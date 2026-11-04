В iOS 27.3 нашли больше 20 новых функций. Все изменения, которые заметили в первой бете

Только привыкли к iOS 27.2, а пора снова заглянуть в раздел обновлений. Apple начала тестировать следующую версию системы, и по объему изменений это самый крупный апдейт с сентябрьского релиза. Изменения разбросаны по всему айфону: что-то вернулось после долгой паузы, что-то наконец доехало до старых моделей, а одна мелочь в Пункте управления лично мне интереснее всей новой Siri. Вот только список длинный, и часть пунктов в Россию просто не доберется. Ниже собрал все нововведения первой беты, отметил, что из этого заработает у нас, и разобрался, стоит ли ее ставить. А если прошлый апдейт прошел мимо вас, загляните в наш полный список изменений iOS 27.2.



Тройка в номере оказалась серьезнее двойки

Первая бета iOS 27.3 вышла днём 3 ноября по калифорнийскому времени, а в Москве — вечером вторника. Пока она доступна только разработчикам. Публичную бету Apple обычно выпускает чуть позже, когда убедится, что сборка не превращает айфоны в кирпичи. По числу нововведений это самое крупное обновление iOS 27 с момента выхода системы в сентябре.

И с этим сложно спорить. Обычно промежуточные апдейты приносят пару новых эмодзи и исправления ошибок, а здесь Apple перетряхнула Safari, вернула переделанное приложение Здоровье, научила Siri работать с полутора десятками приложений и добавила функции для iPhone Duo. Отдельная история с Китаем: там наконец запустили Apple Intelligence. Россию ни в одном из этих пунктов отдельно не упоминают.

Держите в голове, что это первая сборка. До релиза что-то могут убрать, а что-то, наоборот, появится только во второй или третьей бете. С iOS 27.2 так и было, поэтому список ниже — срез на 4 ноября, а не окончательный набор. Чтобы не пропустить вторую бету и все, что в ней найдут, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: свежие сборки разбираем в день выхода.

Изменений набралось больше двадцати

Я свел в один список все, что нашли в первой бете на 4 ноября. Пункты сгруппированы по приложениям, чтобы было проще искать то, чем вы пользуетесь каждый день.

Вертикальные вкладки в Safari. Новый вариант расположения включается в настройках браузера, вкладки уезжают в столбец сбоку. Адаптивная темная тема в Safari. Браузер сам затемняет сайты, у которых своей темной версии нет. Пункт «Использовать Global Privacy Control» в разделе «Дополнения» настроек Safari. Он сообщает сайтам, что вы против продажи и передачи своих данных. Новые действия Siri AI в 14 приложениях: Календарь, Файлы, Дневник, Почта, Карты, Сообщения, Музыка, Заметки, Фото, Просмотр, Напоминания, Safari, Быстрые команды и Погода. Что умеет Siri в конкретной программе, можно спросить у нее самой. В Почте Siri отписывается от рассылок и отменяет только что отправленное письмо, в Погоде добавляет города и настраивает уведомления. В Safari Siri чистит историю, закрывает дубли вкладок, управляет окнами и сохраняет статьи в Список для чтения. В Файлах она наводит порядок и удаляет то, что вы давно не открывали. Siri AI заговорила на традиционном китайском, вьетнамском, турецком и норвежском. Developer Preview для разработчиков: приложения встраиваются в Siri AI через App Intents, а «навыки» связывают несколько действий в цепочку. Переделанное приложение Здоровье с новыми вкладками Insights и Longevity. Первая показывает свежие данные: кольца Активности, пульс, оценку сна и показатели организма, а Apple Intelligence дает по ним советы и предлагает цели. Вкладка Longevity оценивает семь направлений: сердце, сон, ментальное здоровье, подвижность, обмен веществ, слух и питание. Функция Health Age. Она сравнивает ваш «биологический» возраст с паспортным по пульсу в покое, VO2 max, вариабельности сердечного ритма, сну и анализам крови. Удобный доступ на внешнем экране iPhone Duo. Он срабатывает по свайпу влево от левого края или вправо от правого и включается в «Настройки — Универсальный доступ — Касание». Новая клавиатура на внешнем экране iPhone Duo. Кнопки эмодзи и цифр поменяли местами, как и микрофон с кнопкой ввода, клавиши стали выше и уже, а пробел шире. StandBy на всех айфонах, которые поддерживают iOS 27. Новые циферблаты StandBy: обновленные аналоговые и цифровые часы с цветами и расширениями, переделанный экран Фото, плюс Календарь и Погода. Каждый циферблат можно сделать в нескольких вариантах и листать их свайпом. Live Rewind и Siri Recap для Apple Watch. Они появились в watchOS 27.3, но без iOS 27.3 на айфоне не включатся, настройка лежит в приложении Watch. Apple Intelligence в Китае: Живой перевод, Инструменты для текста, Визуальный интеллект, сводки писем и уведомлений, Очистка в Фото и Genmoji. Siri AI и функции из iOS 27 туда не попали. Оповещения о землетрясениях в Китае, которые Apple делает вместе с China Earthquake Networks Center. Selfie Sing в Apple Music. Находите плейлист Apple Music Sing, выбираете песню и жмете на значок камеры: получится караоке-видео, голос в котором можно изменить. Freeform генерирует редактируемые фигуры по текстовому описанию, но только для подписчиков Apple Creator Studio. Заодно добавили новые стили текста и цвет фона доски. Переключатель VPN в Пункте управления научился выбирать между несколькими профилями. Раньше он только включал и выключал последний использованный. Кнопку «Отменить» в поиске Библиотеки приложений заменил крестик. Тренировка Gym Strength в Apple Fitness+ составляет план на четыре недели под ваши цели, опыт, расписание и инвентарь. В Погоде ползунок на экране условий перевели на Liquid Glass и переделали график осадков на ближайший час. Поддержка RCS у австралийского оператора Telstra.

