Звонки по ссылке в WhatsApp*: как позвонить человеку без аккаунта
Позвать в видеозвонок человека, у которого нет WhatsApp*, долгое время было той еще задачей. Сначала его приходилось уговаривать поставить мессенджер, потом ждать код из SMS, и на этом этапе пожилые родители или коллега из другой компании обычно сдавались. Теперь у звонков появилась возможность, которая этот барьер убирает, причем со стороны собеседника все выглядит проще, чем можно подумать. Я проверил ее на своем айфоне, и одна неприметная настройка в процессе оказалась важнее остальных. Ниже расскажу, как подготовить приложение, как пригласить собеседника и что увидит человек по ту сторону экрана.
Зачем это нужно и как работает
Сама идея не новая. Ссылками на встречу давно живут Zoom, Google Meet и Яндекс Телемост, который стал мессенджером: отправили адрес, человек нажал и оказался в разговоре. У WhatsApp такого не было, хотя для многих он до сих пор главное приложение для созвонов. Позвонить получалось только тому, у кого есть аккаунт, а значит, и привязанный к нему номер телефона.
Теперь организатор создает ссылку, а гость открывает ее в браузере на компьютере. Ни приложение, ни регистрация ему не нужны: хватит имени и доступа к камере с микрофоном. Работает это и в разговорах один на один, и в групповых звонках, где собирается до 32 участников. Звонки бесплатные, по времени не ограничены и, как уверяет WhatsApp, защищены сквозным шифрованием.
Где это пригодится? Созвониться с подрядчиком или покупателем с Авито, которому не хочется давать свой номер. Устроить семейный звонок, когда кто-то из родственников принципиально не ставит мессенджеры. Или собрать небольшую рабочую встречу без отдельного сервиса для конференций.
Права у гостей урезаны. Они не видят номера других участников, не могут писать сообщения в звонке и звать туда кого-то еще. Показывать свой экран, ставить реакции и поднимать руку при этом можно. А организатор в любой момент выкинет гостя из разговора, если что-то пошло не так.
Следующим шагом WhatsApp обещает интеграцию с Google Календарем и Outlook: ссылку можно будет создать прямо в приглашении на встречу через отдельный плагин. Запуск ждут до конца 2026 года, точной даты пока нет.
Для России одна оговорка. Звонки в WhatsApp у нас ограничены с августа 2025 года, поэтому связь может работать нестабильно, и гостевые звонки здесь не исключение. Как только с ограничениями что-то изменится, мы напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь.
Сначала обновите приложение
Звонки по ссылке приходят с обновлением приложения, так что первым делом проверьте версию. Заодно убедитесь, что айфон вообще потянет свежий мессенджер: WhatsApp перестанет работать на старых iPhone с 30 ноября, если на них стоит iOS ниже 15.5. Касается это iPhone 6s, iPhone 7 и первого iPhone SE, их пока можно обновить до подходящей версии.
Само обновление ставится как обычно, через App Store:
- Откройте App Store на iPhone.
- Перейдите на вкладку «Поиск» и введите WhatsApp.
- Откройте страницу WhatsApp Messenger и нажмите «Обновить».
- Дождитесь окончания загрузки и запустите мессенджер.
У меня ссылки на звонки появились в версии 26.40.77. Если вместо кнопки «Обновить» написано «Открыть», свежая версия уже стоит. Чтобы в следующий раз не проверять вручную, включите автоматическую загрузку обновлений: Настройки — Приложения — App Store, переключатель «Обновления ПО».
Бывает, что обновление установлено, а нового пункта в приложении нет. WhatsApp часто включает функции волнами, и до части аккаунтов они доходят на несколько дней позже. Если ждать надоело или что-то выглядит не так, как на скриншотах, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.
Активируем звонок и отправляем приглашение
Если вы когда-нибудь делали ссылку на свой Ватсап, механика покажется знакомой. Только эта ссылка ведет не в переписку, а сразу в звонок, и открыть ее может человек без аккаунта. Создается она за минуту:
- Откройте WhatsApp и перейдите на вкладку «Звонки».
- Нажмите кнопку «Позвонить» в верхней части экрана.
- Выберите «Новая ссылка на звонок». При первом запуске мессенджер покажет короткое объяснение, нажмите «Продолжить».
- В пункте «Тип звонка» выберите голосовой звонок или видео.
- Решите, включать ли переключатель «Чтобы присоединиться, требуется одобрение».
- Отправьте приглашение кнопкой «Отпр. через WhatsApp», скопируйте ссылку или нажмите «Поделиться ссылкой», чтобы выбрать Telegram, почту или любой другой мессенджер.
С переключателем одобрения стоит разобраться заранее. Он касается только тех, у кого есть WhatsApp: гостей без аккаунта организатор пропускает вручную всегда, и отключить это нельзя. Но делиться ссылкой лучше только с теми, кому доверяете, об этом WhatsApp напоминает прямо на экране создания.
Еще одна деталь, которую легко пропустить. Внизу экрана указан организатор, и его имя с фото увидят все, кто откроет ссылку. Если на аватарке у вас что-то совсем личное, поменяйте ее до того, как рассылать приглашения клиентам или малознакомым людям. Там же есть пункт «Добавить в календарь», чтобы созвон не вылетел из головы.
Подключение к звонку без учетки
Теперь посмотрим на ту же историю глазами гостя. Я позвал в звонок сам себя: ссылку создал на айфоне, а открыл ее в браузере на компьютере, где мой аккаунт WhatsApp не авторизован. Вот что предстоит сделать человеку, которого вы пригласили:
- Откройте ссылку из сообщения в браузере на компьютере. Пару секунд страница будет загружать гостевой доступ.
- Разрешите сайту доступ к камере и микрофону. Под окном предпросмотра можно выбрать, какие устройства использовать.
- Введите имя, под которым вас увидят остальные.
- Нажмите «Присоединиться к звонку».
- Дождитесь, пока организатор одобрит запрос.
На той же странице висят кнопки «Войти» для тех, у кого аккаунт все-таки есть, и «Скачать» с приложением. Гостю ни то, ни другое не нужно. Звонок работает прямо во вкладке браузера.
Пока гость ждет, у организатора на айфоне всплывает уведомление: «~Кирилл (Гость)» хочет присоединиться к вашему звонку. Тильда перед именем и пометка в скобках сразу показывают, что человек пришел без аккаунта. Внутри звонка появляется плашка с запросом, где галочка пускает гостя, а крестик отклоняет.
После одобрения WhatsApp показывает подсказку, что гость присоединился, и уточняет, под каким именем вас видят гости. Дальше это обычный видеозвонок. Разница только в том, что гость не сможет написать в чат звонка или позвать кого-то еще.
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Больше всего такой формат выручит тех, кто созванивается с людьми из других компаний или с родственниками, которых не уговорить на регистрацию. Отправили ссылку, нажали галочку, и через полминуты вы уже на связи.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.