Как создать вишлист на Wildberries и собрать деньги на подарок с друзьями

До Нового года осталось два месяца, и скоро в рабочих и семейных чатах начнется привычная суета с подарками. Кто-то собирает переводы на карту, кто-то путается в суммах, а именинник в итоге все равно получает пятую кружку с котиками. Wildberries решил забрать эту возню себе и встроил сбор денег прямо в приложение. При этом у сервиса есть пара деталей, о которых маркетплейс в анонсе почти молчит, и одна из них касается денег, если подарок так и не понадобится. Я завел тестовый список и прошел весь путь сам. Ниже покажу, где спрятана функция, как друзьям скинуться и что делать, если собрали не всю сумму.



Друзья скидываются на конкретный товар, а не вам на карту

Списки желаний давно живут в отдельных сервисах, и мы уже показывали, как создать вишлист онлайн на iPhone и отправить его друзьям. Слабое место у таких списков одно: деньги все равно ходят переводами, а потом кто-то один идет оформлять заказ и отчитывается чеком. Wildberries замкнул эту цепочку внутри своего приложения.

Схема простая. Вы собираете подборку товаров с маркетплейса, называете ее и рассылаете ссылку. Друзья открывают подборку, выбирают вещь и вносят на нее любую сумму. Сбор идет на товар, а не в общую копилку: видно, сколько уже набралось на туфли, а сколько на наушники.

По данным пресс-службы Wildberries, вишлисты доступны всем пользователям мобильного приложения. Включать их отдельно не нужно. Если иконки «Вишлисты» в профиле у вас нет, сначала обновите Wildberries из App Store или оттуда, откуда вы его ставили. Странно только, что маркетплейс додумался до этого лишь сейчас: скидываться на подарки у нас любят не меньше, чем заказывать их на WB.

Быстрее всего начать прямо из корзины

Создать вишлист можно с нескольких экранов: со страницы товара, из корзины, из профиля и из раздела «Вишлисты» в блоке Сервисы. Мне удобнее всего оказалось начинать с корзины, ведь туда и так складываешь все, что присмотрел. Порядок действий такой:

Откройте корзину в приложении Wildberries и нажмите на три точки справа от нужного товара. В появившемся меню выберите «Добавить в вишлист». На заставке сервиса нажмите «Создать вишлист». Придумайте название или выберите готовое из подсказок, затем нажмите «Продолжить». Проверьте сумму и еще раз нажмите «Создать вишлист».

Подсказки с названиями у Wildberries довольно живые: «Для любимого питомца», «Радость без повода», «Просто потому что хочется». Я выбрал «Подарки себе» и закинул туда одну пару туфель из корзины за 2630 рублей. На последнем экране приложение сразу предлагает поделиться списком, но торопиться не обязательно: товары можно добавить позже.

Обратите внимание на мелкий текст под кнопкой. Нажимая «Создать вишлист», вы соглашаетесь с офертой сервиса. Если планируете собирать крупную сумму, пролистайте ее хотя бы по диагонали: в анонсе Wildberries нет ни слова о комиссиях, лимитах и сроках сбора.

Готовые списки прячутся в профиле

Чтобы вернуться к вишлисту, откройте последнюю вкладку внизу экрана и пролистайте профиль до блока «Сервисы». Там среди баллов и прочих сервисов WB есть иконка «Вишлисты» с розовым пазлом. Внизу этого экрана есть и своя кнопка «Создать вишлист», если хочется начать с чистого листа, а не с корзины.

Внутри списка видно, сколько уже собрано и сколько раз его открывали. У моего тестового вишлиста счетчик честно показывал 0 просмотров. Нажмите на товар, и откроется его карточка: шкала «Собрано из 2 630 ₽», кнопки «Пополнить» и «Поделиться», а ниже история операций, где будут видны все поступления.

Кнопка «Пополнить» доступна и самому автору. Скидываться на свой список никто не запрещает, и это удобно, если часть суммы вы готовы внести сразу, а остаток попросить у родных. Новые товары в подборку добавляются кнопкой «Добавить» внизу экрана, а в блоке «Дополнительно» лежат ответы на частые вопросы от самого Wildberries.

Ссылку можно кинуть куда угодно

Открыть подборку может любой, у кого есть ссылка. Друзья видят товары и форму оплаты в приложении Wildberries, а заплатить могут из WB Кошелька, картой любого российского банка или через СБП. Если кошелька у вас самих еще нет, у нас есть разбор, как пополнить ВБ Кошелек и зачем он вообще нужен на маркетплейсе.

Кнопка «Поделиться» открывает обычное меню iOS. Ссылку можно отправить через Сообщения или AirDrop, скопировать в чат любого мессенджера или сохранить в Заметки. Подпись «Мой вишлист на Wildberries» приложение добавляет само, так что объяснять, что это за ссылка, не придется.

Я бы отправлял ее не в общий чат на сорок человек, а тем, кто и так собирался что-то дарить. Иначе подсказка с подарком легко читается как просьба о деньгах. А вот для дня рождения коллеги, где все равно кто-то собирает по 500 рублей, такой формат куда аккуратнее переводов на карту.

Wildberries за осень поменял уже не одну вещь: в сентябре Ягодки уступили место баллам «Мой WB», теперь вот появились вишлисты. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы следующие изменения маркетплейса не прошли мимо вас.

Не хватило денег — доплатите сами

Когда нужная сумма набралась, автор закрывает сбор и оформляет заказ как обычную покупку. Если список вы заводили на общее дело, например на подарок коллеге из другого города, пригодится наша инструкция, как отправить посылку через Вайлдберриз другому человеку.

Собирать до последнего рубля не обязательно. Допустим, друзья закрыли 2000 из 2630 рублей. Оставшиеся 630 вы вносите сами и спокойно оформляете заказ. Для небольших подарков это нормальный сценарий: основную часть дают друзья, а мелочь доплачивает именинник.

Бывает и наоборот: деньги собрали, а товар закончился или вы передумали. Собранное в этом случае не пропадает, его можно потратить на любые другие покупки на Wildberries. Про вывод на карту в описании сервиса нет ни слова, так что рассчитывайте именно на покупки внутри маркетплейса.

Сбор не обязательно затевать ради дорогой техники. Чехол к новому айфону или беспроводная зарядка на тумбочку тоже хороший подарок, а такие мелочи по хорошим ценам мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Если же пополнение не проходит или сумма в списке не обновилась, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где искать проблему.

Лишний вишлист удаляется за минуту

Списки копятся быстро, особенно если заводить отдельный под каждый праздник. Ненужный убирается так:

Откройте профиль и нажмите на иконку «Вишлисты» в блоке «Сервисы». Выберите нужный список и пролистайте его до блока «Дополнительно». Нажмите «Удалить вишлист» и подтвердите кнопкой «Да, удалить».

Мой тестовый список был пустым, поэтому исчез без вопросов. Что происходит, если на него уже кто-то скинулся, Wildberries в анонсе не объясняет. Перед удалением такого вишлиста лучше потратить собранное или заглянуть в «Вопросы и ответы» в том же блоке.

Так стоит ли пользоваться вишлистами Wildberries? Для подарка в пару тысяч рублей от друзей или коллег, по-моему, да: это быстрее, чем собирать переводы в чате и потом отчитываться чеками. Под крупную покупку я бы сначала дочитал оферту и уточнил в поддержке, что будет с деньгами в спорной ситуации.