Цены на iPhone 18 Pro в России рухнули. Теперь он стоит почти как в США

Если вы присматривались к iPhone 18 Pro, но не хотели переплачивать за статус новинки, есть повод открыть Авито. С момента презентации прошло всего три недели, а я уже нашел кучу предложений, где цена почти не отличается от американской. Я пересчитал стоимость новых айфонов в США по текущему курсу и сравнил ее с реальными объявлениями в разных городах. Результат удивил даже меня, но у таких покупок есть одно условие, о котором лучше знать заранее. А если вы еще сомневаетесь, нужна ли вам вообще прошка, почитайте, чем отличается iPhone 18 Pro от обычного iPhone 17.



Сколько новый айфон стоит в США, если перевести в рубли

Начнем с точки отсчета. В США iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти стоит 1199 долларов, а iPhone 18 Pro Max в той же конфигурации 1299 долларов. Это на 100 долларов больше, чем Apple просила за iPhone 17 Pro и 17 Pro Max год назад. Официальный курс ЦБ на 29 сентября составляет 84,41 рубля за доллар. Считаем:

Модель Цена в США в рублях Минимум на Авито iPhone 18 Pro, 256 ГБ 102 000 105 000 iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ 110 000 117 000

При этом американские цены на сайте Apple указаны без налога с продаж. Он зависит от штата и добавляет к чеку еще несколько процентов, хотя в паре штатов его нет совсем. Если заложить условные 7%, iPhone 18 Pro в американском магазине обойдется уже примерно в 109 тысяч рублей, а Pro Max около 118 тысяч. На этом фоне цифры с Авито выглядят совсем неплохо.

Еще один момент касается SIM-карты. Американские айфоны давно работают только с eSIM, поэтому большинство объявлений именно про такие версии. Для России это уже не проблема, eSIM поддерживают все крупные операторы. Модели с физическим слотом тоже продаются, но за них просят заметно больше, в среднем плюс 10 тысяч рублей.

И сразу про географию. Цена и количество предложений сильно зависят от города. В Москве и Новосибирске объявлений много, и цены там более чем адекватные. В городах поменьше выбор скромнее, а при заказе из другого региона придется ждать доставку около недели и доплачивать за нее. Цены на технику сейчас меняются чуть ли не каждую неделю, и мы за этим внимательно следим. Чтобы не пропустить момент, когда новинки подешевеют еще сильнее, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

iPhone 18 Pro на Авито почти по американской цене

Для поиска я выставил простые фильтры: iPhone 18 Pro, 256 ГБ, новый, сортировка по цене. Самые дешевые предложения начинаются от 105 тысяч рублей. Причем это не одно случайное объявление. Сразу несколько продавцов снизили цену со 111 до 105 тысяч, и в итоге новинка стоит всего на 3 тысячи дороже американского ценника без налога. А если сравнивать с ценой в США вместе с налогом, в России iPhone 18 Pro выходит даже дешевле.

Чуть выше идет основная масса объявлений. За версию с eSIM просят от 113 до 118 тысяч рублей. В Новосибирске, например, нашлись предложения за 113 и 115 тысяч с самовывозом в паре минут от метро. У местных магазинов в прайсах похожая картина: около 114 тысяч за eSIM и примерно 124 тысячи за модель со слотом под обычную SIM-карту.

С цветами проблем нет. Черный, серебристый, голубой и бордовый есть практически у всех продавцов, и цена от цвета почти не зависит. Версии на 512 ГБ тоже продаются, но тут ценник уже другой. За eSIM-модель просят от 137 тысяч рублей, а бордовый с физической SIM в одном из прайсов стоит 160 тысяч.

Встречаются и объявления с доставкой через Авито, причем даже по минимальной цене. Здесь есть плюс: платите через площадку, а не отдаете деньги незнакомому человеку. Минус в том, что телефон едет от шести дней, а за доставку придется доплатить еще несколько тысяч рублей. Если продавец в вашем городе, проще забрать самому.

