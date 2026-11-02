Я нашёл способ разблокировать iPhone Duo быстрее. Теперь Touch ID почти не бесит

Если вы пересели на iPhone Duo с любой прошки последних лет, первые дни разблокировка наверняка бесила. Face ID приучил к тому, что телефон открывается сам, стоит на него посмотреть, а тут снова нужно искать кнопку и прикладывать палец. При этом в боковой кнопке нет ничего плохого, просто настройки по умолчанию у нее довольно осторожные. Редакция Cult of Mac собрала способы, которые заметно сокращают путь до рабочего стола, и один из них выглядит откровенно странно, но работает. Ниже разберем, какую работу можно переложить на другое устройство, какой шаг легко выкинуть и как подружить сенсор с вашим хватом.



После Face ID боковая кнопка кажется шагом назад

Duo стал первым новым айфоном с Touch ID со времен iPhone SE третьего поколения, который вышел в марте 2022 года. Причем впервые сенсор переехал из кнопки «Домой» в боковую кнопку. Работает он одинаково в сложенном и раскрытом виде, и в этом главный плюс решения. Камеру Face ID на складном корпусе пришлось бы ставить сразу в двух местах, а одна кнопка закрывает вопрос целиком.

Неудобство в другом. По умолчанию iPhone Duo после сканирования пальца не открывает рабочий стол, а ждет свайпа снизу вверх. Палец лежит на кнопке, сенсор уже вас узнал, а телефон все равно стоит на экране блокировки. Ко всему этому добавляется хват: держите вы смартфон не так, как прикладывали палец при настройке, и Touch ID срабатывает со второй попытки. Все три проблемы решаются в одном разделе настроек.

Часы на запястье снимают блокировку без пальца

Самый ленивый способ требует только Apple Watch. Пока часы у вас на руке и разблокированы, iPhone Duo открывается без всякого Touch ID: берете телефон, смахиваете экран блокировки и попадаете на рабочий стол. Если у вас уже настроена блокировка Duo при закрытии, связка получается особенно удобной: сложили телефон, он сразу заблокировался, раскрыли, и часы тут же его открыли.

Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Touch ID и код-пароль. Введите код-пароль айфона. В блоке «Разблокировка с помощью устройств рядом» включите переключатель напротив своих Apple Watch.

Чтобы функция заработала, на часах должен стоять код-пароль, а сами они должны быть разблокированы и надеты на руку. Об этом iOS пишет прямо под переключателем. На айфоне при этом должны быть включены Wi-Fi и Bluetooth. Каждый раз, когда часы открывают телефон, они коротко вибрируют и показывают уведомление. Если это сделали не вы, там же есть кнопка, которая сразу блокирует iPhone обратно.

Платить за удобство приходится безопасностью. В Cult of Mac прямо предупреждают: телефон может разблокировать любой, кто стоит от вас в паре шагов. Оставили Duo на столе в кафе и отошли к кассе — он все еще считает, что вы рядом. Еще одна оговорка: часы не заменяют Touch ID там, где айфон защищает сохраненные пароли, так что палец к кнопке прикладывать все равно придется. Если с подключением часов что-то не выходит, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где затык.

Свайп после пальца можно просто выключить

Мы уже упоминали этот тумблер в материале про настройки, которые делают Duo удобнее, но без него разговор о скорости Touch ID был бы неполным. Функция называется «Открытие, приложив палец». С ней айфон после сканирования сразу пускает на рабочий стол, а не показывает экран блокировки с приглашением смахнуть вверх.

Включается она так:

Перейдите в Настройки — Touch ID и код-пароль. Введите код-пароль. Пролистайте вниз и включите переключатель «Открытие, приложив палец».

Тот же пункт продублирован в разделе Универсальный доступ — Боковая кнопка, если так удобнее. Почему Apple не включает его сразу, догадаться несложно. Случайные разблокировки становятся неизбежными: вы просто держите сложенный телефон, палец ложится на кнопку, и экран уже открыт. В кармане это не страшно, а вот уведомления на экране блокировки вы будете видеть реже, потому что айфон проскакивает его быстрее, чем вы успеваете прочитать.

Я бы все равно включил. Пара лишних разблокировок в день меньше раздражает, чем свайп после каждого касания.

Touch ID можно научить узнавать не только подушечку

Теперь тот самый странный совет. Когда вы держите сложенный Duo в правой руке, к боковой кнопке прижимается вовсе не подушечка пальца, а основание указательного. При настройке же все прикладывают именно кончик, потому что так подсказывает анимация на экране. В итоге сенсор каждый раз видит незнакомый узор и просит попробовать еще раз.

Выход до обидного простой: зарегистрировать этот участок руки как отдельный отпечаток пальца. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Touch ID и код-пароль и введите код-пароль. В блоке «Отпечатки пальцев» нажмите «Добавить отпечаток». Возьмите телефон так, как держите его обычно, и прикладывайте к кнопке то место, которое само собой касается сенсора. Следуйте подсказкам на экране, пока сканирование не закончится.

Выглядит процесс нелепо: вы минуту трете айфон о собственную ладонь. Но после этого Duo начинает открываться прямо в момент, когда вы берете его в руку, без перехвата. По словам автора Cult of Mac, трюк звучит дико, однако у некоторых владельцев Duo он прижился. Touch ID хранит до пяти отпечатков, так что место найдется и для привычного указательного, и для левой руки, если вы иногда держите телефон в ней.

Один практический момент. Сенсор живет в кнопке, поэтому толстый чехол с глухой накладкой на боковую грань может мешать сканированию. Если Touch ID начал промахиваться после покупки чехла, дело скорее в нем, а не в отпечатках. Чехлы для Duo с открытой кнопкой и недорогие ремешки к Apple Watch для первого способа мы периодически находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Face ID на Duo пока остается мечтой

Ни один из способов не делает Touch ID таким же незаметным, как Face ID. С этим согласны и в Cult of Mac. Часы убирают касание, но жертвуют защитой. Тумблер убирает свайп, но добавляет случайные открытия. Дополнительный отпечаток решает проблему хвата, но остальное оставляет как есть.

По слухам, Apple уже тестирует Face ID под экраном для следующего складного айфона. Владельцам первого Duo ждать этого бессмысленно, поэтому оптимальный набор настроек такой: если носите Apple Watch и не оставляете телефон без присмотра, включайте разблокировку часами. Всем остальным хватит тумблера «Открытие, приложив палец» и второго отпечатка под свой хват. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы выкладываем новые находки по Duo, пока Apple дописывает под него iOS 27.