как снимать звезды и звездное небо на iPhone

Ясной августовской ночью так и тянет поймать в кадр звездное небо, и тут выясняется, что iPhone снимает звезды на удивление неплохо для смартфона. Полностью заменить астрокамеру он не сможет, но при нормальной подготовке вытягивает и отдельные звезды, и Млечный Путь, а если повезет, то и метеоры. Недавно мы показывали простые приемы, которые помогают улучшить фон на фотографиях, а теперь возьмемся за задачу посложнее: разберемся, где искать точку для съемки, что настроить в камере и почему привычный ночной режим здесь только мешает.



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Многое зависит от того, какой у вас iPhone

Начнем с трезвой оценки. iPhone делает отличные снимки, но это по-прежнему смартфон, а не зеркалка, так что идеала, тем более с первого раза, ждать не стоит. Придется поэкспериментировать, и универсального рецепта здесь нет.

Результат при этом сильно зависит от модели iPhone: снимаете вы на Pro-версию или на обычный аппарат. У Pro вроде iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сенсоры (светочувствительная матрица камеры) обычно крупнее, поэтому собирают больше света. Ощутимая разница будет и между старым iPhone 14 и более свежими моделями. Если интересно, насколько далеко ушла камера за поколение, посмотрите, чем отличаются камеры iPhone 18 Pro и 17 Pro.

Но это не повод отказываться от съемки. Даже просто нормальный кадр уже лучше, чем никакого, и это первый шаг к хорошим фотографиям. И не забывайте иногда просто смотреть на небо, а не залипать всю ночь в поисках идеального снимка.

Темное место решает больше, чем настройки

Главное правило ночной съемки простое: чем темнее вокруг, тем лучше кадр. Нужна точка с минимальной засветкой от городов, а удачные места в такие ночи разбирают быстро, так что о доступе стоит договориться заранее.

Август для звездного неба удачный месяц. Как раз сейчас идет августовский звездопад, и пик Персеид в 2026 году совпал с новолунием: Луна не подсвечивает небо, и звезды видно особенно четко. Но и без метеоров темное безлунное небо само по себе отличный повод достать штатив.

Если своей точки за городом нет, ищите место, где разрешено припарковаться, и заранее уточняйте, можно ли там находиться ночью. И вообще, чтобы снимать на iPhone намного лучше, полезны и обычные дневные приемы, но ночью подготовка важнее вдвойне.

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Штатив, опора и правильный режим съемки

Какой бы iPhone у вас ни был, штатив для ночной съемки обязателен. Вся ночная съемка держится на длинной выдержке, а руки при этом обязательно смажут кадр. Хорошая новость: простой штатив стоит копейки.

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Заранее продумайте устойчивую опору: капот машины, стол или ровная земля. Если ничего подходящего рядом нет, пригодится складной стул или любая поверхность, на которую можно поставить штатив. Полезно, хоть и не обязательно, обзавестись пультом для спуска затвора, чтобы не трясти телефон при нажатии. Если у вас есть Apple Watch, такой пульт уже под рукой: часы умеют управлять камерой iPhone. Иногда выручают и кнопки громкости на Bluetooth-колонке, но это лучше проверить дома, а не на месте съемки.

Теперь про частую ошибку. Многие рассчитывают на встроенный ночной режим, и для метеоров он не годится. Вместо одной длинной выдержки iPhone делает серию коротких снимков и склеивает их, чтобы вытянуть яркость. Для Млечного Пути или северного сияния это работает отлично, но ночной режим следы метеоров не поймает: быстрая вспышка на небе просто теряется между кадрами.

Выручает приложение NightCap Camera из App Store. Это разовая покупка примерно за 3 доллара, и внутри есть отдельные режимы для звезд, звездных треков и метеоров, которые сами подбирают настройки. В режиме для метеоров, по данным разработчика, приложение делает около 720 кадров в час с выдержкой пять секунд и сохраняет только те кадры, где, по его расчетам, действительно есть метеор. За память можно не переживать, а вот батарею такой режим сажает быстро, так что внешний аккумулятор не помешает. К слову, у камеры айфона хватает и других особенностей помимо ночной съемки: например, мы разбирали, почему камера айфона пишет плохой звук.

Как довести кадр до ума в «Фото»

Хороший кадр почти всегда стоит немного обработать, и для этого хватит даже встроенного приложения «Фото». Вот несколько приемов, которые реально работают:

Кадр выглядит блеклым и пересвеченным, снизьте экспозицию.

Снимок слишком темный? Не спешите поднимать экспозицию, иначе в кадр полезет шум. Сначала добавьте «Блеск», а для деталей на переднем плане аккуратно поработайте с «Тенями».

Не хватает контраста, добавьте «Контрастность», но по чуть-чуть, переборщить очень легко.

После этого заново задайте «Точку черного», пока небо снова не станет по-настоящему темным.

Если кадр все еще вялый, немного поднимите «Четкость» и «Резкость». Приблизьте участок снимка, чтобы усилить края звезд, а не шум.

Главный принцип обработки: двигать ползунки медленно и понемногу. Откатить изменение можно всегда, а вот спасти перекрученный кадр гораздо сложнее.

Если ночная съемка вам в радость и не жалко вечера на эксперименты, iPhone со штативом и приложением за пару долларов вполне поймает и звезды, и августовский звездопад. Если же вы ждете результата уровня профессиональной астрофотографии сразу, ожидания лучше приземлить: смартфон здесь помощник, а не замена специальной камере. И самый честный совет: не превращайте всю ночь в борьбу за идеальный кадр и просто иногда смотрите вверх.

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