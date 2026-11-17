В следующем году айфону исполнится 20 лет. По слухам, Apple готовит к юбилею новый дизайн, но одним телефоном дело не ограничится. В списке ожидаемых устройств нашлись такие, что хочется сначала спросить: а как этим вообще пользоваться? И к некоторым из них вопросов пока больше, чем к юбилейному айфону.



Юбилейный iPhone Pro интереснее очередной смены чипа

В списке будущих устройств Apple, составленном по сообщениям Марка Гурмана из Bloomberg и других источников, набралось 18 позиций. Шесть из них — айфоны. Это пока слухи, причем разной степени надежности: о каких-то моделях известны характеристики, а появление других предполагают по графику прошлых выпусков.

У iPhone 18e и обычного iPhone 18 ожидают чип A20, 9 ГБ оперативной памяти и более долгую работу от батареи. Без конкретных часов автономности, так что обещать лишний день без зарядки здесь не будем. Но сам набор изменений понятный: обновление для тех, кому нужен обычный айфон и не хочется доплачивать за Pro.

С Air 2 история любопытнее. Ему приписывают A20 Pro, сверхширокоугольную камеру и уменьшенный Dynamic Island. Вторая камера дала бы больше свободы при съемке: например, чтобы уместить в кадр здание или компанию друзей, не отходя назад. Еще в списке модем C2 с поддержкой mmWave в США. Покупателям из других стран интереснее смотреть на остальные изменения, чем на этот пункт.

Главная интрига — дизайн iPhone 20 Pro и Pro Max. На двадцатилетие айфона им прочат стекло, изгибающееся по краям и углам, более тонкие рамки и A21 Pro. Вот на такую прошку хочется хотя бы посмотреть. Новый процессор по внешнему виду не отличишь от старого, а здесь Apple, судя по описанию, собирается заметно поменять сам корпус.

Для складного iPhone Duo 2 уже тестировали Face ID. Успеют ли довести его до релиза, неизвестно. Также обсуждается идея добавить кнопке Camera Control функции кнопки действия. Оба изменения могли бы избавить от лишних движений при повседневном использовании, но пока их даже в этом списке описывают с оговорками.

Утечки про юбилейный айфон наверняка еще будут меняться. Самые интересные обсуждаем в наших каналах в Telegram и МАКС, в том числе когда очередной красивый слух не сходится с предыдущими.

У iPad Air появится повод поспорить с прошкой

Про новый iPad Air с OLED мы писали отдельно. В сводке ему приписывают M5, более тонкий и легкий корпус, а также возможную функцию Acoustic Display. Но именно OLED в iPad Air выглядит самым заманчивым пунктом. Экран видишь все время, пока пользуешься планшетом. Запас мощности процессора нужен далеко не в каждом приложении.

Только не надо заранее записывать Air в убийцы Pro. Частота обновления дисплея и цена тоже имеют значение. Можно получить красивую картинку в фильме, но по-прежнему видеть разницу с прошкой при прокрутке страниц. Название технологии экрана само по себе этого вопроса не закрывает.

Обычному iPad обещают A19 с Apple Intelligence, чип N1 с Wi-Fi 7 и модем C1X в версии с сотовой связью. Для базового планшета набор выглядит серьезно. Правда, покупать его именно ради ИИ имеет смысл лишь в том случае, если вы собираетесь пользоваться этими функциями на поддерживаемом языке.

У iPad Pro в списке значатся M6 или M7 и испарительная камера. Чип пока даже не называют однозначно. А охлаждение может пригодиться тем, кто подолгу нагружает планшет обработкой видео: отводить тепло в таком режиме важнее, чем при чтении книги. Насколько поможет новая конструкция, покажут уже тесты.

Apple Watch могут оставить старые ремешки не у дел

Слух об Apple Watch Series 13 касается вещи, которую легко недооценить до покупки: крепления ремешков. Инсайдер Instant Digital говорил о редизайне часов и новой системе крепления. Если она окажется несовместимой с нынешней, любимый браслет на новые часы уже не переставишь.

Смена крепления ремешков мне нравится меньше, чем разговоры о новом корпусе. Особенно если человек успел купить несколько дорогих браслетов. Но похожие слухи ходят давно, а до реального устройства так и не добрались. Отказываться от нужного ремешка только из-за них я бы не стал. Другое дело — закупать целую коллекцию в расчете на следующие часы.

