Apple готовит еще одну презентацию 27 октября. И она будет интереснее первой

Если вы как раз собирались обновить MacBook Pro, с покупкой лучше подождать пару недель. Не успели мы разобраться, что Apple покажет на презентации 13 октября, как в Bloomberg назвали дату второго октябрьского анонса. И вот он для владельцев Mac куда интереснее первого. Компания, судя по всему, готовит ноутбук, который фанаты выпрашивали больше десяти лет, а заодно обновит еще пару устройств, причем одно из них вообще не компьютер. Только у этой новости есть оговорки, о которых стоит знать до того, как откладывать деньги. Ниже разберем, что покажут 27 октября, чем новые прошки отличаются от нынешних и кому действительно есть смысл ждать.



Почему у Apple две презентации за один месяц

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple представит новинки «в районе вторника, 27 октября». Это уже второй запуск за месяц: 13 октября компания покажет хаб для умного дома, новую Apple TV 4K и обновленный HomePod mini. О двух волнах анонсов в октябре MacRumors писал еще в начале месяца, теперь у второй появилась конкретная дата.

Большой сцены, скорее всего, не будет. Bloomberg пишет про онлайн-видео и живые показы для журналистов, примерно как в октябре 2024 года, когда Apple выпускала iMac, Mac mini и MacBook Pro на M4 роликами и пресс-релизами несколько дней подряд. Аудитория тоже понятна: по словам Гурмана, запуск рассчитан на тех, кто монтирует видео, обрабатывает фото и пишет музыку.

Официального приглашения пока нет. Apple подтвердила только событие 13 октября, так что дата 27 октября остается сведениями Bloomberg, а не анонсом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если Apple разошлет приглашения или сдвинет запуск на ноябрь, там это появится в тот же день.

MacBook Pro с OLED и сенсорным экраном

Главная новинка 27 октября — MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, у которого впервые будет OLED-экран с поддержкой касаний. Подготовку к этому видно уже в системе: в бете macOS 27.2 нашли жесты для управления пальцем, а часть интерфейса macOS 27 Golden Gate, вроде Пункта управления и ползунка громкости, явно рисовали под палец, а не под курсор.

Вместо челки, которая с 2021 года режет верх экрана, ноутбук получит Dynamic Island из айфона. Для Mac это первый такой случай. Сами корпуса, по данным Bloomberg, станут тоньше и заметно легче нынешних. Насколько именно, никто не уточняет. Название тоже прояснилось: слухи про MacBook Ultra не подтвердились, обе модели останутся в линейке MacBook Pro.

С чипами пока путаница. 9to5Mac и Cult of Mac пишут, что OLED-прошки получат M5 Pro и M5 Max, а не новое поколение M6. Звучит странно для флагмана, но логика понятна: главное в этом ноутбуке экран и корпус, а не процессор. Кто ждал сразу M6 Max вместе с OLED, получит либо одно, либо другое.

Больше всего вопросов к самому OLED. Мини-LED в нынешних MacBook Pro и так хорошо держит яркость и контраст, но на темных сценах вокруг ярких объектов бывает заметен ореол. У OLED каждый пиксель светится сам, так что ореола не будет, а черный фон перестанет светиться серым. В iPad Pro Apple с 2024 года ставит двухслойный OLED, и отработанная технология с планшета вполне может переехать в ноутбук.

Обычный MacBook Pro и iMac на M6

В тот же день, по данным Bloomberg, Apple обновит базовый 14-дюймовый MacBook Pro и iMac, оба получат новый чип M6. Внешне, по словам источников 9to5Mac, оба компьютера не изменятся и будут выглядеть как нынешние версии.

Выходит странная картина. Самый простой MacBook Pro получит процессор новее, чем дорогие модели с OLED. Тем, кому нужен ноутбук для учебы, браузера и офиса, это даже на руку: свежий чип в знакомом корпусе обычно стоит дешевле редизайна, а проблем первого поколения у такого Mac меньше.

С iMac история похожая. Нового дизайна в этот раз не ждут, так что разница с моделью на M4 сведется к производительности и, возможно, новым цветам. Если ваш iMac на M1 или M3 работает без нареканий, менять его ради M6 смысла мало.

iPad mini впервые с OLED

Последний пункт списка не про Mac. Apple обновит iPad mini, и маленький планшет тоже получит OLED-экран. По данным Гурмана, это не единственное изменение: у iPad mini будет переделанная система динамиков и фронтальная камера на длинной стороне.

Последнее важнее, чем кажется. Сейчас камера у iPad mini стоит на короткой грани, и при звонке в горизонтальной ориентации вы смотрите куда-то вбок от собеседника. iPad Pro, iPad Air и обычный iPad уже переехали на горизонтальную камеру, так что mini последним из линейки избавится от этой странности.

Какой чип поставят в планшет, источники не уточняют. Нынешний iPad mini работает на A17 Pro, так что логично ждать что-то из более свежих айфонов, но это уже моя догадка, а не данные Bloomberg.

Ждать 27 октября или покупать сейчас

Если вы выбираете между нынешним MacBook Pro и тем, что покажут через пару недель, сначала прикиньте, что вам нужно от ноутбука. Я уже писал, почему такой MacBook Pro точно куплю сам, но это не значит, что ждать стоит всем. Цен Apple не называет, Bloomberg тоже. Сложно представить, что OLED, сенсор и новый корпус сделают прошку дешевле.

Ждать стоит, если вы работаете с видео и фото и давно хотели экран без ореолов, или если для вас важен вес ноутбука в рюкзаке. А вот если нужен рабочий Mac прямо сейчас, нынешняя модель никуда не денется. После анонса ее, скорее всего, начнут продавать дешевле, особенно на сером рынке. Учтите и то, что первая версия нового дизайна почти всегда собирает детские болячки, которые Apple исправляет только в следующем поколении.

В России официально новинки не появятся, так что первые MacBook Pro с OLED привезут серые поставщики, и цены в первые недели будут заметно выше американских. Будете ждать сенсорную прошку или вам хватит нынешней? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, любопытно, сколько читателей вообще тянется к экрану Mac пальцем.

Сенсорный экран, кстати, сразу означает отпечатки пальцев на глянце. Мягкие салфетки из микрофибры и наборы для чистки экранов недорого находятся в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, пригодятся и нынешнему MacBook.

До 27 октября все еще может поменяться: Гурман и сам допускал, что сенсорный MacBook Pro съедет на ноябрь. Но если Bloomberg прав, через две с половиной недели у MacBook Pro впервые за пять лет поменяется самое главное, экран. И тогда спор, нужен ли Mac тачскрин, наконец перейдет из теории в магазины.