них летом, скорее всего, сварятся, но это проблема почти всех накладных.

Так что как первые наушники с шумоподавлением, чтобы понять, нужно ли оно вам вообще, это, на мой взгляд, лучший вариант по деньгам.

Цена: 2 699 ₽

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Li-Ning Defender: зимние кроссовки на меху дешевле фирменного кабеля

Li-Ning Defender — это полностью чёрные зимние кроссовки с белым контуром логотипа на боку, а внутри у них флисовая подкладка из искусственного меха. Верх из синтетической кожи, собранный из нескольких слоёв панелей, застёгиваются они на обычную шнуровку, а главное здесь подошва: толстая, с волнистыми бортами, из EVA и резины с рельефным протектором. На ноге они выглядят объёмно, но не громоздко, и, кстати, прибавляют примерно 4,5 сантиметра роста, так что кому-то это будет приятным бонусом.

Причём подошва тут не просто толстая, а мягкая. Внутри стоит фирменная амортизация Li-Ning Cloud, и под пяткой ощущается что-то упругое, что слегка пружинит при каждом шаге. Поэтому ходить в них долго вполне себе удобно, да и весят они немного, а для зимней обуви это, на мой взгляд, редкость.

На лютый мороз они при этом не рассчитаны. Это не валенки и не ботинки для минус тридцати, а утеплённые кроссовки на мягкую зиму и демисезон, то есть примерно до минус пяти. Если у вас зимы суровые, это скорее пара на слякотный ноябрь и мартовскую кашу. А вот как они поведут себя в гололёд, пока непонятно, протектор вроде рельефный, но я бы первое время по льду всё-таки ходил аккуратно.

С размером всё просто: идут они в свой размер, иногда чуть больше, и места хватает под тёплый носок. Продавец сам пишет, что стелька сделана на 0,5–1 сантиметр длиннее стопы, так что мерить лучше ногу, а не прошлую обувь. Ну и одно предупреждение от него же: на подошве могут быть мелкие следы клея, а коробка может приехать помятой, и браком он это не считает, вернуть по этой причине не получится. Как по мне, за кроссовки известной марки по цене провода это вполне терпимо.

Цена: 3 464 ₽

Купить Li-Ning Defender

GOOLOO A3: бустер с компрессором по цене кабеля

GOOLOO A3 это пусковое устройство для машины, то есть та самая штука, которую цепляешь крокодилами на клеммы, когда утром аккумулятор не подаёт признаков жизни. Пиковый ток тут 3000 А, и по словам производителя этого хватает на бензиновые моторы до 9 литров и дизели до 6,5 литра, а на одном заряде он выдаёт до 50 запусков. Крокодилы стальные, пружина у них тугая, так что с клеммы они не соскочат.

Но главное тут даже не это. Обычный бустер можно годами возить в багажнике в надежде, что однажды пригодится (и, если честно, лучше бы не пригодился), а у этого внутри ещё и компрессор. Прикручиваете шланг к колесу, на экране выставляете нужное давление, и он качает сам, а потом сам же отключается. С 25 до 36 PSI колесо доходит меньше чем за минуту, единицы можно переключить на привычные бары, так что пересчитывать в уме ничего не придётся. Правда, при работе он немного греется, поэтому, на мой взгляд, качать колесо с нуля ему не стоит, а вот подкачать после холодной ночи или проверить запаску это как раз его задача. Насадки в комплекте тоже есть, так что велосипед и мяч заодно решены.

Дальше мелочи, которые делают из бустера вещь на каждый день. Есть фонарь с режимами SOS и стробоскопа, что ночью на обочине очень кстати, а ещё он работает как павербанк с USB и USB-C, то есть iPhone от него зарядить можно без проблем. Всё это складывается в чехол с двумя отсеками вместе с кабелем, шлангом и насадками, а приходит устройство уже заряженным (у одного покупателя на 75%), и до полного заряда ему нужно около часа.

Ну а сравнивать такую вещь с кабелем, который через год перетрётся у штекера, даже как-то неловко.

Цена: 4 499 ₽

Купить GOOLOO A3

Ulanzi TC001: пиксельные часы, которые умельцы подключают к умному дому

Ulanzi TC001 — это настольные часы длиной сантиметров двадцать, у которых вместо обычного экрана 256 крупных светящихся пикселей. Подключаются по Wi-Fi и показывают время, дату, температуру в комнате и заряд батареи, а ещё умеют быть таймером-помидором (25 минут работы, 5 минут отдыха), секундомером и табло для счёта. Блогерам понравится счётчик подписчиков YouTube в реальном времени, хотя мне, честно говоря, больше нравится помидор: ставишь его у монитора и хотя бы делаешь вид, что работаешь по системе.

Прогноз погоды из коробки, правда, работает только в Китае, но тут начинается самое интересное. Энтузиасты ставят на них альтернативную прошивку и подключают к Home Assistant, а через него и к HomeKit, и тогда на часах бежит строкой что угодно: погода, курсы валют, напоминание, что ужин готов. Батарея на 4400 мА*ч держит примерно пять часов, так что жить им всё равно на проводе, кабель USB-C на метр в комплекте есть. Ну и на ночь их лучше выключать, потому что светят ярко даже на минимуме.

Если любите ковыряться в настройках, это очень благодарная игрушка, а если нет, то просто красивые часы, которые выглядят солиднее своей цены.

