Как заставить iPhone Duo блокироваться при закрытии и запускать приложения при открытии

Закрыть iPhone Duo и убрать в карман кажется самым естественным движением на свете. С MacBook это работает именно так: опустили крышку, и ноутбук уснул. Только складной айфон ведет себя иначе, и многие замечают это уже в первый день, когда достают смартфон из кармана с открытым приложением и парой случайных нажатий. Apple отдельного тумблера под это не сделала, зато в iOS 27.1 спрятала механизм, который умеет куда больше одной блокировки. Ниже разберем, как научить Duo блокироваться при закрытии, как не выкинуть себя при этом из навигатора и что еще можно повесить на открытие смартфона.



Сложили Duo, а он продолжает жить своей жизнью

Если вы читали наш отзыв об iPhone Duo, то помните, что половину привычек со старого айфона здесь приходится пересобирать заново. Закрытие как раз из этой серии. Когда вы складываете Duo после работы на внутреннем экране, смартфон не блокируется. Картинка просто переезжает на внешний дисплей, а приложение, в котором вы сидели, продолжает работать в уменьшенном виде.

Логика у Apple понятна: раскрыли карту, посмотрели маршрут, сложили и продолжили идти с навигатором на маленьком экране. Но так айфон используют далеко не всегда. Гораздо чаще его закрывают, потому что закончили, и тогда разблокированный смартфон в кармане начинает нажимать что попало. Сторис в Telegram, звонок по последнему номеру, лайк под старым фото. Автор блога johnpe.art в своем разборе сравнил это как раз с MacBook: закрытый ноутбук засыпает, а закрытый Duo нет.

Боковую кнопку, конечно, можно нажимать вручную. Но рука складывает Duo на автомате, а про кнопку вспоминает через раз.

Научить Duo засыпать можно двумя способами

Мы уже коротко показывали этот прием в подборке, где собрали полезные настройки iPhone Duo, а здесь разберем его подробнее. Основа всего — новый триггер в «Быстрых командах», который появился в iOS 27.1 специально для складного айфона. Он отслеживает, открыли смартфон или закрыли, и запускает выбранное действие. По данным MacRumors, в обновленном редакторе он лежит в разделе «Экран», а не среди привычных триггеров по времени или геопозиции.

Порядок действий такой:

Откройте приложение «Быстрые команды» и на экране «Все быстрые команды» нажмите «+» в правом нижнем углу. На экране «Что должна делать ваша команда?» нажмите «Изменить» в правом верхнем углу. В поле поиска введите «Автоматизация» и в разделе «Экран» выберите «Открыт или закрыт». Нажмите на синее слово в триггере и выберите «закрыт», чтобы получилось «Когда iPhone закрыт». Так команда будет срабатывать только при складывании. В поиске действий найдите «Заблокировать экран» и добавьте его. Выйдите из редактора: автоматизация сохранится и включится сама. Название можно дать любое, например «Блокировка экрана».

Теперь сложили Duo, и экран гаснет. Если при первом срабатывании айфон спрашивает подтверждение, загляните в настройки самой команды: там есть пункт в разделе конфиденциальности, который разрешает запуск без лишних вопросов. Без него автоматизация превращается в еще одно уведомление, которое нужно смахнуть, и весь смысл теряется.

У простой версии один минус, и он заметный. Она блокирует айфон всегда, даже когда вы сложили его специально, чтобы продолжить работу на внешнем экране. Навигатор, плеер с обложкой альбома, открытый чат — все это тут же гаснет вместе с экраном.

Обойти это ограничение придумал блогер Стивен Роблес, и это второй способ. Его вариант смотрит, что сейчас на экране. Если открыто приложение, Duo после закрытия спокойно продолжает работу на внешнем дисплее. Если же вы были на рабочем столе, значит, с айфоном закончили, и он блокируется. Выглядит как полумера, но на деле так Duo ведет себя почти как MacBook и при этом не ломает сценарий с картами.

Собирается она из того же триггера, только действий больше:

Создайте автоматизацию «Когда iPhone закрыт», как в инструкции выше. Добавьте действие «Получить текущее приложение». Добавьте блок «Если» и выберите условие: название текущего приложения имеет любое значение. Первую ветку оставьте пустой: раз приложение открыто, ничего делать не нужно. В ветку «Иначе» перенесите действие «Заблокировать экран».

