4 настройки iPhone Duo, которые делают складной айфон намного удобнее

Миша Королев

Купили iPhone Duo, и через пару дней складной айфон местами кажется неудобнее обычного? Дело не всегда в самом смартфоне. Часть мелких раздражителей Apple оставила включенными по умолчанию, а одна из главных фишек Duo молча отказывается работать из-за настройки, которую многие притащили со старого айфона и даже не помнят об этом. Исправляется все за пару минут и без сторонних программ. Ниже разберем четыре настройки: что именно мешает, где это выключить и чем придется заплатить за удобство. А если вы только присматриваетесь к складному айфону, сначала почитайте наш отзыв об iPhone Duo.

Сложенный iPhone Duo белого цвета в руке

Сложенный iPhone Duo белого цвета в руке

Два приложения рядом не откроются из-за одного тумблера

Ради чего вообще берут раскрытый Duo? Ради экрана, на котором помещаются два приложения сразу. Отодвигаете одно в сторону, рядом открываете второе, а тап по разделителю сохраняет эту пару, чтобы потом запускать ее целиком. Можно даже поставить рядом два окна Safari и сравнивать товары. Поэтому, когда жест не срабатывает, кажется, что это очередной баг, и тут легко записать его в список того, на что жалуются владельцы Duo.

На деле виновата настройка «Уменьшение движения». Пока она включена, приложение просто не уезжает в сторону, и разделить экран не выходит. Apple об этом нигде не предупреждает. Подозреваю, что вся многозадачность на Duo построена на анимации перетаскивания, а эта настройка ее режет, но официально компания связь никак не объясняла.

Включена она у куда большего числа людей, чем кажется. Кто-то включал ее от укачивания, кто-то ради экономии заряда, а настройки универсального доступа переезжают с резервной копией со старого iPhone. Порядок действий такой:

  1. Откройте Настройки — Универсальный доступ.
  2. Перейдите в раздел «Движение».
  3. Выключите тумблер «Уменьшение движения».
Настройки iPhone: пункт «Движение» в Универсальном доступе и тумблер «Уменьшение движения»

Настройки iPhone: пункт «Движение» в Универсальном доступе и тумблер «Уменьшение движения»

Сразу проверьте результат: откройте любое приложение и попробуйте отодвинуть его к краю экрана. Анимации в системе после этого станут заметнее, и если от них кружится голова, придется выбирать между комфортом и двумя окнами. Третьего варианта Apple пока не дала. Не получилось разделить экран даже с выключенной настройкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

До пункта управления больше не нужно тянуться

На обычном айфоне пункт управления открывается свайпом из правого верхнего угла. В сложенном Duo все так же, а вот в раскрытом виде до этого угла большим пальцем уже не достать, приходится перехватывать смартфон второй рукой. Блогер Стивен Роблес показал в коротком ролике, что Apple на этот случай придумала способ попроще.

Когда Duo раскрыт, строка состояния переезжает на правый край экрана и стоит вертикальной колонкой. Сверху время, под ним круглый значок: внутри Wi-Fi, а по краю кольцо заряда. Тянуть его никуда не нужно, достаточно одного касания:

  1. Раскройте Duo.
  2. Найдите справа под часами круглый значок с Wi-Fi.
  3. Коснитесь его.
Раскрытый iPhone Duo на экране блокировки, стрелкой отмечен круглый значок с Wi-Fi под часами

Раскрытый iPhone Duo на экране блокировки, стрелкой отмечен круглый значок с Wi-Fi под часами

Откроется пункт управления, а колонка справа развернется: появятся процент заряда, название сети Wi-Fi, оператор и тип связи. Значок при этом оказывается ровно под большим пальцем правой руки, так что смартфон даже не нужно перехватывать. В комментариях под роликом владельцы подметили бонус: ползунок громкости теперь тоже под рукой, и до кнопок на торце тянуться незачем.

Часть зрителей пишет, что жест у них не срабатывает, и почему так, Роблес не объяснил. Если у вас та же история, проверьте, что касаетесь именно значка, а не пустого места под ним. Такие мелочи про Duo всплывают почти каждый день, пока смартфон только добирается до покупателей, поэтому загляните в наши каналы в Telegram и МАКС, туда они попадают первыми.

