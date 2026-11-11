Не покупайте iPad Air прямо сейчас. На подходе лучшая модель за всю историю

Тот, кто собирается купить iPad Air в ближайшие месяцы, рискует взять планшет, который уже весной заметно устареет. Следующая модель обещает стать самым серьезным обновлением Air с 2020 года, и почти все новшества Apple уже обкатала на свежем iPad mini. Пара из них не досталась даже iPad Pro. Вот только главное ожидание от нового экрана, судя по всему, снова не сбудется.



Новый iPad mini уже показал, каким будет Air

Еще месяц назад список изменений будущего Air выглядел скромно: OLED и новый чип. После осенней презентации iPad mini его можно смело удлинять. Apple часто сначала обкатывает технологию на одном планшете, а потом раздает ее остальным, и mini в этот раз сработал как пробный шар. Мы уже попробовали новый iPad mini с OLED, и многое из того, что в нем появилось, теперь ждут и в Air.

По последним данным, новинка выйдет в первой половине 2027 года. Точной даты нет, но эту линейку Apple в последние годы обновляет весной: Air с M3 представили в марте 2025-го, а с M4 — 2 марта 2026-го. Так что март или апрель выглядят самым вероятным окном. Размеры, судя по утечкам, останутся прежними: 11 и 13 дюймов.

Панели для планшета Samsung Display может начать выпускать уже в декабре или январе. Экран при этом будет проще, чем у iPad Pro: однослойный OLED вместо двухслойной тандемной матрицы. Так Apple держит себестоимость, и из этой экономии растут некоторые компромиссы новинки. О них чуть позже.

Многое из iPad Pro переедет в Air, и кое-что сверху

Главное, конечно, экран. Air впервые получит OLED вместо LCD: глубокий черный, сочнее цвета и заметно выше контраст. Рамки вокруг экрана станут тоньше, а для тех, кто работает у окна или на улице, появится опция с антибликовым стеклом nano-texture. До сих пор за него можно было доплатить только в iPad Pro.

Как это выглядит вживую, хорошо видно по iPad mini. На снимке рядом лежат новая модель с OLED и прошлая с обычным LCD-экраном: у первой заметно тоньше рамки, а цвета насыщеннее, особенно красный и синий. У Air разница, судя по всему, будет такой же.

Корпус станет примерно на 15% тоньше и на 15% легче. Если считать от нынешней 11-дюймовой версии с ее 6,1 мм и 464 граммами, выйдет почти миллиметр и около 70 граммов. На бумаге мелочь, а в руке при долгом чтении лежа разница чувствуется сразу.

Дальше то, чего нет даже у прошки. Air должен получить защиту IP67 от воды и пыли, а динамики спрячутся внутрь: звук будет идти прямо от экрана за счет его вибраций, так что отверстий на корпусе не останется. Обе вещи Apple уже поставила в iPad mini. Для планшета, который берут на кухню с рецептом или в ванную с сериалом, это весомее, чем очередной прирост в тестах.

Остальные изменения проще перечислить списком:

чип M5, который до 20% быстрее нынешнего M4;

собственный модем Apple C2 в версиях с SIM-картой, с заметно более быстрой отдачей данных, чем у C1X;

вспышка True Tone с адаптивным режимом, как у iPad Pro, для съемки документов;

зарядка до 50% за 30 минут от адаптера на 35 Вт и мощнее.

Про M5 стоит сказать по-человечески, потому что «до 20% быстрее» само по себе мало что объясняет. В браузере, заметках, YouTube и мессенджерах разницу с M4 вы не заметите: нынешний Air и так справляется с ними без задержек. Прирост проявится там, где планшет работает на пределе. Видео после монтажа будет экспортироваться быстрее, тяжелые игры пойдут с более плавной картинкой, а графика у M5, по данным Apple, до 45% быстрее, чем у M4.

Главное же изменение касается ИИ. В каждое графическое ядро M5 встроен отдельный ускоритель для нейросетей, и в iPad Pro с этим чипом Apple обещает до 3,5 раза более высокую скорость в таких задачах, чем у M4. На деле это значит, что Apple Intelligence, обработка фото и другие умные функции, которые работают прямо на планшете, будут отвечать заметно шустрее. А еще свежий чип — это запас на годы: новые функции iPadOS все сильнее завязаны на ИИ, и планшет с M5, скорее всего, дольше будет получать их целиком, без урезанных версий.

