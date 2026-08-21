Как посмотреть статистику каналов в МАКС на iPhone и Mac: подписчики, уведомления и просмотры

Иван Кузнецов

У каналов в МАКС наконец-то появилась собственная статистика, и по логике она заметно напоминает то, что давно есть в Telegram. Раздел с аналитикой раскатывают на всех устройствах сразу, так что владельцы могут смотреть, как растет аудитория и насколько живо люди читают посты. Функция особенно кстати сейчас, когда недавно все желающие получили возможность создавать публичные каналы в МАКС и хочется понимать, окупаются ли усилия. Ниже разберем, что показывает новый раздел и как добраться до него на айфоне и на Маке.

Каналы в МАКС получили развернутую статистику. Разбираемся, как ее посмотреть. Фото.

Каналы в МАКС получили развернутую статистику. Разбираемся, как ее посмотреть

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Что именно показывает новая аналитика

Раздел открыт только тем, у кого есть права администратора канала. Обычный подписчик цифры не увидит, и это правильно: аудитория и охваты — штука чувствительная, ее незачем показывать всем подряд.

Внутри собрана вся базовая аналитика, к которой привыкли авторы в Telegram. Видно динамику подписок и отписок и общее число подписчиков. Отдельной строкой идет доля аудитории с включенными уведомлениями. Это важный показатель, ведь именно эти люди видят ваши публикации первыми.

Данные можно смотреть за разные отрезки: 7, 28 или 90 дней. Такого хватает, чтобы поймать и короткий всплеск после удачного поста, и общий тренд за квартал. Владелец при этом может ограничить доступ к цифрам для других авторов, если не хочет делиться внутренней кухней канала.

Пока функция работает в тестовом режиме, так что часть показателей еще шлифуют. Но общая картина уже читается, и для планирования контента этого достаточно. Хотите узнать про фишки МАКС и iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Смотрим статистику на айфоне через веб-версию

Тут есть нюанс, о который спотыкаются многие. Полноценного клиента в App Store нет, а значит и приложение на айфоне не обновляется само по себе. Новые функции в старую сборку просто не приезжают, поэтому статистику придется искать в веб-версии. Чтобы не открывать браузер каждый раз, удобнее один раз добавить сайт на рабочий стол — выглядеть и запускаться он будет почти как обычная программа.

Сначала выносим веб-версию на экран:

Смотрим статистику на айфоне через веб-версию. Сначала сайт нужно добавить на рабочий стол iPhone, чтобы он превратился в веб-приложение. Фото.

Сначала сайт нужно добавить на рабочий стол iPhone, чтобы он превратился в веб-приложение

  1. Откройте Safari и перейдите на сайт web.max.ru.
  2. Авторизуйтесь под своей учетной записью, если этого не произошло автоматически.
  3. Нажмите на кнопку «Поделиться» в нижней панели браузера.
  4. Пролистайте меню и выберите пункт «На экран Домой».
  5. Задайте название иконки и подтвердите добавление.

Теперь на рабочем столе появился ярлык, который открывает актуальную веб-версию со всеми свежими фишками. Дальше все просто:

Смотрим статистику на айфоне через веб-версию. В меню канала появился новый пункт со статистикой. Он доступен только администраторам. Фото.

В меню канала появился новый пункт со статистикой. Он доступен только администраторам

  1. Запустите МАКС с иконки на рабочем столе.
  2. Зайдите в нужный канал, где у вас есть права администратора.
  3. Нажмите на название канала вверху экрана.
  4. Выберите пункт «Статистика канала».
Смотрим статистику на айфоне через веб-версию. По умолчанию статистика отображается за 7 дней, но вы можете переключиться на другие варианты. Фото.

По умолчанию статистика отображается за 7 дней, но вы можете переключиться на другие варианты

Внутри увидите ту самую динамику подписчиков и просмотров за выбранный период. Единственное, к чему стоит относиться спокойно: блок с долей подписчиков, у которых включены уведомления, пока работает некорректно и показывает не совсем те цифры. Разработчики про это знают, так что дождемся правок.

На Маке достаточно обновить приложение

С компьютером история приятнее. На макбуках у МАКС есть нормальный клиент, и статистика живет прямо внутри него — никаких плясок с ярлыками и веб-версией. Главное условие — свежая сборка, иначе новый раздел просто не появится в меню. Кстати, если программа при этом еще и МАКС занимает много места, обновление заодно неплохо разгребает накопившийся мусор.

Сначала обновляем приложение:

На Маке достаточно обновить приложение. Обязательно обновите МАКС через настройки самого приложения. Фото.

Обязательно обновите МАКС через настройки самого приложения

  1. Откройте МАКС на Маке.
  2. Перейдите на вкладку «Настройки».
  3. Выберите раздел «О приложении».
  4. Нажмите кнопку обновления и дождитесь установки новой версии.

После перезапуска нужный раздел появится там же, где и на айфоне:

На Маке достаточно обновить приложение. Статистика здесь выглядит аналогично версии на айфоне. Фото.

Статистика здесь выглядит аналогично версии на айфоне

  1. Откройте канал, которым вы управляете.
  2. Нажмите на название канала.
  3. Выберите пункт «Статистика канала».

Набор данных здесь ровно такой же, как в мобильной версии: подписчики, просмотры, разбивка по дням и период на выбор. Разница только в удобстве — на большом экране графики читаются заметно легче, особенно когда нужно сравнить несколько отрезков сразу. Не смогли найти нужный раздел или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Что пока стоит держать в голове

Главное ограничение мы уже назвали: доля аудитории с уведомлениями отображается с ошибками. Пока функция в тестовом режиме, ориентироваться на этот показатель не стоит, а вот подписчики и просмотры считаются вполне адекватно. Остальные цифры можно смело брать в работу и по ним планировать посты.

Второй момент касается именно айфонов. Раз обычного клиента в App Store нет, все новые возможности будут приезжать через веб-версию, и статистика — лишь первый такой пример. Так что ярлык на рабочем столе пригодится вам и дальше, когда появятся следующие обновления. По сути это самый простой способ не отставать от десктопа, оставаясь на iOS.

Появление аналитики — хороший знак: платформа взрослеет и начинает давать авторам инструменты, а не только площадку для постов. Для тех, кто ведет канал всерьез, это экономит время и помогает понять, какой контент реально заходит. А чтобы посты выглядели опрятно, заодно посмотрите, как отправить фото без потери качества — вместе с нормальной статистикой это уже готовый рабочий набор.

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