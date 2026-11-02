Как скачать VK Музыку на iPhone: новое приложение Аудиотропа в App Store

Если вы до сих пор слушаете треки в приложении VK, которое пережило июньскую чистку App Store, то наверняка боитесь его лишний раз удалить. Скачать плеер заново было неоткуда. Банки давно научились возвращаться в App Store под чужими вывесками, и теперь этот прием добрался до музыки. Узнать сервис по названию, иконке и даже категории в магазине не получится. Я уже поставил его на свой iPhone и вошел в аккаунт. Ниже расскажу, под какой маской спрятался плеер, как до него добраться и почему с установкой лучше не тянуть. А если заодно нужен и банк, мы недавно показывали, как скачать ВТБ на iPhone без App Store.



Аудиогид по Петербургу снаружи, VK Музыка внутри

Напомню контекст. 25 июня 2026 года из App Store пропали почти все приложения VK: сам ВКонтакте, Мессенджер, VK Видео, Одноклассники, Почта и, конечно, Музыка. Apple причин не объяснила, а в июле Евросоюз еще и внес VK в санкционный список. Подробно про то, когда ВК и МАКС вернутся в магазин, мы писали отдельно. Короткий ответ тогда был неутешительным.

Официального возвращения так и не случилось. Зато в App Store есть приложение «Аудиотропа» от разработчика OXIDIAN LTD. На странице в магазине оно выглядит как аудиогид по Санкт-Петербургу: прогулки по Петроградской стороне, маршруты от местных историков, карта с точками и дневник прогулок с фото и голосовыми заметками. Висит оно в категории «Путешествия».

Ни слова про музыку в описании нет, и это понятно. Именно такая маскировка позволяет пройти проверку Apple, ровно как у банковских клонов вроде погодного Синоптика+ или Т-Банка в образе дневника пилота. Внутри же после входа открывается обычная VK Музыка, со всеми вашими треками.

Пара цифр для тех, кто ставит приложение впервые. Аудиотропа бесплатная, весит 481,9 МБ и работает на iOS 16.6 и новее, так что подойдет даже на старые айфоны. Первая версия появилась 27 августа, последнее обновление 1.3 вышло 28 сентября. В российском App Store у нее больше 800 оценок со средним баллом 3,8. Похоже, часть пользователей ставит единицу, не догадываясь, что скачивает вовсе не экскурсию.

Чтобы попасть в плеер, понадобится номер телефона

Скачивается Аудиотропа из российского App Store без смены региона и второго Apple ID. Проще всего открыть ссылку выше прямо с айфона. Дальше все занимает пару минут, если на телефоне уже стоит приложение ВКонтакте: тогда VK ID подхватит ваш аккаунт сам.

Порядок действий такой:

Открываем ссылку на Аудиотропу и нажимаем «Загрузить». Запускаем приложение. Вместо экскурсии появится экран «Тропа» с просьбой войти по номеру телефона. Вводим российский номер телефона в формате +7 и нажимаем «Продолжить». Откроется стартовый экран VK Музыки. Нажимаем «Войти». В окне VK ID выбираем свой аккаунт и нажимаем «Продолжить». Если профиль не тот, жмем «Войти в другой аккаунт».

Обратите внимание на третий экран. В левом верхнем углу появляется стрелка «VK»: вход прошел через установленное приложение ВКонтакте, и вводить пароль мне не пришлось. Если ВКонтакте на айфоне нет, VK ID предложит авторизацию по номеру телефона, это просто чуть дольше. Застряли на экране Тропы или VK ID не видит аккаунт? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе. Коды из СМС и пароль от VK туда, разумеется, не присылайте.

Внутри та же VK Музыка, даже с детским разделом

После входа от аудиогида не остается и следа. Внизу привычные пять вкладок: «Главная», «Обзор», «Книги и шоу», «Детям» и «Моя музыка». На главной огромная кнопка «Слушать VK Микс», чуть ниже подборки «Открытия» и «Новинки», которые собирают алгоритмы.

Самое приятное, что подтянулись ваши треки и плейлисты. У меня в «Моих треках» на месте все 924 песни, плюс плейлисты, альбомы, подкасты и аудиокниги, которые я добавлял еще в старом приложении. Ничего переносить вручную не нужно, все хранится в аккаунте.

Работает и офлайн. Когда у меня на секунду пропал интернет, приложение само предложило перейти в «Скачанное» и послушать то, что сохранено заранее. Для поездок за город или в метро это главная причина держать VK Музыку на айфоне, а не слушать треки через браузер.

Детский раздел тоже остался: песенки, сказки и герои вроде «Маши и Медведя» и «Трех котов». А во вкладке «Книги и шоу» лежат аудиокниги недели и подкасты от редакции. Про подписку и покупки внутри Аудиотропы на странице App Store ничего не сказано, так что оформлять ее здесь я бы пока не спешил. Если она уже оплачена, проще оставить как есть.

Забавно, что приложение притворяется аудиогидом для пеших прогулок. Раз уж собрались гулять с музыкой, к нему нужны нормальные наушники: недорогие беспроводные модели мы периодически находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Почему ставить лучше сегодня, а не на выходных

История банковских клонов показывает, что живут такие приложения недолго. Apple находит подмену и удаляет программу, а через пару недель она появляется под новым именем. Если вы ставите банки в обход App Store, то наверняка видели, как обновлять удаленные приложения без магазина. С музыкой будет то же самое.

Плюс в том, что уже установленное приложение после удаления из App Store обычно продолжает работать. Обновлений оно не получит, и со временем какая-нибудь новая iOS может его сломать, но слушать музыку это не мешает. А вот скачать заново удаленную программу почти невозможно. Поэтому ставьте Аудиотропу сейчас, даже если пользуетесь старым приложением VK.

Еще одна мелочь, о которой забывают. В iOS есть функция, которая сама сгружает давно не открытые приложения, чтобы освободить место. Для Аудиотропы это опасно, ведь вернуть ее будет неоткуда. Лучше сразу отключите сгрузку приложений: Настройки — Приложения — App Store — «Сгружать неиспользуемые».

Такие программы появляются и пропадают почти каждую неделю, и узнавать о них лучше заранее. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, и следующую маскировку вы не пропустите.