Как включить новый дизайн Т-Банка на iPhone

Если вы открыли приложение Т-Банка на iPhone и не узнали главный экран, вам не показалось. Банк перекроил интерфейс без всякого обновления из App Store, и привычные счета внезапно разъехались кто куда. При этом у части знакомых все осталось по-старому, а у кого-то в меню нет даже нужного пункта. Оказалось, что в настройках спрятан переключатель, который делает новую главную заметно практичнее, хотя прежний вид он и не вернет. Ниже разберем, что именно поменялось, почему новый дизайн есть пока не у всех и где искать эту настройку.



Что Т-Банк сделал с главным экраном

Свежий интерфейс — часть восьмой версии приложения, которую Т-Банк представил 8 октября. Если у вас на айфоне до сих пор стоит приложение под одним из прошлых названий, сначала стоит скачать Т-Банк официальным способом, без поиска клонов в App Store. Сам редизайн при этом приезжает не с апдейтом, а включается банком на его стороне. Пользователи приложения CraftT 8.2.6 заметили перемены буквально за сутки, ничего не обновляя.

По умолчанию главная открывается в режиме, который банк называет «Фокусный вид». Вся идея в нем крутится вокруг основного счета. Баланс написан огромными цифрами по центру, под ним карта и ряд быстрых действий: пополнить, сканировать QR-код, перевести, T-Pay. Больше половины экрана при этом фактически пустует. Накопительный счет и кредитки уехали вниз, и до них теперь приходится листать, хотя раньше они были видны с первого взгляда.

Заодно банк вычистил главную: убрал сторис, рекламу и редко используемые счета, а уведомления собрал в отдельный центр сверху. Звучит как забота о пользователе, и отчасти так и есть. Вот только тот, кто привык одним взглядом проверить три счета разом, после такой уборки первым делом идет искать, куда все делось.

Почему у вас все еще старый дизайн

Главное, что нужно знать: новый интерфейс Т-Банк разворачивает постепенно, и доступен он пока далеко не всем. Обновить приложение и сразу получить новую главную не выйдет. Банк сам решает, кому и когда ее включить, примерно так же, как раньше обкатывал похожий дизайн на Android. Тот тест, к слову, появился без предупреждения, продержался недолго и так же тихо откатился.

Отсюда и разнобой. У одного и того же человека новый дизайн может уже работать на iPhone, а на Android-смартфоне главная остается старой. А кто-то вообще не находит нужной настройки в меню. Если вы в их числе, ничего не сломалось: аккаунт пока не попал в волну, и единственное, что остается, — подождать. Убедитесь только, что стоит свежая сборка приложения. Номер версии написан в самом низу экрана настроек.

Переустанавливать программу ради нового интерфейса я бы не стал. На айфоне это лишний риск: приложение банка в App Store живет под чужими названиями, и найти рабочую версию заново бывает непросто. Новая главная не прячется в установочном файле, она прилетит сама. Если у вас не появился пункт из инструкции ниже или после переключения что-то отображается криво, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там сверим версии и подскажем.

Меняем вид главной в Т-Банке

Вернуть старую главную целиком нельзя. Зато можно переключиться на второй режим, «Компактный вид», где счета снова выстроены плиткой и баланс не занимает полэкрана. Пункт спрятан довольно глубоко, без подсказки его легко пропустить.

Порядок действий такой:

Открываем приложение Т-Банка и нажимаем на свою аватарку в левом верхнем углу главной. В профиле жмем на значок шестеренки справа вверху. В разделе «Приложение» выбираем пункт «Вид главной». Наверху экрана выбираем «Компактный вид» вместо «Фокусного». Возвращаемся на главную и проверяем результат.

Если коротко, путь выглядит так: аватарка — Настройки — Вид главной — Компактный вид. Изменения применяются сразу, перезапускать приложение не нужно.

На том же экране есть еще пара полезных вещей. Переключатель «Скрыть копейки на главной» убирает дробную часть баланса, а в блоке «Счета на главной» карты и счета перетаскиваются за значок с полосками справа. Так можно поднять наверх, например, накопительный счет, если именно на него вы смотрите чаще всего.

Фокусный или компактный: что выбрать

Компактный режим, по данным банка, показывает на главной сразу четыре счета. Вверху две плитки с балансами, ниже кнопка «Основные счета» и привычная лента: операции, кэшбэк и бонусы. Суммы набраны обычным шрифтом, а накопительный счет снова на виду. Странная деталь все же осталась: кнопка «Основные счета» дублирует то, что и так видно строчкой выше.

Фокусный вид нужен тем, у кого по сути одна карта, и на нее приходит зарплата, с нее же идут все траты. Открыл приложение, увидел цифру, закрыл. Если же у вас дебетовая карта, кредитка и накопительный счет, а к ним еще счета в других банках, компактный режим будет удобнее почти наверняка. Скроллить ради баланса копилки быстро надоедает.

Чего не хватает в обоих режимах, так это прежней свободы. В старом интерфейсе отдельные блоки главной можно было двигать и выключать, а теперь эта возможность пропала. Переставлять получается только счета, а не сами разделы. Будет ли банк возвращать гибкую настройку, неизвестно, сам Т-Банк об этом не говорил.

Что еще изменилось вместе с новой главной

Перерисовкой экрана восьмая версия не ограничилась. Главным счетом теперь можно сделать карту другого банка: ее баланс появляется на главной, а операции попадают в общую ленту. Начали со Сбербанка, другие банки обещают подключить позже, и обмен данными идет только с согласия клиента. Вокруг этого появились «Сферы»: «Накопления» с вкладами, инвестициями и золотом, «Кредиты» с займами из других банков и «Бизнес» для предпринимателей. В кредитной сфере, кстати, есть и рейтинг по данным трех бюро, а мы уже показывали, как узнать свою кредитную историю в Т-Банке без Госуслуг.

«Финздоровье» переименовали в аналитику финансов. Она следит за тратами по категориям, показывает три самые крупные покупки месяца и замечает привычки вроде частых заказов фастфуда. Пока считает только карты Т-Банка. Чат превратился в чистую поддержку, туда можно отправить голосовое, но эта функция пока работает только с подпиской Pro.

Банк, похоже, будет раскатывать эти функции волнами, как и саму главную. Чтобы не гадать, дошла ли очередь до вас, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: такие тихие перемены в банковских приложениях на айфоне мы разбираем по горячим следам.

И раз уж речь о деньгах на iPhone: оплата телефоном в российских магазинах работает не везде, поэтому пластиковую карту многие по-прежнему носят с собой. Удобнее всего держать ее в магнитном кошельке MagSafe прямо на спинке айфона. Недорогие кошельки и чехлы с кармашком для карт периодически появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что если вы проснулись с непривычной главной в Т-Банке, переключиться на компактный вид стоит в первые же минуты, это займет секунд двадцать. А если настройки «Вид главной» у вас нет, просто ждите своей волны: банк включает новый дизайн постепенно, и до последних пользователей он доберется не за один день.