Отдельно расскажу про один магазин, который мне попался во время поиска. Он продает новые запечатанные айфоны и дает на них гарантию на год. Я уже покупал там технику, и никаких проблем не было. Цена у них выше минимальной: iPhone 18 Pro с eSIM стоит около 114 тысяч рублей. Но за чек, гарантию и возможность вернуться с проблемой такая доплата, по-моему, вполне оправдана. Похожие местечковые магазины есть и в других городах, их просто нужно поискать.

iPhone 18 Pro Max на Авито дороже, но ненамного

С iPhone 18 Pro Max ситуация чуть хуже, но тоже вполне приличная. Если вы еще не решили, нужен ли вам именно большой айфон, почитайте наш обзор iPhone 18 Pro Max, там мы подробно сравнили его с прошлогодней моделью.

Минимальная цена, которую я увидел, 117 тысяч рублей за версию с eSIM и 256 ГБ. Столько просят сразу несколько продавцов, причем из разных городов. Это на 7 тысяч больше американской цены без налога. Но если прибавить налог с продаж, разница практически исчезает, а в некоторых штатах покупка в США выйдет даже дороже.

Дальше разброс заметнее. Есть объявления за 119 тысяч, где цену снизили со 139 тысяч, есть за 121 тысячу. А кто-то до сих пор держит 138 тысяч, видимо, рассчитывая на покупателей, которые не листают дальше первого объявления. Похоже, спрос на большую модель выше, поэтому продавцы не так охотно снижают цены.

Нашли iPhone 18 Pro Max дешевле в своем городе? Делитесь находками в нашем чате в Telegram или МАКС, другим читателям это точно пригодится.

Стоит ли покупать новый айфон сейчас

Прежде чем бежать за новинкой, трезво оцените, с чего вы переходите. Если у вас на руках iPhone 17 Pro, сначала посмотрите, насколько новый айфон мощнее старого. Вполне возможно, что обновляться вам пока рано.

Теперь о главном условии таких покупок, и оно же главный минус. Почти всегда это расчет только наличными. Чаще всего телефоны продают физические лица, которые не дают ни чека, ни гарантии. Если через месяц с айфоном что-то случится, разбираться придется самому. Исключения есть, как тот магазин, о котором я рассказал выше, но это скорее редкость.

Поэтому перед покупкой обязательно изучите отзывы о продавце. Смотрите, как давно он на площадке, сколько у него отзывов и что в них пишут. Один свежий аккаунт с идеальным рейтингом должен насторожить. На встрече проверьте пленку и целостность коробки, сверьте IMEI на коробке и в настройках, а серийный номер пробейте на сайте Apple. Там видно, не активировали ли телефон раньше. Если продавец торопит или не дает посмотреть айфон до оплаты, лучше уйти.

Что в итоге. Если честно, я не ожидал, что цены приблизятся к американским так быстро. Я ставил на конец октября, а случилось это через три недели после презентации. Так что если вы давно хотели iPhone 18 Pro или Pro Max, брать можно уже сейчас. Ждать особого смысла нет, если только вы не охотитесь за каждой тысячей. Ну а какой айфон выгоднее купить прямо без ожидания, мы рассказывали отдельно.

С другой стороны, проще взять прошлое поколение. Тот же iPhone 17 Pro новым на Авито сейчас можно найти за 72-75 тысяч рублей. Это на 30 с лишним тысяч дешевле самого доступного iPhone 18 Pro. В повседневных задачах разница по ощущениям будет не такой уж большой, а сэкономленное можно потратить на AirPods или хороший чехол. Кстати, про чехлы. После покупки нового айфона сразу понадобятся защитное стекло, чехол и, возможно, зарядка. Все это выгоднее брать на AliExpress, а удачные находки мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там точно найдется что-нибудь и для iPhone 18 Pro.