Apple переделала Apple Music до неузнаваемости. Новый дизайн появится на всех iPhone с iOS 27.2

Если вы находите Apple Music на рабочем столе айфона не глядя, по одной лишь привычной иконке, совсем скоро палец может промахнуться. Apple официально показала новый облик своего музыкального сервиса, и поменяется в нем заметно больше, чем один значок. При этом картинку для фирменного стиля компания делала довольно странным способом: в проекте поучаствовал известный британский продюсер, а форму логотипа во многом подсказал сам звук. Пользователи, правда, встретили результат прохладно. Ниже разберем, что именно поменяется в приложении, как снимали новый стиль и когда он доберется до вашего iPhone.



Красный цвет из Apple Music уходит, и не только с иконки

Первые следы ребрендинга заметили еще 6 октября: в третьих бетах iOS 27.2 и macOS 27.2 появился новый логотип сервиса. А в iOS 27.2 beta 4 Apple заменила и саму иконку приложения, о чем мы писали в разборе того, что Apple изменила в четвертой бете. 21 октября компания подтвердила все официально: выложила пост в X и ролик на YouTube о том, как создавался новый стиль.

Главная перемена видна сразу. Вместо фирменного красно-розового градиента у Apple Music теперь черно-белая гамма. Нота на иконке осталась, но стала монохромной. Красным сервис был много лет, и к нему успели привыкнуть.

Сменились и надписи. Новый логотип — это яблоко и слово music жирными строчными буквами. Шрифт — доработанная версия фирменного SF Pro, у слова music своя форма и толщина. Само название сервиса Apple трогать не стала.

Тем, кто сидит на тестовой iOS 27.2, ждать ничего не нужно. В четвертой бете иконка Apple Music подстраивается под тему системы: в светлом оформлении это черная нота на белом фоне, в темном цвета меняются местами.

Внутри приложения красный тоже почти исчез. Выбранный раздел на нижней панели теперь подсвечивается синим, синим стал и красный текст в настройках Музыки. У виджетов Apple Music фон черный вместо красного. MacRumors прямо называет это постепенным отказом от красного цвета в сервисе.

Есть забавная деталь. В ролике Apple логотип переливается и движется, а на рабочем столе остается обычная плоская нота в две краски. Будут ли у иконки цветные варианты позже, Apple не говорит.

А уже утром 21 октября новый стиль появился и на сайте Apple: первым это заметил пользователь Hidde Collee. Так что посмотреть на ребрендинг вживую можно прямо сейчас, даже если бету вы не ставили.

Картинку для логотипа нарисовал звук

Слоган ребрендинга — «сделано звуком», и это не просто красивые слова. Отдельные ноты пропускали через преобразователь, который превращает аудиосигнал в вибрацию. Вибрация раскачивала жидкость в неглубокой емкости, а за ней располагались элементы логотипа Apple Music. Камера снимала, как по поверхности бегут волны и как сквозь них преломляется свет.

Про жидкость источники, кстати, расходятся. MacRumors пишет про воду, а в других разборах ролика говорится о ванночке с минеральным маслом. По словам Apple, все кадры сняты вживую, без компьютерной графики. Из этих съемок выросла и обновленная нота в логотипе.

Музыку для проекта написал британский продюсер Fred again.. вместе со студией NEST Acoustics. Композиция стала не только основой для картинки, но и звуковой подписью сервиса: короткий мотив, по которому Apple Music должны узнавать на слух, как узнают логотип глазами.

Жидкие переливы появились не случайно. Apple связывает новый стиль с дизайном Liquid Glass, который пришел в iOS 26 и macOS Tahoe в прошлом году. Стеклянные кнопки и прозрачные панели в системе уже есть, теперь под них подогнали и музыкальный сервис.

Если захочется послушать ролик с треком Fred again.. не через динамик айфона, понадобятся наушники получше. Недорогие проводные модели и переходники с USB-C на 3,5 мм регулярно мелькают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Новый облик приедет вместе с iOS 27.2

Полностью ребрендинг включат вместе со следующими обновлениями систем, среди них iOS 27.2 и macOS 27.2. Финальная сборка уже на подходе: Apple выпустила iOS 27.2 RC 19 октября, и по данным MacRumors, релиз для всех ожидается на следующей неделе.

Музыка на айфоне стоит из коробки, поэтому иконка сменится у всех, кто обновится, даже без подписки на Apple Music. Помимо приложения, новый стиль появится в оригинальных шоу и мероприятиях сервиса. Им уже оформлена Apple Music Hall — концертная площадка на 600 мест с пространственным звуком, которая открылась 22 сентября в лондонской Battersea Power Station.

Когда обновление выйдет, поставить его можно так:

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Дождитесь, пока iPhone найдет iOS 27.2. Нажмите «Обновить сейчас» и введите код-пароль.

Только с обновлением в России я бы не торопился. В iOS 27.2 Apple закрыла лазейку, через которую включали 5G и звонки по Wi-Fi с российскими SIM-картами. Если вы пользуетесь этим способом, сначала прочитайте, почему iOS 27.2 лучше не ставить, а новая иконка подождет.

Выход iOS 27.2 мы отметим сразу, со списком изменений и подсказками, что проверить после апдейта. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не ловить обновление вслепую.

Монохром понравился далеко не всем

Под новостью MacRumors за сутки набралось больше 130 комментариев, и восторгов среди них мало. Одни просят вернуть хоть какой-то цвет. Другие смеются, что черно-белый значок выдают за большой ребрендинг. Третьи замечают, что живой «звуковой» стиль из ролика почти не виден в самом приложении. Хватает и тех, кто вспоминает старый iTunes и считает, что Музыка с тех пор стала только хуже.

Понять обиду можно. Иконку Apple Music годами искали глазами по красному пятну на экране, а черно-белых значков на рабочем столе и так хватает. Те же Часы и Акции. Теперь к ним добавится еще один, и первые дни палец наверняка будет попадать не туда. Защитники ребрендинга отвечают, что черное с белым — вообще-то цвета нотной тетради, и в этом есть своя логика.

А вам как новая иконка? Если уже стоит бета, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, привыкли вы к ней или до сих пор ищете красный.

Так что в сухом остатке? Сама Музыка не станет умнее, рекомендации и качество звука ребрендинг не затрагивает. Меняется то, как сервис выглядит и звучит в рекламе. Поэтому обновляться ради новой иконки смысла нет, а вот привыкать к ней все равно придется: с выходом iOS 27.2 красной Apple Music на айфонах больше не будет.