Цена: 3 919 ₽

Купить Ulanzi TC001

Мойка высокого давления в виде пистолета за цену кабеля

Мойка высокого давления YOFIDRA выглядит как большой пистолет с резиновой рукояткой и питается от аккумулятора на 21 В того же типа, что ставят в шуруповёрты Makita. Шланг длиной 5 метров вы просто кидаете в ведро с водой, и пистолет сам забирает её оттуда, так что помыть машину можно хоть во дворе, хоть на даче, где до ближайшей розетки идти через весь участок. А если кран всё-таки рядом, шланг накручивается прямо на него без всяких переходников, причём встроенный клапан не даёт воде течь, пока вы не нажали на спуск.

Спереди стоит одна насадка, которая заменяет шесть: поворачиваете её и получаете узкую струю под 0°, веер под 15°, 25° или 40°, пену или мягкий душ. Режимов мощности три, текущий показывает цифровой экранчик на корпусе, а внутри работает бесщёточный мотор на 22 000 об/мин. Отдельно приятно, что есть поворотный шарнир: им удобно заглядывать в колёсные арки и под днище, куда обычным пистолетом приходится лезть чуть ли не лёжа. В комплекте лежат сумка, пеногенератор, водяной фильтр и трубка-удлинитель, так что докупать ничего не нужно (кроме одной вещи, о ней сейчас).

Про цифры честно: 250 бар и 7,5 литра в минуту для аккумуляторного пистолета звучат очень бодро, и я бы воспринимал их как потолок, а не как то, что вы получите на каждом режиме. Но чтобы смыть грязь с колёс, порогов и бампера после трассы, такой силы хватит с запасом, а большего от мойки в багажнике и не ждёшь.

Теперь та самая вещь. Базовая комплектация идёт без аккумулятора и зарядки, и если у вас дома нет инструмента Makita, то пистолет приедет просто как красивый кусок пластика. Поэтому при заказе выбирайте вариант с аккумулятором или сразу с двумя, если моете большую машину. Ну и лот пока совсем свежий, покупателей у него немного, так что это скорее вариант для тех, кто готов попробовать первым. Зато попробовать можно за ту же сумму, которую в другом месте отдали бы за провод.

Цена: 4 919 ₽

Купить мойку

UGREEN RobotGaN: зарядка на 65 Вт с лицом, которое меняет настроение

Ну а это просто милота. Зарядка UGREEN в виде робота на 65 Вт втыкается в розетку, а на её «мордочке» светится пиксельное лицо, которое меняет выражение: одно, когда ничего не подключено, другое, пока идёт зарядка, и третье, когда всё зарядилось. В комплекте ещё лежат съёмные ножки, с которыми она превращается в маленькую фигурку робота, то есть можно ставить её на стол как игрушку.

При этом зарядка вполне себе серьёзная. Портов три, два USB-C и один USB-A, так что ноутбук, телефон и наушники заряжаются одновременно, а MacBook Air на M2 с нуля доходит до 51% за полчаса. Полные 65 Вт отдаёт первый USB-C, поэтому ноутбук втыкайте именно в него. Внутри GaN, так что греется она слабо, а вилка европейская, переходник не нужен. И она меньше, чем кажется по фотографиям, что для зарядки скорее плюс.

Я бы взял такую в подарок кому-нибудь из коллег, которые до сих пор заряжают MacBook от родного блока: функционально то же самое, а настроение на столе совсем другое.

Цена: 2 619 ₽

Купить зарядку-робота

8BitDo Retro R8: мышь под старую приставку дешевле трёх тысяч

Беспроводная мышь 8BitDo Retro R8 сделана под дизайн старой игровой приставки: бежевый корпус, серая вставка и красные акценты сбоку, так что на столе она смотрится не как очередная чёрная мышь, а как вещь из детства. Главная фишка тут даже не в цвете, а в подставке. Мышь ставится в неё вертикально и заряжается, поэтому, уходя из-за компьютера, вы просто втыкаете её в док и больше не думаете ни о каких проводах. Причём в этом же доке хранится USB-приёмник (то есть он не потеряется в ящике стола), а заодно подставка усиливает сигнал.

При этом начинка у неё совсем не игрушечная. Внутри стоит датчик PAW 3395, чувствительность переключается от 50 до 26 000 DPI, а кнопки на переключателях Kailh рассчитаны на 100 миллионов нажатий, так что сломаться они должны заметно позже, чем вам надоест сама мышь. Подключается она по Bluetooth или через приёмник, переключатель режимов стоит снизу. Форма симметричная, поэтому подойдёт и левше, и правше, а сбоку есть четыре кнопки, которые можно перепрограммировать.

Теперь про нюансы. Своего значения у боковых кнопок по умолчанию нет, их нужно назначить в фирменной программе, а она сделана для ПК под Windows. Так что если у вас Mac, как у меня, имейте в виду, что вся настройка проходит там. Ещё форма у мыши скорее ретро, чем эргономичная, и рассчитана она на хват когтем или кончиками пальцев, поэтому тем, кто любит положить ладонь на мышь целиком, может быть непривычно. Ну и бывает, что при запуске системы курсор отваливается и приёмник приходится переткнуть, мелочь, но знать о ней лучше заранее.

Зато упаковано всё аккуратно, мышь приходит оригинальной и целой, а в коробке лежат сама мышь, док, кабель и инструкция. Если понравится стиль, у 8BitDo есть ретро-клавиатура в пару к ней, правда, продаётся она отдельно. На мой взгляд, меньше чем за три тысячи это вполне себе разумная покупка, и уж точно приятнее, чем один кабель с яблоком на коробке.

Цена: 2 699 ₽

Купить мышь 8BitDo

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