Как посмотреть статистику каналов в МАКС на iPhone и Mac: подписчики, уведомления и просмотры

У каналов в МАКС наконец-то появилась собственная статистика, и по логике она заметно напоминает то, что давно есть в Telegram. Раздел с аналитикой раскатывают на всех устройствах сразу, так что владельцы могут смотреть, как растет аудитория и насколько живо люди читают посты. Функция особенно кстати сейчас, когда недавно все желающие получили возможность создавать публичные каналы в МАКС и хочется понимать, окупаются ли усилия. Ниже разберем, что показывает новый раздел и как добраться до него на айфоне и на Маке.



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Что именно показывает новая аналитика

Раздел открыт только тем, у кого есть права администратора канала. Обычный подписчик цифры не увидит, и это правильно: аудитория и охваты — штука чувствительная, ее незачем показывать всем подряд.

Внутри собрана вся базовая аналитика, к которой привыкли авторы в Telegram. Видно динамику подписок и отписок и общее число подписчиков. Отдельной строкой идет доля аудитории с включенными уведомлениями. Это важный показатель, ведь именно эти люди видят ваши публикации первыми.

Данные можно смотреть за разные отрезки: 7, 28 или 90 дней. Такого хватает, чтобы поймать и короткий всплеск после удачного поста, и общий тренд за квартал. Владелец при этом может ограничить доступ к цифрам для других авторов, если не хочет делиться внутренней кухней канала.

Пока функция работает в тестовом режиме, так что часть показателей еще шлифуют. Но общая картина уже читается, и для планирования контента этого достаточно. Хотите узнать про фишки МАКС и iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Смотрим статистику на айфоне через веб-версию

Тут есть нюанс, о который спотыкаются многие. Полноценного клиента в App Store нет, а значит и приложение на айфоне не обновляется само по себе. Новые функции в старую сборку просто не приезжают, поэтому статистику придется искать в веб-версии. Чтобы не открывать браузер каждый раз, удобнее один раз добавить сайт на рабочий стол — выглядеть и запускаться он будет почти как обычная программа.

Сначала выносим веб-версию на экран:

Откройте Safari и перейдите на сайт web.max.ru. Авторизуйтесь под своей учетной записью, если этого не произошло автоматически. Нажмите на кнопку «Поделиться» в нижней панели браузера. Пролистайте меню и выберите пункт «На экран Домой». Задайте название иконки и подтвердите добавление.

Теперь на рабочем столе появился ярлык, который открывает актуальную веб-версию со всеми свежими фишками. Дальше все просто:

Запустите МАКС с иконки на рабочем столе. Зайдите в нужный канал, где у вас есть права администратора. Нажмите на название канала вверху экрана. Выберите пункт «Статистика канала».

Внутри увидите ту самую динамику подписчиков и просмотров за выбранный период. Единственное, к чему стоит относиться спокойно: блок с долей подписчиков, у которых включены уведомления, пока работает некорректно и показывает не совсем те цифры. Разработчики про это знают, так что дождемся правок.

На Маке достаточно обновить приложение

С компьютером история приятнее. На макбуках у МАКС есть нормальный клиент, и статистика живет прямо внутри него — никаких плясок с ярлыками и веб-версией. Главное условие — свежая сборка, иначе новый раздел просто не появится в меню. Кстати, если программа при этом еще и МАКС занимает много места, обновление заодно неплохо разгребает накопившийся мусор.

Сначала обновляем приложение:

Откройте МАКС на Маке. Перейдите на вкладку «Настройки». Выберите раздел «О приложении». Нажмите кнопку обновления и дождитесь установки новой версии.

После перезапуска нужный раздел появится там же, где и на айфоне:

Откройте канал, которым вы управляете. Нажмите на название канала. Выберите пункт «Статистика канала».

Набор данных здесь ровно такой же, как в мобильной версии: подписчики, просмотры, разбивка по дням и период на выбор. Разница только в удобстве — на большом экране графики читаются заметно легче, особенно когда нужно сравнить несколько отрезков сразу. Не смогли найти нужный раздел или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Что пока стоит держать в голове

Главное ограничение мы уже назвали: доля аудитории с уведомлениями отображается с ошибками. Пока функция в тестовом режиме, ориентироваться на этот показатель не стоит, а вот подписчики и просмотры считаются вполне адекватно. Остальные цифры можно смело брать в работу и по ним планировать посты.

Второй момент касается именно айфонов. Раз обычного клиента в App Store нет, все новые возможности будут приезжать через веб-версию, и статистика — лишь первый такой пример. Так что ярлык на рабочем столе пригодится вам и дальше, когда появятся следующие обновления. По сути это самый простой способ не отставать от десктопа, оставаясь на iOS.

Появление аналитики — хороший знак: платформа взрослеет и начинает давать авторам инструменты, а не только площадку для постов. Для тех, кто ведет канал всерьез, это экономит время и помогает понять, какой контент реально заходит. А чтобы посты выглядели опрятно, заодно посмотрите, как отправить фото без потери качества — вместе с нормальной статистикой это уже готовый рабочий набор.