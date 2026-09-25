Насколько подорожает техника Apple в России из-за нового сбора с 1 декабря

Присматриваетесь к новому iPhone или MacBook и прикидываете, не взять ли его до зимы? Повод задуматься как раз появился. Мы уже писали, что с 1 декабря в России вводят новый сбор на электронику, но тогда никто не знал главного: сколько именно придется отдать. Теперь цифры есть, и выяснилось, что одна и та же модель может обойтись продавцу почти вдвое дороже или дешевле из-за одной отметки в госсистеме. Рассказываем, от чего зависит ставка, кто на самом деле будет ее платить и почему часть рынка этот сбор вообще не заметит.



Сколько сбора заложат в смартфон и ноутбук

На фоне того, как Apple подняла цены на старые iPhone, любой новый платеж за технику сразу вызывает вопрос: насколько еще все подорожает. Ответить одной цифрой не получится. Минпромторг опубликовал проект приказа 24 сентября, и ставка в нем зависит сразу от двух вещей: что это за устройство и знает ли о нем система маркировки.

Базовая ставка для ноутбука составляет 746 рублей, для смартфона 373 рубля, но в чистом виде ее почти никто платить не будет. К ней применяют коэффициент: если модель есть в системе маркировки, сбор снижается примерно на треть, если нет, настолько же растет. Вот как это выглядит по всем видам техники из первого списка.

Вид техники Без маркировки С маркировкой Ноутбуки и планшеты с клавиатурой 992 рубля 500 рублей Смартфоны 496 рублей 250 рублей Проводные телефоны с беспроводной трубкой 198 рублей 100 рублей Сотовые телефоны 100 рублей 50 рублей Прочие телефонные аппараты 49 рублей 25 рублей

Если смотреть только на смартфоны, 250 рублей выглядят мелочью. Но разница между столбцами показывает, что продавцу совсем не все равно, в какой из них попадет его товар. И это только стартовые цифры.

Под «маркировкой» здесь понимают не наклейку на коробке. Все решает наличие модели в справочнике конкретного аппарата в системе «Честный знак». Есть, скажем, iPhone 17 Pro, который вы покупаете, в справочнике, значит, импортер платит по нижней ставке. Нет модели, и за каждый смартфон уйдет уже 496 рублей. Разница почти двукратная, и на партии в тысячу телефонов она превращается в 246 тысяч рублей.

Теперь о том, что в список не попало. Смарт-часы, наушники и колонки на первом этапе сбором не облагаются, так что AirPods и Apple Watch пока в стороне. Про обычные iPad без клавиатуры в документе отдельно ничего не сказано, тут придется ждать финальной редакции. При этом в Минпромторге не скрывают, что перечень будут расширять. С 1 сентября в России уже идет эксперимент по маркировке компьютеров, накопителей и игровых консолей, так что Mac mini и приставки вполне могут оказаться в следующей волне. Проект сейчас проходит обсуждение, и ставки еще могут поправить. Как только приказ утвердят в окончательном виде, мы сразу расскажем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.

Платит продавец, а расплачивается покупатель

Формально к покупателю сбор отношения не имеет. По закону деньги в бюджет перечисляют юрлица и ИП, которые ввозят технику в Россию или производят ее здесь. Отдельной строчки в чеке не будет, и на кассе никто не попросит у вас 250 рублей сверху. Все собранное государство обещает направить на поддержку российской радиоэлектроники, по оценке Минпромторга это около 136 млрд рублей за шесть лет.

Только не стоит думать, что продавцы оставят эти расходы на себе. Сбор войдет в себестоимость устройства, а дальше начинается обычная арифметика розницы. Сверху ложится наценка каждого звена, от дистрибьютора до магазина, а НДС считается уже от итоговой суммы. Поэтому 250 рублей на входе на полке вполне могут стать 400 или 500. А еще магазины любят круглые цифры, так что iPhone за 89 990 рублей вряд ли будет стоить 90 240. Скорее сразу 90 990.

Есть и менее заметная деталь. Платить нужно в момент ввоза, то есть задолго до того, как товар кто-то купит. Представители онлайн-торговли уже говорили, что им было бы проще отдавать деньги после продажи. Пока же компании будут вынимать их из оборота заранее, а стоимость таких денег в итоге тоже оказывается в цене для покупателя.

Для дорогой техники Apple сама по себе сумма небольшая. Если iPhone стоит около 100 тысяч рублей, даже максимальные 496 рублей дают меньше процента. Куда сильнее сбор ударит по дешевым смартфонам: для модели за 10 тысяч рублей те же деньги превращаются уже в 5% цены. В Минпромторге, кстати, прямо объясняют, что ставки подбирали так, чтобы бюджетная техника не подорожала слишком сильно. Если вы работаете в рознице и уже видите, как поставщики пересматривают прайсы, расскажите об этом в нашем чате в Telegram или МАКС. Нам и другим читателям будет интересно сравнить, как это выглядит изнутри.

Кого сбор заденет, а кого обойдет стороной

Раз сбор привязан к ввозу и производству, он касается всей техники, которая попадает на рынок легально. Это устройства, которые продаются официально: смартфоны российской сборки и гаджеты китайских брендов, продолжающих работать в России напрямую. Сюда же относится и параллельный импорт, через который в страну уже несколько лет везут iPhone, MacBook и почти всю остальную технику Apple.

С параллельным импортом все немного сложнее. Apple в России официально не работает, и сама вносить свои модели в российский справочник вряд ли станет. При этом от наличия модели в справочнике зависит, заплатит импортер 250 рублей за смартфон или почти 500. Крупным поставщикам выгодно, чтобы iPhone туда попали, но как именно будут регистрировать технику, ввезенную без участия производителя, пока подробно не расписано.

А вот серый рынок новый сбор не затронет. Телефоны, которые привозят в чемоданах и продают через объявления или небольшие точки без документов, как коммерческий импорт не оформляются. Значит, и платить с них никто не будет. Маркировкой такие продавцы тоже не занимаются, так что им просто нечего вносить в систему.

Правда, дешевле серые iPhone от этого не станут. Такие продавцы всегда смотрят на ценники в крупных сетях и держатся чуть ниже, чтобы оставаться интереснее. Если официальный iPhone подорожает на 500 рублей, у продавца с Авито появится отличный повод поднять цену на ту же сумму, не заплатив при этом ни рубля сбора. Так было при каждом скачке курса и пошлин, и здесь вряд ли выйдет иначе. Добавьте к этому отсутствие гарантии, и экономия на сером рынке становится еще более спорной.

Имеет ли смысл брать iPhone до декабря

Если покупка и так запланирована на ближайшие месяцы, откладывать ее нет смысла. Но и бежать в магазин прямо сейчас исключительно из-за сбора тоже не нужно. Он платится при ввозе, поэтому техника, которая уже лежит на складах, под новые правила попасть не должна. Первые партии со сбором начнут доходить до прилавков ближе к концу года, а там подтянется и предновогодний спрос.

Гораздо сильнее на цену iPhone влияют курс рубля, логистика и наценки параллельных импортеров. На их фоне несколько сотен рублей выглядят почти погрешностью. Настоящий риск в другом. Закон разрешает брать до 5 тысяч рублей за единицу техники, а нынешние ставки в разы ниже этого потолка. Если перечень расширят, а ставки со временем поднимут, на ценниках это будет видно куда лучше.

Зато аксессуары в первый список не вошли. Кабели, зарядки, чехлы и пауэрбанки сбором не облагаются. Если хочется сэкономить на всем, что окружает iPhone, выгодные варианты с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы».