Как оплатить зарубежные нейросети для бизнеса из России: 5 способов

Почти половина владельцев бизнеса уже поручает нейросетям рутину вроде создания писем клиентам и отчетов. Такие данные приводят Т-Бизнес Секреты: ИИ в работе использует 49% предпринимателей. Российские аналоги появились, но выбирают по-прежнему зарубежные сервисы. Лидирует ChatGPT: им пользуются 88% бизнесменов, которые работают с ИИ.



Сложности у предпринимателей могут возникнуть в момент оплаты: многие иностранные сервисы не принимают карты российских банков. Если нейросеть нужна нескольким сотрудникам и подписку продлевают каждый месяц, любой сбой с оплатой тормозит работу всей команды. Ниже разберем, какие ИИ-сервисы выбирают компании и как платить за них из России.

Как бизнес использует нейросети

Маркетологи готовят с помощью ИИ рекламу и изучают аудиторию, разработчики пишут и проверяют код, аналитики разбирают данные и исследуют рынок. Еще нейросети пишут тексты, рисуют картинки, собирают презентации, расшифровывают созвоны, отвечают клиентам и готовят документы. Некоторые компании проверяют с их помощью бизнес-идеи.

В 2025 году доля компаний, которые применяют ИИ, выросла с 55% до 72%. К 2026 году в отдельных компаниях появились собственные ИИ-отделы, а в среднем предприниматели тратили на такие сервисы до 3000 рублей в месяц.

Какие зарубежные нейросети выбирает бизнес

Компании выбирают ИИ-сервисы под конкретные цели: инструмент для генерации видео вряд ли поможет выстроить маркетинговую стратегию, и наоборот. Ниже коротко пройдемся по самым востребованным нейросетям.

ChatGPT (OpenAI). Пишет тексты и код, анализирует информацию, помогает с коммерческими предложениями и маркетинговыми материалами.

Gemini (Google). Работает с документами, таблицами и почтой. Удобнее всего компаниям, которые уже сидят на Google Workspace.

Claude (Anthropic). Разбирает большие объемы текста и техническую документацию, проверяет код.

Grok (xAI). Встроен в соцсеть X (бывший Twitter, доступ к X в России ограничен) и видит обсуждения в реальном времени. С ним удобно отслеживать тренды, упоминания бренда и реакцию аудитории на новости, а также быстро готовить контент по горячим темам.

Qwen (Alibaba). Семейство моделей для текстов, программирования и задач, связанных с азиатскими рынками.

Perplexity. ИИ-поисковик, который отвечает со ссылками на источники. Пригодится для изучения рынка и конкурентов.

Midjourney. Рисует изображения для рекламы, соцсетей и презентаций.

HeyGen. Делает видео с виртуальными ведущими без камеры и студии.

Suno. Генерирует музыку для роликов и рекламы. Перед коммерческим использованием проверьте условия лицензии на своем тарифе.

Как оплатить зарубежные нейросети из России

Для знакомства с сервисом обычно хватает бесплатной версии, но для ежедневной работы понадобятся расширенные функции и лимиты. Вот пять способов за них заплатить.

Платежный агент

Вы переводите посреднику рубли, а он оплачивает подписку. Стоимость услуги можно согласовать заранее, а по договору получить документы для бухгалтерии. Из минусов: комиссия и время на оформление. Перед оплатой проверьте репутацию агента и порядок возврата денег.

Виртуальная карта финтех-сервиса

Не путайте: это не банковский продукт. Ее оформляют онлайн и пополняют, чтобы платить в интернете. Но зарубежный сервис может карту не принять: это зависит от страны выпуска и требований платежной системы. Еще карта может не поддерживать автопродление, а при блокировке вернуть остаток получается не всегда. До пополнения уточните комиссии и условия обслуживания.

Криптовалюта

ChatGPT, Claude и Midjourney обычно не принимают криптовалюту напрямую, речь идет именно о пополнении через криптовалюту через посредников — вы переводите им стейблкоины, а они пополняют ваш баланс с иностранных карт или другими способами. За это вы заплатите дополнительными комиссиями и рискуете нарваться на мошенников. Прежде чем переводить деньги, проверьте условия сервиса и возможность возврата.

Физическая карта иностранного банка

Для регулярных подписок стабильнее и безопаснее всего именная карта VISA или MasterCard зарубежного банка. Easy Payments поможет открыть ее в короткие сроки. С такой картой команда пользуется нейросетями без отказов в оплате и с возможностью автопродления.

Оформление почти не отнимет рабочего времени: документы вы отправляете онлайн, готовую карту привозит курьер, и ехать в банк или за границу не нужно. С карты удобно платить и на зарубежных сайтах и маркетплейсах, и в поездках. Перед оформлением уточните, подходит ли карта выбранного банка для нужных вам сервисов.

Иностранное юридическое лицо

Если у компании уже есть юрлицо и счет за границей, подписки можно оплачивать напрямую. Например, с бизнес-счета в онлайн-банке Payoneer, открытого на зарубежную компанию. Регистрировать юрлицо за рубежом только ради нейросетей невыгодно, так что вариант подойдет бизнесу, который уже работает на международном рынке.

Какой способ оплаты выбрать

Российские карты принимают далеко не все зарубежные ИИ-сервисы, так что приходится выбирать: платежный агент, виртуальная карта, криптовалюта, счет иностранной компании или физическая карта зарубежного банка. Решение зависит от того, как часто вы платите, какой у вас бюджет и что требует бухгалтерия. Если нейросетями пользуется вся команда, продумайте оплату заранее и держите запасной вариант.

Если подписки нужны каждый месяц, проще один раз завести именную карту VISA или MasterCard зарубежного банка. Оформить ее без визита в банк и поездки за границу можно с помощью Easy Payments.

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