Получается блокировка с рабочего стола. Привычка вырабатывается быстро: закончили, свайпнули домой, сложили. Если же собираетесь продолжить на маленьком экране, просто закрываете смартфон поверх приложения. Кстати, если Duo в машине у вас висит на внешнем экране с картами, недорогие держатели на дефлектор регулярно попадаются в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Есть и противоположный подход. Автор того же johnpe.art выложил готовую команду Fold to lock, где перед блокировкой стоит действие «Перейти на экран «Домой»». Такой вариант закрывает любое приложение и блокирует айфон при каждом складывании. Автор сам называет его грубым и признает, что с играми вроде Duoman, где складывание входит в механику, он просто не работает. Я бы выбрал версию Роблеса: она прощает ошибки.

Открытие тоже можно заставить работать на себя

Блокировка — самый заметный, но не единственный сценарий. Тот же триггер срабатывает и при раскрытии, и тут MacRumors предлагает очевидную идею: сразу открывать нужное приложение. Раскрыли Duo, и на большом экране уже ждет читалка, YouTube или рабочая почта. В качестве примера издание взяло Kindle, но подставить можно любую программу из списка. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: Apple дописывает возможности Duo почти с каждым апдейтом, и такие находки мы публикуем по горячим следам.

Настраивается это почти так же, как блокировка, меняется только триггер и действие:

Создайте автоматизацию «Открыт или закрыт» по первым трем шагам инструкции выше и оставьте в триггере слово «открыт», чтобы получилось «Когда iPhone открыт». В поиске действий введите «Открыть приложение» и добавьте его. Нажмите на синее поле «Приложение» и выберите программу, которая должна запускаться при раскрытии.

Если в триггере выбрать вариант «открыт или закрыт» целиком, команда будет срабатывать в обе стороны, но для большинства действий это лишнее. Проверить результат просто: сложите Duo, раскройте его снова, и на внутреннем экране должна сама появиться выбранная программа.

Самое полезное тут — условия. Автоматизацию можно ограничить временем или режимом фокусировки. Утром в будни раскрытый Duo открывает календарь, вечером книгу, а в режиме «Вождение» вообще ничего не трогает. Еще пара идей, которые подходят к закрытию:

ставить музыку или подкаст на паузу, если вы обычно складываете айфон, когда дослушали;

включать и выключать блокировку ориентации, которая на Duo у каждого экрана своя (это предлагают читатели MacRumors в комментариях, сам сайт такой сценарий не проверял).

Действия можно складывать в одну команду. Блокировка, пауза музыки и снижение яркости отлично уживаются в одной автоматизации на закрытие.

Почему команда может молчать

Первым делом проверьте версию системы. Триггер на открытие и закрытие появился в iOS 27.1, поэтому на Duo, который так и не обновился с коробочной прошивки, его в списке просто не будет. Нужен раздел Настройки — Основные — Обновление ПО, а дальше все заработает.

Второе место, где все ломается, — подтверждение перед запуском. Если айфон каждый раз спрашивает разрешение, автоматизация формально работает, но толку от нее ноль. Не получилось найти нужный тумблер или команда срабатывает через раз? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

И последнее: блокировка при каждом закрытии означает, что разблокировать Duo придется чаще. Тут выручают две вещи. Первая — открытие одним касанием Touch ID без нажатия кнопки, тумблер для этого лежит в разделе Настройки — Touch ID и код-пароль. Вторая — разблокировка с Apple Watch: если на часах включена функция разблокировки с помощью устройств поблизости, достаточно разбудить Duo и смахнуть вверх.

Если блокировка все-таки мешает, например в дороге с навигатором, удалять автоматизацию не нужно. Ее можно выключить на время и вернуть потом одним касанием. Так что если вы купили Duo и до сих пор складываете его в карман разблокированным, начните хотя бы с умной версии Роблеса. Пять минут на настройку, и складной айфон наконец ведет себя так, как ожидаешь от устройства с крышкой.