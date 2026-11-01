Apple превратила iPhone Duo в iPad. Для этого достаточно установить iOS 27.2

Раскрываете iPhone Duo, и перед вами экран почти как у iPad mini. Так и хочется взять стилус и черкнуть пару строк прямо поверх документа. Apple обещала такую возможность еще на сентябрьской презентации, но в коробке со смартфоном ее не было. Теперь она приехала с апдейтом, который принес почти 30 изменений, причем раньше, чем многие ждали. Только радоваться рано: стилус, который уже лежит у вас в ящике рядом с айпадом, скорее всего не подойдет, а у самого смартфона есть пара особенностей, о которых стоит знать заранее. Ниже разберем, какой Pencil брать, как его подключить и стоит ли переживать за внутренний экран.



Подойдет ровно один Pencil, и это не самый дорогой

Если вы пользуетесь айпадом, то знаете, что у Apple сейчас целая линейка стилусов. Мы уже разбирали, что будет с Apple Pencil на магните у планшета, и как раз этот магнит здесь решает все. С iPhone Duo работает только Apple Pencil (USB-C). Это младшая модель с выдвижным колпачком на торце, под которым спрятан разъем.

Apple Pencil Pro и Apple Pencil второго поколения не подходят. Оба заряжаются и создают пару через магнитный коннектор с беспроводной зарядкой на боку iPad, а у складного айфона такого нет. Первый Pencil с Lightning тоже мимо. В списке совместимости на сайте Apple для iPhone Duo значится одна-единственная модель.

Официальная цена Apple Pencil (USB-C) в США — 79 долларов. В американском Amazon его уже отдавали за 69. На фоне стоимости самого Duo это копейки, но есть и обратная сторона: у младшего стилуса нет датчика силы нажатия. Наклон он чувствует, так что штриховка карандашом в Заметках работает, а вот линия не станет толще, если надавить посильнее.

Пара создается по проводу, а рисовать можно на обоих экранах

Привычный на айпаде фокус, когда стилус просто прилипает к корпусу и сразу подключается, тут не сработает. Apple Pencil (USB-C) и на планшете создает пару по кабелю, а на iPhone Duo других вариантов попросту нет. Зато этим же проводом стилус и заряжается прямо от смартфона.

Порядок действий такой:

Обновите iPhone Duo до iOS 27.2: Настройки — Основные — Обновление ПО. Сдвиньте колпачок на торце Apple Pencil, чтобы открыть разъем USB-C. Соедините стилус и смартфон кабелем USB-C — USB-C. Нажмите «Создать пару» в окне, которое появится на экране. Отключите кабель и проверьте стилус в Заметках.

Кабель подойдет любой с USB-C на обоих концах, хотя бы тот, что лежал в коробке с айфоном. Если окно с предложением создать пару не появляется, первым делом проверьте версию iOS: на более ранних версиях Duo стилус не видит вообще. Не помогло? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем ваш случай.

Сама поддержка стилуса появилась в iOS 27.2, которая вышла 26 октября. Еще до релиза аналитик Макс Вайнбах проверил функцию на тестовой сборке и написал, что она работает.

По данным MacRumors, Pencil рисует, делает пометки и прокручивает контент в поддерживаемых приложениях и на внутреннем 7,6-дюймовом экране, и на внешнем 5,4-дюймовом.

На деле внешний экран для стилуса тесноват. Расписаться в PDF или быстро набросать номер телефона в Заметках можно и на нем, но рисовать удобнее, когда смартфон раскрыт. Сценарии тут вполне ожидаемые: пометки в PDF и на фото, наброски и рукописные заметки. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: будем рассказывать, какие сторонние приложения научатся работать с Pencil на Duo.

Одна оговорка все же есть. В сноске на сайте Apple прямо сказано, что режим наведения с этим стилусом на iPhone Duo не поддерживается. То есть превью кисти, пока перо висит в паре миллиметров над экраном, вы не увидите. На iPad с чипом M2 и новее Apple Pencil (USB-C) это умеет, а здесь нет.

Складку пером лучше не продавливать

Внутренний экран у складных смартфонов мягче обычного стекла, и Duo не исключение. Первые покупатели уже жалуются, что экраны трескаются по сгибу, причем, по данным MacRumors, у одного владельца из Австралии это случилось меньше чем за 20 раскрытий. Поэтому вопрос, не поцарапает ли стилус дисплей, совсем не праздный.

Что известно официально. На сайте Apple сказано, что у внутреннего экрана есть покрытие, устойчивое к царапинам, и фирменная матовая отделка nano-texture против бликов. Про то, как это покрытие переносит пластиковый наконечник Pencil за месяцы работы, Apple не говорит ничего. Опасения про царапины пока звучат только в комментариях на форумах, реальных случаев я не нашел.

Мой совет простой: пишите на плоских половинах экрана и не давите пером прямо по складке, особенно в первые недели. Наконечник у Pencil твердый, а слоям в зоне сгиба и без того достается при каждом раскрытии. Это осторожность, а не запрет: никаких ограничений на работу в центре экрана в iOS нет.

Носить Pencil придется отдельно

С хранением у iPhone Duo все не так гладко, как у планшета. На айпаде младший стилус хотя бы держится на магните сбоку, пусть и без зарядки. У смартфона такого места нет. Как рассказал Марк Гурман из Bloomberg, Apple тестировала для Duo укороченный магнитный Pencil, который крепился бы прямо к шарниру, но отказалась от него из-за технических проблем незадолго до массового производства.

В итоге Apple Pencil (USB-C) длиной почти как обычный карандаш живет отдельно от смартфона. Варианта три: внутренний карман сумки или рюкзака, футляр для стилуса или клейкая петля на чехол. Последний вариант удобнее всего, если пользуетесь пером каждый день: стилус всегда рядом, а смартфон в кармане толще почти не становится. Такие петли и чехлы с держателем для стилуса стоят копейки, и мы иногда находим их для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли брать Pencil к iPhone Duo? Если вы часто подписываете документы, правите PDF или любите рисовать в дороге, за 69-79 долларов складной айфон превращается в маленький блокнот, который всегда с собой. Если же стилус нужен раз в месяц, чтобы расписаться в договоре, хватит и пальца. Не удивлюсь, если укороченный Pencil на шарнире еще вернется в следующем складном айфоне, но пока это только моя догадка.