Чтобы было проще сравнить, свел нынешний Air и ожидаемый в одну таблицу. Цифры новинки пока взяты из утечек, Apple их не подтверждала.

Параметр iPad Air с M4 Следующий iPad Air Экран LCD, 60 Гц OLED, 60 Гц, опция nano-texture Чип M4 M5, до +20% Толщина и вес (11 дюймов) 6,1 мм, 464 г примерно на 15% тоньше и легче Защита от воды нет IP67 Динамики с отверстиями в корпусе звук через экран Модем Apple C1X Apple C2 Вспышка нет True Tone, адаптивная

Если сложить все вместе, получается почти новый планшет. Причем большую часть изменений видно без всяких бенчмарков: экран, вес и спокойствие за планшет рядом с водой вы заметите в первый же день.

OLED есть, а плавности не будет

Теперь о том, что звучит менее радостно. Экран, судя по всему, останется на 60 Гц. Для LCD это было привычно, но от OLED за такие деньги многие ждали и ProMotion на 120 Гц. Тот же компромисс Apple уже сделала в iPad mini: OLED поставили, частоту оставили прежней. Так что плавная прокрутка останется привилегией iPad Pro.

Второй вопрос — цена. Новый iPad mini подорожал в США на 100 долларов, с 599 до 699. Ничего не мешает Apple повторить этот ход с Air, тем более что OLED дороже LCD даже в упрощенном однослойном варианте. Цен пока нет даже в утечках, поэтому подорожание — мой прогноз, а не факт.

Третий риск связан с тонким корпусом. В новом iPad mini, как выяснилось, батарея стала меньше, чем у прошлой модели: 4900 мА·ч против 5034 мА·ч, и на презентации Apple об этом промолчала. Air тоже худеет на 15%, и место под аккумулятор придется где-то искать. Быстрая зарядка отчасти сгладит проблему, но про емкость батареи в утечках пока ни слова.

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Несколько месяцев ожидания окупятся на годы вперед

Покупать iPad сейчас или ждать, мы уже прикидывали на примере трех новых iPad к лету 2027 года. С Air ответ выходит самым однозначным из трех: разрыв между нынешней моделью и следующей слишком большой, а ждать осталось недолго.

Посчитайте сами. Если презентация пройдет в марте или апреле, до нее четыре-пять месяцев. А планшет обычно берут года на три-четыре, и все это время вы будете смотреть на LCD с серым черным, пока у нового Air черный будет по-настоящему черным. С защитой от воды, звуком без отверстий в корпусе и весом то же самое: докупить их потом не получится, только сменить планшет целиком.

Есть и денежный довод. После выхода нового Air прошлую модель обычно отдают заметно дешевле, а продать подержанный Air с M4 через год будет сложнее, чем сейчас. Так что даже если новинка окажется не по карману, весной нынешний Air, скорее всего, достанется вам выгоднее, чем сегодня.

Брать сейчас имеет смысл, пожалуй, только тем, кому планшет нужен прямо сейчас: к учебе, к работе или взамен разбитого. Для заметок с Apple Pencil, браузера и документов Air с M4 и сегодня закрывает все задачи с запасом. Но если старый iPad еще жив, дайте ему дотянуть до весны.

Сомневаетесь, дотянет ли ваш планшет? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по вашему сценарию. А пока ждете, можно подготовиться: блоки на 35 Вт и мощнее, которые понадобятся новому Air для быстрой зарядки и подойдут вашему iPhone уже сейчас, регулярно попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что с покупкой лучше не торопиться. Новый Air обещает стать лучшим в истории линейки: OLED, защита от воды, M5 и корпус тоньше прежнего. Да, ProMotion ему, судя по всему, не достанется, а цена может подрасти. Но даже с этими оговорками разница с нынешней моделью слишком большая, чтобы не замечать ее за несколько месяцев до презентации.