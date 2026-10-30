Как установить GTA V на iPhone: поддерживаемые модели и основные ограничения

Поиграть в GTA V на айфоне до сих пор можно было разве что через облачный гейминг, где все упирается в скорость интернета и задержку. Энтузиасты решили, что это слишком скучно, и заставили игру работать прямо на смартфоне. Звучит как мечта любого, кто застал Лос-Сантос на PS3, но у порта хватает условий. Подойдет далеко не каждый айфон, а самую важную часть игры авторы не дают. Мы уже показывали, как запустить GTA 5 в браузере на Mac. Ниже разберемся, что это за порт, какие iPhone его потянут и что придется сделать для установки.



Лос-Сантос теперь считается на самом айфоне

Проект называется Five Star Port. Это бесплатная фанатская разработка с открытым исходным кодом, и никаких денег за нее авторы не просят. Главное отличие от облачных сервисов в том, что игра работает локально. Никакого сервера где-то в Европе, никакой подписки и никакого интернета во время прохождения. Можно хоть в метро гонять.

Как это устроено? Движок игры заранее перевели в код для процессоров ARM64, на которых работают все айфоны, а графику рисует собственный рендерер на Metal. Поэтому это нативный порт, а не эмуляция приставки. С Rockstar и Take-Two проект никак не связан и ими не одобрен, о чем авторы прямо говорят на сайте проекта.

Внутри доступен сюжетный режим с сохранениями и песочница со свободным перемещением по карте. В настройках есть шесть графических пресетов, от экономного Battery до Max, плюс отдельно меняется разрешение. Если выбрать настройку, на которую не хватает памяти, игра просто закроется, а при следующем запуске приложение само предложит рабочий вариант. Сенсорные кнопки можно двигать по экрану и прятать.

Официальных замеров частоты кадров у проекта нет. По данным kod.ru, на iPhone 13 Pro Max порт выдает 25-31 кадр в секунду на минимальной графике, а на свежих чипах можно выставить 60 кадров и выше. Для смартфона пятилетней давности это совсем неплохо.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если Rockstar решит вмешаться или порт обновится, расскажем об этом там.

Старые айфоны и 4 ГБ памяти игру не потянут

Главное ограничение здесь не процессор, а оперативная память. Нужно 6 ГБ оперативной памяти, поэтому список подходящих моделей начинается не с iPhone 12, как можно было бы подумать, а только с прошек. Вот что требуют авторы:

iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro или любой iPhone 14 и новее;

iOS 16 или более новая версия системы;

около 30 ГБ свободного места;

компьютер на macOS или Windows для первой настройки.

На айфонах с 4 ГБ оперативки запустить игру формально можно, но сами разработчики предупреждают, что ей, скорее всего, не хватит памяти. То есть обычные iPhone 12 и iPhone 13 лучше даже не пробовать, чтобы не тратить вечер впустую. С местом тоже все серьезно: 30 ГБ на 128-гигабайтном айфоне это заметная часть хранилища, так что перед установкой придется почистить галерею или удалить пару тяжелых игр.

Отдельно скажу про управление. Сенсорные кнопки в GTA V работают, но играть в шутер с машинами пальцами по стеклу удовольствие на любителя. Порт поддерживает Bluetooth-геймпады, и при подключении контроллера кнопки на экране исчезают сами. Подойдет и DualSense от PS5, и геймпад от Xbox.

Если своего нет, недорогие контроллеры и держатели для телефона иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Держатель, в который вставляется сам смартфон, в дороге удобнее обычного контроллера: подставка не нужна, а вся конструкция помещается в рюкзак.

Файлы игры авторы порта не дают

Вот здесь начинается самое неприятное. Five Star Port распространяет только само приложение, а игровые файлы в нем отсутствуют. Без них IPA просто показывает пустой экран с предложением добавить игру. Искать файлы придется самостоятельно, и ссылок на них мы давать не будем.

Причем подойдет далеко не любая копия GTA V. Нужна именно веб-сборка игры с идентификатором 8b0b5899ed, судя по всему, та же, что недавно запускалась в браузере. Весит она около 19-21 ГБ, а внутри папки должны лежать каталоги data и b. К сожалению, искать ее придется самостоятельно, но Google и нейросети в этом точно смогут помочь. Версия из Steam, Epic Games Store или с дисков для приставок не подходит, и это стоит понимать до того, как вы начнете что-то скачивать.

Когда папка найдена, ее нужно перенести на iPhone. Подойдет любой удобный способ:

Отправьте папку или архив на айфон через AirDrop с Mac. Или подключите iPhone кабелем и скопируйте файлы через Finder на Mac либо приложение Apple Devices на Windows. Положите игру в приложение «Файлы» — На iPhone, а не в iCloud Drive.

Последний пункт важнее, чем кажется. iCloud Drive любит выгружать файлы из памяти, чтобы освободить место, и тогда игра не найдет часть данных при запуске. Архив, кстати, распаковывать заранее не обязательно: приложение разворачивает его по мере работы, поэтому двойной запас места не нужен.

Дальше остается поставить IPA и нажать Play

Сам порт распространяется в виде IPA-файла. Свежая версия называется GTA5Port-iOS-vX.Y.Z.ipa и лежит в Telegram-группе проекта, ссылка на нее есть на сайте Five Star Port. Установить такой файл через App Store, понятно, нельзя. Авторы советуют SideStore или AltStore. Если вы ни разу не ставили приложения в обход магазина, сначала посмотрите, как установить любое приложение на iPhone без App Store. А про то, как скачивать удаленные приложения на iPhone с помощью IPA-файлов, у нас есть отдельная инструкция.

Порядок действий такой:

Установите SideStore или AltStore на айфон с помощью компьютера и войдите с обычным Apple ID. Откройте раздел My Apps, нажмите «+» и выберите скачанный IPA-файл. Запустите GTA V Port один раз, чтобы приложение создало свою папку. Переместите игру в «Файлы» — На iPhone — GTA V Port. Снова откройте порт и дождитесь проверки файлов. Выберите Story Mode или Sandbox и нажмите Play.

Платная учетная запись разработчика за 99 долларов в год не нужна, хватит бесплатного Apple ID. Но у этого есть цена: приложение придется переподписывать каждые семь дней, иначе оно перестанет открываться. Сохранения при этом никуда не денутся. Новые версии порта ставятся поверх старой тем же способом и с тем же Apple ID, а папка с игрой остается на месте.

Если на каком-то шаге установка встала, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там уже наверняка кто-нибудь прошел этот путь. Сам я бы держал в голове, что это неофициальный проект и сборку игры вы находите на свой страх и риск. Зато если все сложилось, у вас в кармане оказывается целая GTA V, которая еще недавно требовала приставки за десятки тысяч рублей.