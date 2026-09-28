Apple случайно раскрыла 3 новых устройства. Их покажут уже в октябре

Октябрь у Apple обещает быть насыщенным, и на этот раз подсказку дала сама компания. В ее собственном коде нашли изображения сразу трех устройств, которые давно ждут обновления. У одного поменялось то, на что владельцы жаловались годами, второй получит новую палитру, а у третьего все самое интересное спрятано внутри знакомого корпуса. Находки хорошо ложатся на наш прогноз о том, что Apple покажет в октябре, и ниже разберем, что именно удалось разглядеть и чего от новинок ждать.



iPad mini 8 догоняет старшие айпады

Начну с iPad mini, потому что по нему информации больше всего. Файлы в коде Apple обнаружил Аарон Перрис из MacRumors, и на картинках отлично видна лицевая панель будущего планшета. Спину и боковые грани Apple не показала, так что про изменения там пока ничего сказать нельзя. Но и спереди нашлось достаточно, чтобы дополнить все, что мы знали о новом iPad mini.

Главное изменение касается фронтальной камеры. Она переехала на длинную грань, как у iPad, iPad Air и iPad Pro. Получается, что mini был последним айпадом, у которого камера стояла сбоку при горизонтальном хвате. Кто созванивался с ним в альбомной ориентации, помнит, как собеседник видит тебя немного со стороны, а рука то и дело перекрывает объектив. Теперь эта проблема уйдет.

Еще бросается в глаза небольшая прорезь в верхней части защитного стекла. Выглядит она точно так же, как у iPhone, и почти наверняка нужна для динамика. Кнопки громкости и питания при этом остались на верхнем торце, так что привычная эргономика не пострадает.

Прорезь хорошо объясняется старыми данными Марка Гурмана из Bloomberg. Он писал, что iPad mini 8 получит защиту от воды и совершенно новый динамик, который работает за счет вибрации. Для планшета, который часто берут в ванную, на кухню или в дорогу, это заметный плюс. Иконки из кода, судя по всему, подтверждают его слова.

Внутри планшета будет процессор A20 Pro. Кроме того, ходят слухи о чуть большей диагонали и OLED-экране, массовое производство которого, по данным источников, стартовало еще летом. Гурман ожидает анонс до конца октября. Хотите узнать о выходе iPad mini первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там новость появится сразу после анонса.

Apple TV 4K выглядит по-старому, но внутри почти все новое

Вторая находка касается приставки. В коде Apple нашли изображение с подписью Apple TV 4K (4th generation), и по нему видно, что внешне устройство не изменится. Все апгрейды будут внутренними, и мы подробно разбирали главные функции новой Apple TV, которые ей приписывают.

Текущей Apple TV скоро исполнится четыре года. Ее представили в октябре 2022-го, внутри стоят A15 Bionic и 4 ГБ оперативки. Для воспроизведения фильмов этого до сих пор хватает с запасом, а вот для новых функций Apple уже нет. Новинка получит A17 Pro или что-то свежее. Для игр это означает аппаратную трассировку лучей и заметно более приятную графику.

Не менее важен объем памяти. По слухам, у приставки будет 8 ГБ оперативной памяти, и именно это открывает дорогу Apple Intelligence и Siri AI. В tvOS 27 ожидают отдельное приложение Siri, а сама Siri AI должна отвечать почти на любой вопрос и лучше понимать контекст. Правда, для России тут есть оговорка: русский язык Siri до сих пор не поддерживает, так что оценить новинку в полной мере получится не у всех.

За беспроводную связь будет отвечать собственный чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Wi-Fi 7 умеет передавать данные сразу в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, если это поддерживают и приставка, и роутер. В теории это до четырех раз быстрее, чем Wi-Fi 6 у нынешней модели. На практике скорость все равно упрется в тариф провайдера и качество домашней сети. Сомневаетесь, стоит ли ради этого менять роутер? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по вашей ситуации.

Вместе с приставкой ждут и обновленный пульт Siri Remote, но что в нем поменяется снаружи и поменяется ли вообще, пока непонятно. С ценой тоже ясности нет. В июне Apple подняла стоимость 14 продуктов, и Apple TV 4K в США теперь стоит от 199 долларов за версию с Wi-Fi и 64 ГБ вместо 129. Модель с Ethernet и 128 ГБ подорожала со 149 до 249 долларов. Сохранит ли новинка эти цены или станет еще дороже, неизвестно.

HomePod mini 2 меняет только цвета

Третьей находкой оказался HomePod mini второго поколения. В коде нашлись иконки, где колонка прямо так и называется, HomePod mini 2. Судя по изображениям, дизайн останется прежним: та же сфера в тканевой оплетке и сенсорная панель сверху. Зато колонка выйдет в пяти новых цветах.

Палитра будет такой: зеленый, розовый, синий, белый и черный. Сейчас HomePod mini продается в желтом, оранжевом, синем, белом и темно-сером цвете. Синий в новой линейке станет чуть светлее, чем нынешний. То есть яркие теплые оттенки уходят, а вместо них появляются более спокойные.

Напомню, что первый HomePod mini Apple представила в октябре 2020 года по цене 99 долларов, позже он подорожал до 129. Внутри у него чип S5 для вычислительного звука, широкополосный динамик, два пассивных излучателя и акустический волновод, который дает круговой звук. Колонка умеет работать в паре со второй такой же, управлять умным домом и передавать голосовые сообщения через Интерком.

Слухи о новой версии ходят уже несколько лет, так что вторая модель давно назрела. Почти наверняка она получит более свежий чип и поддержку Siri AI. Выход ожидается до конца 2026 года. Если собираетесь обзавестись колонкой, заранее присмотрите для нее подставку или настенное крепление. Такие недорогие мелочи с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы».

Когда Apple покажет новинки

Сами по себе файлы в коде ничего не гарантируют, но Apple обычно добавляет такие изображения незадолго до выхода устройств. Поэтому все три новинки, скорее всего, уже на подходе. Октябрь для компании давно стал привычным месяцем анонсов, и Гурман прямо называет конец октября сроком для iPad mini.

Отдельной презентации под эти устройства может и не быть. iPad mini, Apple TV и HomePod mini компания часто обновляет пресс-релизами на сайте, без большой трансляции. Так что новость может появиться в любой момент, счет идет на дни или недели.

Если выбирать, чего ждать больше всего, я бы поставил на iPad mini. Там меняется сразу много всего: камера, экран, динамик, защита от воды и процессор. Apple TV выглядит как давно назревший технический апгрейд, который важнее для тех, кто играет или ждет Siri AI. А HomePod mini 2 в первую очередь порадует тех, кому нравились новые цвета, и тех, кто давно хотел обновить старую колонку.