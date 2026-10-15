Звонки по ссылке в WhatsApp*: как позвонить человеку без аккаунта

Позвать в видеозвонок человека, у которого нет WhatsApp*, долгое время было той еще задачей. Сначала его приходилось уговаривать поставить мессенджер, потом ждать код из SMS, и на этом этапе пожилые родители или коллега из другой компании обычно сдавались. Теперь у звонков появилась возможность, которая этот барьер убирает, причем со стороны собеседника все выглядит проще, чем можно подумать. Я проверил ее на своем айфоне, и одна неприметная настройка в процессе оказалась важнее остальных. Ниже расскажу, как подготовить приложение, как пригласить собеседника и что увидит человек по ту сторону экрана.



Зачем это нужно и как работает

Сама идея не новая. Ссылками на встречу давно живут Zoom, Google Meet и Яндекс Телемост, который стал мессенджером: отправили адрес, человек нажал и оказался в разговоре. У WhatsApp такого не было, хотя для многих он до сих пор главное приложение для созвонов. Позвонить получалось только тому, у кого есть аккаунт, а значит, и привязанный к нему номер телефона.

Теперь организатор создает ссылку, а гость открывает ее в браузере на компьютере. Ни приложение, ни регистрация ему не нужны: хватит имени и доступа к камере с микрофоном. Работает это и в разговорах один на один, и в групповых звонках, где собирается до 32 участников. Звонки бесплатные, по времени не ограничены и, как уверяет WhatsApp, защищены сквозным шифрованием.

Где это пригодится? Созвониться с подрядчиком или покупателем с Авито, которому не хочется давать свой номер. Устроить семейный звонок, когда кто-то из родственников принципиально не ставит мессенджеры. Или собрать небольшую рабочую встречу без отдельного сервиса для конференций.

Права у гостей урезаны. Они не видят номера других участников, не могут писать сообщения в звонке и звать туда кого-то еще. Показывать свой экран, ставить реакции и поднимать руку при этом можно. А организатор в любой момент выкинет гостя из разговора, если что-то пошло не так.

Следующим шагом WhatsApp обещает интеграцию с Google Календарем и Outlook: ссылку можно будет создать прямо в приглашении на встречу через отдельный плагин. Запуск ждут до конца 2026 года, точной даты пока нет.

Для России одна оговорка. Звонки в WhatsApp у нас ограничены с августа 2025 года, поэтому связь может работать нестабильно, и гостевые звонки здесь не исключение. Как только с ограничениями что-то изменится, мы напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь.

Сначала обновите приложение

Звонки по ссылке приходят с обновлением приложения, так что первым делом проверьте версию. Заодно убедитесь, что айфон вообще потянет свежий мессенджер: WhatsApp перестанет работать на старых iPhone с 30 ноября, если на них стоит iOS ниже 15.5. Касается это iPhone 6s, iPhone 7 и первого iPhone SE, их пока можно обновить до подходящей версии.

Само обновление ставится как обычно, через App Store:

Откройте App Store на iPhone. Перейдите на вкладку «Поиск» и введите WhatsApp. Откройте страницу WhatsApp Messenger и нажмите «Обновить». Дождитесь окончания загрузки и запустите мессенджер.

У меня ссылки на звонки появились в версии 26.40.77. Если вместо кнопки «Обновить» написано «Открыть», свежая версия уже стоит. Чтобы в следующий раз не проверять вручную, включите автоматическую загрузку обновлений: Настройки — Приложения — App Store, переключатель «Обновления ПО».

Бывает, что обновление установлено, а нового пункта в приложении нет. WhatsApp часто включает функции волнами, и до части аккаунтов они доходят на несколько дней позже. Если ждать надоело или что-то выглядит не так, как на скриншотах, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Активируем звонок и отправляем приглашение

Если вы когда-нибудь делали ссылку на свой Ватсап, механика покажется знакомой. Только эта ссылка ведет не в переписку, а сразу в звонок, и открыть ее может человек без аккаунта. Создается она за минуту:

Откройте WhatsApp и перейдите на вкладку «Звонки». Нажмите кнопку «Позвонить» в верхней части экрана. Выберите «Новая ссылка на звонок». При первом запуске мессенджер покажет короткое объяснение, нажмите «Продолжить». В пункте «Тип звонка» выберите голосовой звонок или видео. Решите, включать ли переключатель «Чтобы присоединиться, требуется одобрение». Отправьте приглашение кнопкой «Отпр. через WhatsApp», скопируйте ссылку или нажмите «Поделиться ссылкой», чтобы выбрать Telegram, почту или любой другой мессенджер.

С переключателем одобрения стоит разобраться заранее. Он касается только тех, у кого есть WhatsApp: гостей без аккаунта организатор пропускает вручную всегда, и отключить это нельзя. Но делиться ссылкой лучше только с теми, кому доверяете, об этом WhatsApp напоминает прямо на экране создания.

Еще одна деталь, которую легко пропустить. Внизу экрана указан организатор, и его имя с фото увидят все, кто откроет ссылку. Если на аватарке у вас что-то совсем личное, поменяйте ее до того, как рассылать приглашения клиентам или малознакомым людям. Там же есть пункт «Добавить в календарь», чтобы созвон не вылетел из головы.

Подключение к звонку без учетки

Теперь посмотрим на ту же историю глазами гостя. Я позвал в звонок сам себя: ссылку создал на айфоне, а открыл ее в браузере на компьютере, где мой аккаунт WhatsApp не авторизован. Вот что предстоит сделать человеку, которого вы пригласили:

Откройте ссылку из сообщения в браузере на компьютере. Пару секунд страница будет загружать гостевой доступ. Разрешите сайту доступ к камере и микрофону. Под окном предпросмотра можно выбрать, какие устройства использовать. Введите имя, под которым вас увидят остальные. Нажмите «Присоединиться к звонку». Дождитесь, пока организатор одобрит запрос.

На той же странице висят кнопки «Войти» для тех, у кого аккаунт все-таки есть, и «Скачать» с приложением. Гостю ни то, ни другое не нужно. Звонок работает прямо во вкладке браузера.

Пока гость ждет, у организатора на айфоне всплывает уведомление: «~Кирилл (Гость)» хочет присоединиться к вашему звонку. Тильда перед именем и пометка в скобках сразу показывают, что человек пришел без аккаунта. Внутри звонка появляется плашка с запросом, где галочка пускает гостя, а крестик отклоняет.

После одобрения WhatsApp показывает подсказку, что гость присоединился, и уточняет, под каким именем вас видят гости. Дальше это обычный видеозвонок. Разница только в том, что гость не сможет написать в чат звонка или позвать кого-то еще.

Если созваниваться с ноутбука придется часто, встроенные камера и микрофон быстро начнут раздражать. Недорогие веб-камеры и гарнитуры с АлиЭкспресса иногда попадают в наш «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.

Больше всего такой формат выручит тех, кто созванивается с людьми из других компаний или с родственниками, которых не уговорить на регистрацию. Отправили ссылку, нажали галочку, и через полминуты вы уже на связи.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.