А если раскрытый Duo все равно норовит выскользнуть из одной руки, присмотритесь к кольцу-держателю на заднюю крышку. Такие недорогие штуки нередко попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Лишний свайп после Touch ID можно убрать

Face ID у Duo нет, и Apple, судя по слухам, это понимает: компания уже тестирует Face ID под экраном для Duo 2. Пока же разблокировка работает через Touch ID в боковой кнопке. И по умолчанию работает с лишним шагом: приложили палец, айфон вас узнал, но остался на экране блокировки. Чтобы попасть на рабочий стол, надо еще смахнуть вверх от нижнего края.

Получается два действия вместо одного, и за день это раздражает сильнее, чем кажется. Как напомнили в iGuides, свайп отключается одной настройкой. Включить ее можно двумя путями, результат одинаковый:

  1. Откройте Настройки — Touch ID и код-пароль.
  2. Введите код-пароль.
  3. Включите тумблер «Открытие, приложив палец».
  4. Второй путь: Настройки — Универсальный доступ — Боковая кнопка, там тот же тумблер.
Раздел «Touch ID и код-пароль» на iPhone Duo с включенным тумблером «Открытие, приложив палец»

Раздел «Touch ID и код-пароль» на iPhone Duo с включенным тумблером «Открытие, приложив палец»

После этого Duo будет разблокироваться сразу, как только вы коснетесь кнопки при включенном экране. Нажимать ее не нужно, достаточно приложить палец.

У такого режима есть обратная сторона. Если вы берете айфон, чтобы просто глянуть уведомления на экране блокировки, а палец по привычке лег на кнопку, смартфон тут же откроется на рабочем столе. Кому-то это мешает, и тогда тумблер проще вернуть обратно: свайп снова станет обязательным.

Закрыли айфон, и он заблокировался сам

Еще одна странность: после закрытия Duo не блокируется. Картинка переезжает на внешний экран, а смартфон остается разблокированным. Удобно, если вы продолжаете на нем что-то делать, но чаще айфон закрывают, чтобы убрать в карман. Каждый раз жать боковую кнопку легко забыть, а разблокированный смартфон в кармане живет своей жизнью.

Это решается одной автоматизацией. В Быстрых командах для Duo появился триггер на закрытие, а действие «Заблокировать экран» есть там еще с iOS 16.4. Настраиваем так:

  1. Откройте приложение «Быстрые команды» и перейдите на вкладку «Автоматизация».
  2. Нажмите «+», чтобы создать новую автоматизацию.
  3. Выберите триггер «Когда iPhone закрыт».
  4. Отметьте «Запускать сразу», чтобы айфон не спрашивал подтверждения, и нажмите «Далее».
  5. Добавьте действие «Заблокировать экран» и сохраните автоматизацию.
Автоматизация в Быстрых командах на раскрытом iPhone Duo: «Когда iPhone закрыт» и «Заблокировать экран»

Автоматизация в Быстрых командах на раскрытом iPhone Duo: «Когда iPhone закрыт» и «Заблокировать экран»

Теперь достаточно закрыть Duo, и экран блокируется сам. В ту же команду можно дописать и другие действия, например поставить музыку на паузу, если вы обычно закрываете айфон, когда заканчиваете слушать.

Если иногда нужно продолжать работу на внешнем экране, скажем с навигатором в машине, автоматизацию не обязательно удалять. Ее можно временно выключить в той же вкладке, а потом включить обратно. Все четыре настройки откатываются так же просто, поэтому ничего не мешает попробовать их сегодня и оставить только те, что прижились.

iPhone DuoСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iPhone Duo
Оставил iPhone Duo раскрытым на весь день и не узнал его экран. Фото.
Оставил iPhone Duo раскрытым на весь день и не узнал его экран
Покупателям iPhone Duo в России предлагают за деньги включить 5G и Apple Pay, но есть нюанс. Фото.
Покупателям iPhone Duo в России предлагают за деньги включить 5G и Apple Pay, но есть нюанс
iPhone Duo начал ломаться сразу после покупки. Экраны трескаются даже при первой настройке. Фото.
iPhone Duo начал ломаться сразу после покупки. Экраны трескаются даже при первой настройке