Apple Watch Ultra 5 попали в подборку вообще без конкретной утечки. Новые Ultra выходили в четырех из последних пяти лет, поэтому следующую модель ждут и в 2027-м. Этого достаточно, чтобы предположить обновление, но приписывать ему функции Series 13 пока не из чего.

MacBook Neo добавят памяти, а Pro могут вернуть светящееся яблоко

В ноутбуках набралось четыре позиции. Чтобы не запутаться в названиях чипов, вот весь набор:

MacBook Neo с A19 Pro, 12 ГБ памяти и, возможно, новыми цветами;

MacBook Air с M6;

базовый 14-дюймовый MacBook Pro с M7, возможным Dynamic Island и подсветкой логотипа;

MacBook Pro с экраном PROLED XDR на M7 Pro и M7 Max.

Светящееся яблоко, конечно, жаль было терять. Но из этого списка я бы в первую очередь выделил память MacBook Neo: 12 ГБ вместо нынешних 8 ГБ. Когда рядом с браузером открыто несколько рабочих приложений, дополнительная память пригодится куда чаще, чем подсветка на крышке.

Для Neo это еще и повод сравнить будущую конфигурацию с Air. Все упрется в разницу в цене и ограничения младшей модели. Доплата за Air может оказаться оправданной, даже если для ваших задач хватает процессора Neo. Одной цифрой оперативки выбор ноутбука все равно не решить.

Mac mini и iMac в подборке отсутствуют. Это не означает, что настольных новинок в 2027-м не будет: о них просто нет сведений в этом списке. Обновление еще вполне могут добавить, так что делать из отсутствия слухов выводы о покупке рано.

Камеры в AirPods Pro звучат странно, пока не вспомнишь про Siri

Камеры будущих AirPods Pro связывают с Siri AI и визуальным интеллектом. Идея в том, чтобы помощник получал сведения об окружающем мире. Например, голосовой вопрос о предмете перед вами тогда не требовал бы сначала доставать айфон. Это возможный сценарий применения, а не обещанная функция готовых наушников.

У AirPods Pro с камерами мне прежде всего интересна автономность. Слушать музыку, пользоваться шумодавом и еще передавать данные с камер — сколько такая модель проживет без футляра? Ответа в утечке нет. А заряжать наушники посреди дня ради возможности иногда спросить что-то у Siri захочется не каждому.

Вы бы пользовались такой функцией или камера в наушниках кажется лишней? Можно поспорить в наших чатах в Telegram и МАКС. Особенно интересно, какой вопрос помощнику вы задали бы первым.

Умные очки Apple без айфона далеко не уйдут

О том, зачем нужны умные очки Apple, у нас есть отдельный материал. По данным Гурмана, показать их хотят на WWDC 2027, а начать продажи ближе к концу года. Ожидаются камеры, микрофоны и динамики, работа с Siri, звонки и сообщения. Музыку и уведомления очки тоже смогут воспроизводить или зачитывать.

Это будет аксессуар к iPhone. Поэтому вместе с оправой придется выбирать и способ использования: готовы ли вы разговаривать с помощником на улице, слушать уведомления вместо чтения с экрана и носить очки ради этих возможностей?

Вопрос совместимости тоже остается открытым. Apple еще должна назвать подходящие айфоны и языки, на которых заработают функции очков. Если ради новой оправы придется менять еще и телефон, стоимость всей затеи будет совсем другой. Вот этот пункт стоит проверить до заказа, а не после распаковки.

HomeView Max прочат экран, который поворачивается на руке

HomeView Max выглядит самым непривычным устройством в подборке. Ему обещают 9-дюймовый дисплей на роботизированной руке с поворотом на 360 градусов. Возможная стартовая цена в США — 999 долларов. Почти тысяча за домашний экран, и это еще предварительная оценка.

Экран на роботизированной руке любопытен хотя бы тем, что его придется оценивать совсем иначе, чем планшет. Важно, где он будет стоять и удобно ли смотреть на него из разных частей комнаты. Поворот на полный круг красиво выглядит в характеристиках, но дома у стены половина этого круга может просто не понадобиться.

Пока из новинок легче всего представить пользу от OLED в Air или дополнительной памяти в Neo. С очками и подвижным HomeView придется сначала понять, нужны ли они вообще. Откладывать покупку ради нового корпуса или экрана еще можно понять. А вот ждать год ради устройства, которому пока не придумал применения, я бы не стал. Кабели и зарядки для той техники, которой вы пользуетесь сейчас, ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.