Самые заметные пункты здесь три: Здоровье, Siri и StandBy. Новое Здоровье Apple показывала давно, но в стабильную версию оно так и не попало. Надеюсь, на этот раз его не уберут из следующей беты. Health Age при этом опирается на данные Apple Watch и тесты формы, которые айфон проводит через камеру. Без часов цифры будут заметно беднее.

С Siri картина обратная. Действий стало много, но на практике пользоваться ими смогут только те, у кого Siri AI вообще работает на родном языке. Остальное в списке — аккуратная полировка: крестик вместо «Отменить» вы, скорее всего, даже не заметите.

У нас заработает далеко не все

После каждого апдейта приходится отдельно выяснять, что из него доступно у нас. Для прошлой версии мы проверяли, какие функции iOS 27.2 работают в России, а с 27.3 расклад такой. Новые языки Siri AI вышли без русского языка, поэтому все те действия в Почте, Safari и Файлах для нас пока остаются демонстрацией возможностей. Сюда же отправляются Apple Intelligence и оповещения о землетрясениях в Китае, тренировки Fitness+ (сервис в России официально не работает) и RCS у Telstra.

Зато все, что не завязано на нейросети и регион, доступно сразу. Вертикальные вкладки и темная тема в Safari, новая клавиатура на iPhone Duo и Погода от региона не зависят. Selfie Sing в Apple Music, судя по описанию, тоже. Обновленный переключатель VPN в Пункте управления к стране не привязан: Apple просто добавила выбор между профилями. Не нашли какой-то пункт у себя после обновления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где он спрятался.

Больше всех в России выиграют владельцы старых айфонов. StandBy теперь доступен на любой модели с iOS 27, а вместе с новыми циферблатами Календаря и Погоды смартфон на тумбочке превращается в нормальные часы с прогнозом. Нужна только подставка, которая держит айфон боком. Недорогие беспроводные зарядки с такой подставкой часто попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

С Health Age сложнее. Оценка сердца, сна и подвижности по данным Apple Watch считается и у нас, а вот часть с анализами крови в России может оказаться пустой. Как Apple будет получать эти данные, станет ясно ближе к релизу.

Первую сборку лучше пересидеть

Если очень хочется потрогать новое Здоровье прямо сейчас, ставить бету на основной айфон все равно не стоит. По нашему прогнозу из материала о том, когда выйдет iOS 27.3 для всех, финальную версию стоит ждать во второй неделе декабря, примерно 7-11 числа. Это оценка по прошлым годам, Apple дату не называет.

Первая бета — самая сырая сборка в цикле. В ней часто ломаются банковские приложения, быстрее садится батарея, а сторонние программы еще не успели обновиться под изменения. Если у вас есть запасной айфон, ставьте на него. Если нет, хотя бы сделайте резервную копию на Mac до обновления. Бэкап, созданный уже на бете, на iOS 27.2 не восстановится, так что без старой копии откат обойдется потерей данных.

Так стоит ли ставить iOS 27.3 beta 1? Владельцам iPhone Duo и тем, кто давно ждал StandBy на своей модели, есть смысл дождаться публичной беты, она будет стабильнее. Всем остальным спешить некуда: самое громкое в этом апдейте, Siri AI, у нас пока не заговорит, а остальное спокойно доедет в декабре.