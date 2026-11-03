Как задонатить на айфоне в России в 2026 году: Free Fire, PUBG и Mobile Legends

Если вы играете на айфоне в Free Fire, PUBG Mobile или Mobile Legends, то наверняка хоть раз упирались в окно оплаты, которое просто не пропускает покупку. На Android с этим как-то справляются, а владельцы iPhone годами собирают обходные пути, и каждый из них со временем ломается. Даже способ, который еще недавно считался запасным, теперь обставлен такими условиями, что проще отказаться. При этом рабочий вариант есть, и он одинаково простой для всех трех игр. Ниже разберем, почему старые способы перестали выручать, как пополнить игровой счет без лишних рисков и где в каждой игре спрятаны нужные цифры.



Карты не проходят, а у операторов свои условия

Главная проблема в том, что все покупки внутри игр на iPhone идут через App Store. А он не принимает российские карты: ни Visa и Mastercard, ни «Мир». Привязать карту к Apple ID не выйдет, поэтому нажать кнопку покупки в Free Fire или PUBG и спокойно заплатить не получится.

Долгое время спасала оплата со счета мобильного. Сейчас и с ней все сложно. У МТС требований стало слишком много: нужна подписка Премиум, плюс деньги сначала приходится закидывать на кошелек.

Если вы и так пользуетесь этими сервисами, вариант терпимый. Но заводить подписку ради пары покупок в игре захочется далеко не всем. У Билайна оплата так и не заработала.

Валюта приходит по игровому ID, а не через App Store

Есть способ, которому App Store вообще не нужен. Игровую валюту можно купить на сайте пополнения по ID игрока, а заплатить рублями через СБП или картой российского банка. Магазин приложений в этой схеме не участвует, поэтому неважно, какой у вас телефон: на iPhone все работает так же, как на Android.

Логин и пароль от игры при этом не нужны. Вы указываете только числовой ID из профиля, а алмазы или UC приходят прямо на аккаунт. Дальше разберем по каждой игре, где этот ID найти и что можно купить.

Free Fire: UID прячется в карточке профиля

Для Free Fire подойдут алмазы Free Fire на FireLoot. Помимо алмазов там есть ваучеры на неделю и месяц, а еще пропуски прокачки. Платить можно через СБП или картой РФ, а зачисление обычно занимает пару минут.

Чтобы сделать заказ, нужен UID. Это 9-12 цифр, и найти их можно так:

Откройте Free Fire и дождитесь главного экрана. Нажмите на аватар с ником в левом верхнем углу. В открывшемся профиле посмотрите в карточку справа: под ником и языком есть строка UID. Нажмите на значок рядом с номером, чтобы скопировать его.

Скопированный UID вставляем в форму на сайте. Перед оплатой FireLoot покажет ник, привязанный к этому номеру. Если он совпадает с вашим, можно платить.

PUBG Mobile: кроме UC можно взять пропуск и Prime

В PUBG Mobile схема та же, только валюта называется UC. Купить UC для PUBG Mobile можно по Player ID, без входа в аккаунт. Причем на этой же странице продаются не только юси: там есть Royale Pass и Prime (включая Prime Plus), так что за пропуском отдельно ходить не придется.

Player ID лежит в профиле, порядок действий такой:

Запустите PUBG Mobile и на главном экране нажмите на свой аватар слева сверху. Откроется вкладка «Основная информация». Player ID указан в самом верху карточки после надписи UID. Нажмите на значок копирования рядом с цифрами.

Дальше все как в Free Fire. Вставляете ID, сверяете ник, который подтянет сайт, и оплачиваете через СБП или картой. Обычно UC приходят за пару минут, а в часы пик бывает чуть дольше, так что не паникуйте, если баланс не обновился мгновенно.

Mobile Legends: ID и зона в одной строке

В Mobile Legends: Bang Bang одного ID мало: нужна еще зона, то есть номер сервера. Именно на ней чаще всего и ошибаются. Хорошая деталь: алмазы Mobile Legends на FireLoot можно заказать, просто вставив всю строку из профиля, и поля заполнятся сами.

Найти эту строку несложно:

Откройте игру и нажмите на аватар в левом верхнем углу. На вкладке «Профиль» под ником есть строка ID. Она выглядит примерно так: 601234567 (6946).

Первое число — это ваш ID игрока, а цифры в скобках — зона. Если вводите вручную, разнесите их по двум полям и не перепутайте местами.

Перед оплатой сайт так же покажет ник. Если вместо вашего имени высветилось чужое, значит, ошиблись в цифрах. Лучше перепроверить сразу, чем потом писать в поддержку.

Три привычки, которые сберегут аккаунт

Пополнение по ID хорошо тем, что доступ к аккаунту никому не нужен. Поэтому первое правило простое: никому не сообщайте пароль. Ни продавцу, ни «поддержке», которая пишет вам в личку, ни другу из клана, который обещает накинуть алмазов подешевле. Если кто-то просит пароль или код из SMS ради доната, это повод закрыть переписку.

Второе — сверяйте ник перед каждой оплатой. Одна лишняя цифра в ID, и валюта уйдет незнакомому игроку, а вернуть ее будет почти невозможно. FireLoot показывает ник как раз для того, чтобы вы поймали ошибку до того, как деньги списались.

И третье: сохраняйте номер заказа. Скриншот экрана после оплаты занимает секунду. Если алмазы или UC почему-то не пришли, именно этот номер попросит поддержка, и без него разбираться придется гораздо дольше.

Так что задонатить на айфоне в России вполне реально, просто не через App Store. Достаточно один раз найти ID в своем профиле, и дальше пополнение занимает пару минут, хоть в Free Fire, хоть в PUBG, хоть в Mobile Legends.